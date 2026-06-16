ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩක විශෙන් හාලම්බගේගේ ඉන්ස්ටග්රෑම් ගිණුම ඉන්දීය ට්රෝල් ප්රහාරයෙන් පසු අඳුරු වෙයි
ශ්රී ලංකා A ක්රිකට් ක්රීඩක විශෙන් හාලම්බගේ, ඉන්දීය සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් විසින් සංවිධිත ලෙස එල්ල කළ අපහාසාත්මක ප්රහාරයෙන් පසු ඔහුගේ ඉන්ස්ටග්රෑම් ගිණුම අතුරුදහන් වූ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, කලකිරවනසුලු මාර්ගගත හිරිහැරයක කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව ඇත.
මාර්ගගත ප්රහාර මධ්යයේ ගිණුම අතුරුදහන් වෙයි
තරුණ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩකයාගේ ඉන්ස්ටග්රෑම් පැතිකඩ තවදුරටත් ප්රවේශ කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර, හාලම්බගේ විසින් ම එය අක්රිය කර ගත්තේද, නැතහොත් ට්රෝල්කරුවන්ගේ මහා පරිමාණ වාර්තා කිරීම් හේතුවෙන් එය ඉවත් කරනු ලැබුවේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අනුමාන මතු වී ඇත. මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රජාව සහ දේශීය ක්රීඩා රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම නියෝජනය කරන හාලම්බගේ, ඉන්දීය පරිශීලකයන්ගෙන් ලැබෙන අඛණ්ඩ අපහාසාත්මක පණිවිඩ හා අදහස් දැක්වීම්වල ඉලක්කය බවට පත් විය. සංවිධිත ප්රහාරයට ඍජු හේතුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, හිරිහැරයේ පරිමාව හා තීව්රතාව ක්රීඩකයාට එම වේදිකාව දරා ගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත් කර ඇති බව පෙනේ.
තරුණ ක්රීඩකයන්ට වැඩෙන තර්ජනයක්
මෙම සිද්ධිය දකුණු ආසියානු කලාපයේ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු වන දේශ සීමා ඉක්මවූ මාර්ගගත හිරිහැරයේ කලකිරවනසුලු රටාවක් ඉස්මතු කරයි. ක්රීඩා තරඟකාරිත්වය සමහර විට සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල විෂ සහිත හැසිරීම් දක්වා පැතිරෙන්නේ කෙසේදැයි එමගින් පෙනී යයි. විශේෂයෙන් ම තරුණ ක්රීඩකයන් මෙවැනි ඉලක්කගත ව්යාපාරවලට ක්රමයෙන් වඩාත් ගොදුරු වෙමින් ිසිටිති.
- හාලම්බගේගේ ඉන්ස්ටග්රෑම් ගිණුම අනුගාමිකයන්ට හෝ මහජනතාවට තවදුරටත් ළඟා කර ගත නොහැක
- හිරිහැරය ප්රධාන වශයෙන් ඉන්දීය සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන්ගෙන් සිදු වූ බව වාර්තා වේ
- මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය විසින් තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත
හාලම්බගේට සහාය ගලා එයි
හිරිහැරය පිළිබඳ ප්රවෘත්ති පැතිරීමත් සමඟ, බොහෝ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් අනුගාමිකයන් සහ රසිකයන් අනෙකුත් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවලට පැමිණ ක්රීඩකයාට සහාය පළ කළ අතර, ඉන්ස්ටග්රෑම් වැනි වේදිකාවල වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටිමින් හිරිහැරය හෙළා දැකීය.
ක්රීඩකයන් ඉලක්ක කරගත් මාර්ගගත හිරිහැරය ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්යයට බලපෑම් කිරීමට පමණක් නොව, කලාපය පුරා ක්රිකට් ක්රීඩාව නියෝජනය කර ඇති ක්රීඩා මනෝභාවයටද හානි කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය සහ අදාළ බලධාරීන් තවම මෙම කරුණට නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත. ක්රීඩා රසිකයන් සහ නිරීක්ෂකයන්, ක්රීඩාවේ පාලන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් ම වෘත්තීය ජීවිතයේ මුල් අවස්ථාවල සිටින ක්රීඩකයන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර් හිරිහැරයට එරෙහිව වඩාත් තීරණාත්මක ස්ථාවරයක් ගන්නා ලෙසයි.
විශෙන් හාලම්බගේ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ පොරොන්දු දෙන ප්රතිභාවක් ලෙස සැලකෙමින් සිටින අතර, ඔහු කෙරෙහි නිරර්ථක ලෙස එල්ල වන මාර්ගගත සතුරු බලවේගයන් ඉදිරියේ ස්ථාවරව සිටින ලෙස ඔහුගේ අනුගාමිකයන් ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.