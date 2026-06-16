ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ක්ෂේත්ර ක්රීඩකයෙකු නව යොවුන් දක්ෂ සූර්යවංශිට "ගෙදර යන්න" යැයි පවසයි — ඉන්දියා A සංචාරක තරගයේ උණුසුම් සිද්ධියක්
ශ්රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A අතර පැවැත්වෙන සෙවනැලි තරග මාලාව දැන් ක්රීඩාංගණය පිටාර ගලා සම්පූර්ණ වාද විවාදයකට පත්ව ඇත. ශ්රී ලංකා A ක්ෂේත්ර ක්රීඩකයෙකු, යෞවන පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශිට ක්රීඩාංගණයේ උණුසුම් මොහොතකදී "ගෙදර යන්න" යැයි පැවසූ බව ඇසුණු බව වාර්තා වේ.
ක්රීඩාංගණයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
මෙම සිදුවීම සිදු වූයේ ශ්රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ඉන්දියා A සංචාරය අතරතුරදීය. මෙම තරග මාලාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ දෙරට නැගී එන ක්රීඩකයන් ජාත්යන්තර ක්රිකට් සඳහා සූදානම් කිරීමේ අරමුණිනි. ඉතාමත් අඩු වයසකදීම ඔහුගේ පුපුරා යන ආකාරයේ පිතිකිරීමෙන් ක්රිකට් ලෝකයම හදවත් දිනාගත් සූර්යවංශි ක්රීඩාංගණයේ සිටියදී ශ්රී ලංකා A ක්ෂේත්ර ක්රීඩකයෙකු ඔහු කෙරෙහි එම කෝපාවිෂ්ඨ අදහස් දැක්වීම සිදු කළේය.
එම අදහස් දැක්වීම ඉක්මනින් සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පැතිර ගිය අතර, ක්රිකට් රසිකයන්, විවරණකරුවන් සහ හිටපු ක්රීඩකයන් අතර දැඩි ප්රතිචාර ඇවිළෙව්වේය. ක්රීඩාවේ ඉහළ මට්ටමේ තමන් තහවුරු කර ගනිමින් සිටින නව යොවුන් ක්රීඩකයෙකු ඉලක්ක කරගෙන කරන ලද මෙම අදහස් දැක්වීම ක්රීඩා ශිෂ්ඨාචාරයට නොගැළපෙන සහ ක්රිකට් ආත්මයට නොගැළපෙන ක්රියාවක් ලෙස බොහෝ දෙනා සැලකූහ.
සූර්යවංශිගේ ප්රතිචාරය
වාචික අභියෝගයෙන් කලකිරීමට පත් නොවූ තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු, ඒ සඳහා වඩාත්ම සුදුසු ආකාරයෙන් ප්රතිචාර දැක්වූ බව වාර්තා වේ — ඒ ඔහුගේ පිතෙනි. සූර්යවංශි ස්ථාවරත්වයකින් ඔහුගේ ඉනිම ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, ඔහුගේ වයසට ඉතා ඉහළ මානසික පරිණතභාවයක් ප්රදර්ශනය කරමින් ආත්මවිශ්වාසයෙන් යුත් ආඝාත ශ්රේණියකින් ක්ෂේත්රයේ සිටි විවේචකයන් නිහඬ කළේය.
ක්රිකට් ප්රජාවේ ප්රතිචාර
මෙම සිද්ධිය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ "ස්ලෙජිං" සහ මානසික තර්ජන සම්බන්ධව පුළුල් සංවාදයක් ඇති කළේය. විශේෂයෙන් තරුණ හෝ නව ක්රීඩකයන් ඉලක්ක කර ගත් විට මෙය වඩාත් සිතා බැලිය යුතු කරුණක් බවට ප්රශ්නය ඉදිරිපත් විය. "ස්ලෙජිං" ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික කොටසක් වුවද, නව යොවුන් ක්රීඩකයෙකු හෙළා දකින ලෙස ඉලක්ක කිරීම වැදගත් සීමාවක් ඉක්මවා යයි යැයි විවේචකයෝ තර්ක කළහ.
- හිටපු ක්රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු සමාජ මාධ්ය හරහා මෙම අදහස් දැක්වීම හෙළා දකිමින් එය අගෞරවදායක ක්රියාවක් ලෙස හැඳින්වූහ.
- ඉන්දීය ක්රිකට් සහාය කරුවෝ සූර්යවංශි පිටුපස එක්රැස් වෙමින් ඔහුගේ සංයත හා ස්ථාවර ප්රතිචාරය ප්රශංසා කළහ.
- සිදුවීම සම්බන්ධව තරග නිලධාරීන් කිසියම් ක්රියාමාර්ගයක් ගත්තේද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්නද මතුවී ඇත.
අවධානයට ලක් වූ තරග මාලාවක්
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර A කණ්ඩායම් තරග මාලාව සාමාන්යයෙන් අනාගත ජාත්යන්තර තරු ක්රීඩකයන් සඳහා පිවිසුම් පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන හෙයින්, තරුණ ක්රීඩකයන්ට අනවශ්ය සතුරුකමකින් තොරව දියුණු විය හැකි පරිසරයක් ලබා දීම ඊට වඩාත් වැදගත් වේ. දෙරටේ ක්රිකට් මණ්ඩල තවමත් මෙම ආන්දෝලනය ඇමතීමේ නිල නිවේදන නිකුත් කර නොමැත.
තරග මාලාව ඉදිරියට යත්ම, නිලධාරීන් සහ කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය මෙම සිද්ධිය කෙරෙහි ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි සෑම දෙනෙකුගේම ඇස් යොමු වෙයි. ඉන්දීය ක්රිකට්හි අනාගත තරුවෙකු ලෙස දැනටමත් නම් කර ඇති සූර්යවංශි, ඔහුගේ අසාමාන්ය දක්ෂතාවය ප්රකාශ කිරීම ඉදිරියටද අඛණ්ඩව සිදු වේදැයිද සෑම දෙනෙකු බලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.