Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේට වධ හිංසා කළ බවට කරන ලද චෝදනා පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රහස් අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේට වධ හිංසා කළ බවට කරන ලද චෝදනා පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ (SIS) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) රැඳවුමේ සිටියදී වධ හිංසාවට ලක් කළ බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට නියමිතය

වෙනත් අපරාධ විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් දැනට රඳවා තබාගෙන සිටින සල්ලේට සිදු කළ බවට කියන අවමන්කිරීම් පිළිබඳ විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස CID නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා බව කොමිෂන් සභාව තහවුරු කළේය. රඳවාගෙන සිටි හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් රැඳවුම් සමයේදී උල්ලංඝනය වූවාද යන්න තීරණය කිරීමට මෙම පියවර ගැනීම, හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කළ බරපතල පිළියමකි.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධ ඉහළ පෙළේ චරිතයක් වන සුරේෂ් සල්ලේ, පෙර පාලන සමයන්හි සිදු කළ බවට කියන අපයෝජන පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනවල කොටසක් ලෙස දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත. රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ ඉහළ තනතුරක් දැරූ ඔහු CID විසින් රැඳවීමට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ශනය කර ගත්තේය.

රාජ්‍ය රැඳවුමේ සිටින පුද්ගලයින්ට වධ හිංසා හෝ දුර්සැලකිලි සිදු කිරීමේ චෝදනා, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ මෙන්ම රට එකඟ වී ඇති ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් යටතේ ද බරපතල ගැටලුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

HRCSL හි භූමිකාව

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය නළු නිළියන් සම්බන්ධ ඒවා ඇතුළුව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට බලය ලත් ස්වාධීන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. සල්ලේ සැලකූ ආකාරය සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමට ගත් තීරණය, කිසිදු රැඳවුම්කරුවෙකු, ඔවුන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය කෙසේ වෙතත්, අමානුෂික හෝ පහත් කරන ලද සැලකිල්ලකට ලක් නොවන බව සහතික කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වගකීම යටිකොට දක්වයි.

කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලය, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන තුළ වගවීමේ ප්‍රමිතීන් සඳහා පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ව්‍යාකූල නමුත් අවසානයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, නාට්‍යාත්මක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය.…

16 Jun 2026 Discuss
DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි

අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම්…

16 Jun 2026 Discuss
EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි Sinhala

EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ ප්‍රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු…

16 Jun 2026 Discuss