Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උණුසුම් මොහොතක්: සූර්යවංශීගේ "ගෙදර යන්න" උසිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයා සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට හේතු වූ අයුරු

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උණුසුම් මොහොතක්: සූර්යවංශීගේ "ගෙදර යන්න" උසිගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයා සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට හේතු වූ අයුරු

මෑතකදී පැවති ක්‍රිකට් තරඟයක් අතරතුර ඉන්දියාවේ නව යොවුන් පිතිකරණ ප්‍රතිභාව වෙබ්හාව් සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙකු අතර තියුණු පිටිසන් ගැටුමක් ශාරීරික ගැටීමකට දක්වා උත්සන්න වූ අතර, එය උපමහාද්වීපය පුරා රසිකයන්ගේ සහ ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

සිද්ධියට හේතු වූයේ කුමක්ද?

ඉහළ අපේක්ෂාවන්ගෙන් යුත් තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු සූර්යවංශී, තරඟයේ උණුසුම් මොහොතක "ඔබ ගෙදර යන්න" යන වචන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙකු වෙත යොමු කිරීමත් සමඟ මෙම ගැටුම ආරම්භ වූ බව වාර්තා වේ. තරඟකාරී උද්දීපනයකින් යුතු මොහොතක කරන ලද යැයි විශ්වාස කෙරෙන මෙම උසිගැන්වීම් ප්‍රකාශය විරුද්ධ පාර්ශ්වයට ඉවසිය නොහැකි වූ අතර, තත්ත්වය ඉක්මනින් ම පිටිය මත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර ශාරීරික ගැටීමකට පත් විය.

තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දී එවැනි වාචික හුවමාරු සම්පූර්ණයෙන්ම අසාමාන්‍ය නොවුණද, සූර්යවංශීගේ වයස සහ තරඟය පැවැත්වුණු මට්ටම සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිද්ධිය කැපී පෙනෙන්නක් විය. නිලධාරීන්ට මැදිහත් වී සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වන තෙක් ගැටීම පිළිබඳ ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දෙපාර්ශ්වයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ම ව්‍යාප්ත විය.

සූර්යවංශීගේ නැඟී එන තාරකා තත්ත්වය

වෙබ්හාව් සූර්යවංශී ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ආකර්ෂණීය තරුණ ක්‍රීඩකයන් අතර ඉක්මනින් ම නම් ඇතුළත් කර ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණ ශෛලිය සහ තරුණ වයසේදීම දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂ සංයමය හේතුවෙන් පුළුල් පිළිගැනීමක් උදෙසා ඇත. ඔහුගේ දස්කම් ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් අතර අතිශය ඉහළ අපේක්ෂාවන් ජනනය කර ඇති හෙයින්, මෙම සිද්ධිය ඊටත් වඩා කැපී පෙනෙන්නක් බවට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ගත් කල, විශේෂයෙන් ම ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකදීම ජාතීන් දෙක අතර පවතින තරඟකාරී ප්‍රතිවාදිත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම සිදුවීම දැඩි හැඟීම් ඇවිළෙවීමට ඉඩ ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඉන්දියාවට එරෙහිව දැඩි තරඟකාරිත්වය ගැන නොදන්නා අය නොවන අතර, සිද්ධියේ දී සම්බන්ධ වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රතිචාරය, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සෑම තරඟයකටම ප්‍රවේශ වන ජාතික අභිමානය ප්‍රකාශ කළේය.

ප්‍රතිචාර සහ ඇතිවූ තත්ත්වය

පිටිය මත සිදු කෙරෙන "ස්ලෙජිං" හි සීමාවන් සහ කීර්තිමත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස දරා ගත යුතු වගකීම් පිළිබඳව ක්‍රිකට් විචාරකයන් සහ රසිකයන් අතර විවාදයක් මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් ඇවිළී ඇත. ඊළඟ පරම්පරාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ආදර්ශ රූපයක් ලෙස ක්‍රියා කරන ක්‍රීඩකයන්ගෙන්, විශේෂයෙන් ම, වැඩි විනයක් අවශ්‍ය බව බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේ වන විට, ගැටීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් බලධාරීන් විසින් කිසිදු විධිමත් විනය පියවරක් ප්‍රසිද්ධියේ තහවුරු කර නොමැත. තරඟ නිලධාරීන් හෝ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් මෙම හුවමාරුව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කිසියම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනීද යන්න දැන් ගත යුතු ව ඇත.

ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රසිද்ධ වේදිකාවල පවා, තරඟකාරිත්වයේ ඒකාබද්ධ බලපෑම ක්‍රීඩකයන් — තරුණ හෝ වයෝවෘද්ධ — ඔවුන් පසුව වඩා පරිණත දෘෂ්ටිකෝණයකින් 省察 කරන්නට ඉඩ ඇති මොහොතකට තල්ලු කළ හැකි බව මෙම සිදුවීම නැවතත් සිහිපත් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් 5%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් 5%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන අඛණ්ඩව ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5%ක වර්ධන වේගයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෑත වසරවලදී රටට පීඩාවක් වූ…

16 Jun 2026 Discuss
DFCC බැංකුව ජූලි මාසය වන විට Standard Chartered ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කිරීමට සූදානම් Sinhala

DFCC බැංකුව ජූලි මාසය වන විට Standard Chartered ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කිරීමට සූදානම්

DFCC බැංකුව ජූලි මාසය වන විට Standard Chartered ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ව්‍යාපාර කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇති අතර, මෙය රටේ බැංකු අංශය තුළ සිදු…

16 Jun 2026 Discuss
රජයේ මාස තුනක ඉන්ධන සහන සැලැස්ම ජූනි මාසයේදී අවසන් වේ — නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය Sinhala

රජයේ මාස තුනක ඉන්ධන සහන සැලැස්ම ජූනි මාසයේදී අවසන් වේ — නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය

මේ වසරේ මුලදී රජය විසින් හඳුන්වා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහන වැඩසටහන ජූනි මස අවසානය වන විට නිමාවට පත්වන අතර, ඉනික්බිති ගනු ලබන ඕනෑම ගියවිටේ ආකාරය ඒ වන විට…

16 Jun 2026 Discuss