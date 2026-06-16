Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රජයේ මාස තුනක ඉන්ධන සහන සැලැස්ම ජූනි මාසයේදී අවසන් වේ — නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රජයේ මාස තුනක ඉන්ධන සහන සැලැස්ම ජූනි මාසයේදී අවසන් වේ — නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය

මේ වසරේ මුලදී රජය විසින් හඳුන්වා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහන වැඩසටහන ජූනි මස අවසානය වන විට නිමාවට පත්වන අතර, ඉනික්බිති ගනු ලබන ඕනෑම ගියවිටේ ආකාරය ඒ වන විට පවතින තත්ත්වයන් මත රඳා පවතිනු ඇති බව නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා තහවුරු කර ඇත.

සැලැස්ම අවසානයට පත්වේ

දිගින් දිගටම පවතින ජීවන වියදමේ බරෙන් යම් සහනයක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කළ මෙම මාස තුනක ඉන්ධන සහන යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භයේ සිටම කාලසීමාවකට සීමා වූ කෙටිකාලීන මුලපිරීමක් ලෙස සැලසුම් කර තිබිණ. මෙම වැඩසටහන මෙම මස අවසානයේ කල් ඉකුත්වීමට ළඟා වෙද්දී, ඉදිරිය කෙසේ වේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න මහජනතාව හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර වැඩිවෙමින් පවතී.

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා පිළිගත්තේ සහන කාලය ස්වයංක්‍රීයව දීර්ඝ නොකෙරෙන බවත්, ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීමට පෙර රජය තත්ත්වය ඇගයීමට ලක් කරනු ඇති බවත්ය.

තීරණය පවතින තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී

ඉන්ධන සහන ක්‍රමය අලුත් කිරීමට හෝ දැඩිව අවසන් කිරීමට කැපවීමක් කරනු වෙනුවට, නිලධාරීන් බලා සිටින ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කර ඇති අතර, ජූනි මාසය අවසන් වූ පසු භූමිය මත ඇති ආර්ථික යථාර්ථයන් මත ඕනෑම නව තීරණයක් රඳා පවතිනු ඇති බව සංඥා කරයි.

මෙම සංයමශීලී ස්ථාවරය, මෑත වසරවල දරුණු අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ වැඩසටහන හරහා ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව මුහුණ දෙන පුළුල් මූල්‍ය අභියෝගවල ප්‍රතිබිම්බයකි.

ජීවන වියදම පිළිබඳ මහජන සැලකිල්ල

ශ්‍රී ලාංකික බොහෝ ගෘහස්ථ හා කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා ඉන්ධන මිල ගණන් දෛනික වියදම් හා මෙහෙයුම් පිරිවැයට බලපාන තීරණාත්මක සාධකයක් ව පවතී. ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්, ධීවරයන් සහ ගොවීන් සහන ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබූ අය අතර වන අතර, ඔවුහු දැන් ඉදිරිය කෙසේ වේද යන්න පිළිබඳ රජයේ සංඥා සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.

සහාය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවම කිසිදු දැඩි කැපවීමක් නොකළ බැවින්, රජය තත්ත්වය පිළිබඳ සිය සමාලෝචනය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉදිරි සතිවල බලාපොරොත්තු විය හැකි නිල නිවේදනවලට සමීපව අවධානය යොමු කරන ලෙස පාරිභෝගිකයන් දිරිමත් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ව්‍යාකූල නමුත් අවසානයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, නාට්‍යාත්මක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය.…

16 Jun 2026 Discuss
DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි

අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම්…

16 Jun 2026 Discuss
EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි Sinhala

EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ ප්‍රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු…

16 Jun 2026 Discuss