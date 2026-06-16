රජයේ මාස තුනක ඉන්ධන සහන සැලැස්ම ජූනි මාසයේදී අවසන් වේ — නියෝජ්ය මුදල් අමාත්ය
මේ වසරේ මුලදී රජය විසින් හඳුන්වා දුන් ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහන වැඩසටහන ජූනි මස අවසානය වන විට නිමාවට පත්වන අතර, ඉනික්බිති ගනු ලබන ඕනෑම ගියවිටේ ආකාරය ඒ වන විට පවතින තත්ත්වයන් මත රඳා පවතිනු ඇති බව නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා තහවුරු කර ඇත.
සැලැස්ම අවසානයට පත්වේ
දිගින් දිගටම පවතින ජීවන වියදමේ බරෙන් යම් සහනයක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීමේ අරමුණින් ක්රියාත්මක කළ මෙම මාස තුනක ඉන්ධන සහන යෝජනා ක්රමය ආරම්භයේ සිටම කාලසීමාවකට සීමා වූ කෙටිකාලීන මුලපිරීමක් ලෙස සැලසුම් කර තිබිණ. මෙම වැඩසටහන මෙම මස අවසානයේ කල් ඉකුත්වීමට ළඟා වෙද්දී, ඉදිරිය කෙසේ වේද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න මහජනතාව හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර වැඩිවෙමින් පවතී.
නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා පිළිගත්තේ සහන කාලය ස්වයංක්රීයව දීර්ඝ නොකෙරෙන බවත්, ඉදිරි ක්රියාමාර්ගය කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීමට පෙර රජය තත්ත්වය ඇගයීමට ලක් කරනු ඇති බවත්ය.
තීරණය පවතින තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී
ඉන්ධන සහන ක්රමය අලුත් කිරීමට හෝ දැඩිව අවසන් කිරීමට කැපවීමක් කරනු වෙනුවට, නිලධාරීන් බලා සිටින ප්රවේශයක් අනුගමනය කර ඇති අතර, ජූනි මාසය අවසන් වූ පසු භූමිය මත ඇති ආර්ථික යථාර්ථයන් මත ඕනෑම නව තීරණයක් රඳා පවතිනු ඇති බව සංඥා කරයි.
මෙම සංයමශීලී ස්ථාවරය, මෑත වසරවල දරුණු අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ප්රකෘතිමත් කිරීමේ වැඩසටහන හරහා ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව මුහුණ දෙන පුළුල් මූල්ය අභියෝගවල ප්රතිබිම්බයකි.
ජීවන වියදම පිළිබඳ මහජන සැලකිල්ල
ශ්රී ලාංකික බොහෝ ගෘහස්ථ හා කුඩා ව්යාපාර සඳහා ඉන්ධන මිල ගණන් දෛනික වියදම් හා මෙහෙයුම් පිරිවැයට බලපාන තීරණාත්මක සාධකයක් ව පවතී. ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්, ධීවරයන් සහ ගොවීන් සහන ක්රමයෙන් ප්රතිලාභ ලැබූ අය අතර වන අතර, ඔවුහු දැන් ඉදිරිය කෙසේ වේද යන්න පිළිබඳ රජයේ සංඥා සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.
සහාය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවම කිසිදු දැඩි කැපවීමක් නොකළ බැවින්, රජය තත්ත්වය පිළිබඳ සිය සමාලෝචනය සම්පූර්ණ කරද්දී ඉදිරි සතිවල බලාපොරොත්තු විය හැකි නිල නිවේදනවලට සමීපව අවධානය යොමු කරන ලෙස පාරිභෝගිකයන් දිරිමත් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.