Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගොඨාභය රාජපක්ෂ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් PTA යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලීමට අභියාචනාධිකරණය වෙත යයයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගොඨාභය රාජපක්ෂ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් PTA යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලීමට අභියාචනාධිකරණය වෙත යයයි

හිටපු ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ, 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර පිළිබඳ සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලීම ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ගොනු කිරීමෙන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලීමට නෛතික උත්සාහය

අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ගොනු කෙරුණු මෙම පෙත්සමෙන්, 2019 අප්‍රේල් 21 වන දා පාස්කු ඉරිදා සිදු කෙරුණු, 260 කට අධික ජීවිත앗ද ගිලිහී ගිය ව්‍යසනකාරී සම්බන්ධිත බෝම්බ ප්‍රහාරවල තත්ත්වයන් විමර්ශකයන් අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කරන අතරතුර, PTA විධිවිධාන යටතේ හිටපු රාජ්‍ය නායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් වළකින ලෙස නියෝගයක් ඉල්ලා සිටී.

මෙම ත්‍රීමාර්ගය, පාස්කු උදෑසන ධර්මිෂ්ඨ සේවා හා උදෑසන ආහාර වේල් ගන්නා වේලාවේ දිවයිනේ පල්ලි හා සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තික ම ත්‍රස්ත සිදුවීම්වලින් එකක් වූ දීර්ඝකාලීනව පවත්නා මෙම විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු නෛතික ප්‍රවර්ධනයක් සංඥා කරයි.

විමර්ශනයේ පසුබිම

ප්‍රහාර එල්ල වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක ලේකම් ධුරය දරා, පසුව 2019 නොවැම්බරයේ ජනාධිපති ධුරයට තේරී පත් වූ ගොඨාභය රාජපක්ෂ, ඉදිරියෙන් ලැබුණු බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ව්‍යසනය වළක්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස ක්‍රියාත්මක නොකළ බවට බලධාරීන් හා විවේචකයන් විසින් විස්තර කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් දඩු විමසීමට ලක්ව ඇත.

ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයට කියනු ලබන සම්බන්ධකම් ඇති දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කෙරුණු පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර, ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධෝත්තර ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කම්පාකාරී සිදුවීම්වලින් එකක් ව පවතී. දිවිගෙවන ගිය ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ වගකීම් සහිත ධුර දරා සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටීම ගොදුරු පවුල් බොහෝ කලක් තිස්සේ කර ඇත.

ගැටළු සහිත PTA විධිවිධාන

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා ගැනීම සඳහා බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන අතර, මෙම නඩුවේ එහි අනුමාන යෙදුම රාජපක්ෂගේ නෛතික තත්ත්වය වටා ඇති තත්ත්වයේ බරපතළ බව ඉහළ නංවා ඇත. අභියාචනාධිකරණයෙන් සහනයක් ඉල්ලා සිටීමෙන්, හිටපු ජනාධිපතිවරයා, විමර්ශකයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉල්ලා සිටිය හැකි ඕනෑම අනාගත අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හා තමා අතර අධිකරණ ආරක්ෂා ස්ථාපිත කිරීමට උත්සාහ කරයි.

නෛතික නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කළේ, ඉහළ ම මට්ටම්වලදී අපරාධ වගවීම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නැවත ක්‍රියාශීලී ව්‍යාපෘතියක් සංඥා කරන විමර්ශකයන් සමඟ පාස්කු ඉරිදා පරීක්ෂණය වඩාත් ක්‍රියාශීලී අදියරකට පිවිසෙන විට, ගොනු කිරීම හිටපු නිලධාරීන් කෙරෙහි වැඩෙන පීඩනය අවධාරණය කරන බවයි.

පුළුල් ඇඟවීම්

ගොඨාභය රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය විශාල ලෙස හේතු කොට ගෙන ඇති වූ ජනතා නැගිටීමකට අනුව 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් ව, රට හැර ගොස් අවසානයේ ආපසු පැමිණියේය. ඔහුගේ නවතම නෛතික ක්‍රියාමාර්ගය, විශේෂයෙන් ම සාධාරණය සඳහා වසර ගණනාවක් බලා සිටි දිවි ගලවා ගත් ප්‍රජාවන් හා ගොදුරු පවුල්වලගෙන්, සැලකිය යුතු මහජන අවධානය ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අභියාචනාධිකරණය, පෙත්සම විභාගය සඳහා ගන්නා කාලය තවමත් ප්‍රකාශ කර නොමැත. මෙම නඩුවේ තවදුරටත් සිදු වන ප්‍රවර්ධනයන් දේශීය ව හා ජාත්‍යන්තර ව සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ව්‍යාකූල නමුත් අවසානයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, නාට්‍යාත්මක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය.…

16 Jun 2026 Discuss
DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි

අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම්…

16 Jun 2026 Discuss
EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි Sinhala

EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ ප්‍රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු…

16 Jun 2026 Discuss