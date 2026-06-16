DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි
අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි
DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත. මෙය මීට පෙර අපේක්ෂා කරන ලද 2026 වර්ෂය මුල් භාගයේ කාල සීමාවට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉදිරියට ගෙනා කාලසූචියකි. මෙම වේගවත් කිරීම, රටේ මෑත වසරවල වඩාත් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරුණු බැංකු අංශ ඒකාබද්ධතාවයන්ගෙන් එකක් සඳහා ශක්තිමත් ගමනක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු පරිසරයේ ප්රධාන වෙනසක්
මෙම මිලදී ගැනීම අවසන් වූ විට, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය සේවා කර්මාන්තයේ සැලකිය යුතු ව්යුහාත්මක වෙනසක් සනිටුහන් කෙරෙනු ඇත. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව, දිවයිනේ බැංකු අංශයේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් පවත්වාගෙන ආ අතර, මෙම ගනුදෙනුව ඔස්සේ එහි ඉවත්වීම, නැගී එන වෙළෙඳපොළවල් තුළ ක්රියාත්මක ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන අතර සිදුවෙමින් පවතින පුළුල් යළි සකස්වීම අවධාරණය කරයි.
DFCC බැංකුවට මෙම ගනුදෙනුව, එක් පියවරකින් ම සිය ගාහකයන් පදනම, ශාඛා ජාලය සහ නිෂ්පාදන පිරිනැමීම් පුළුල් කිරීමේ උපාය මාර්ගික අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, විශාල දේශීය තරඟකරුවන්ට එරෙහිව එහි තරඟකාරී ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරයි.
කාල සීමාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉදිරියට ගෙනෙයි
ගනුදෙනුව මුලින් 2026 වර්ෂයේ මුල් මාසවලදී අවසන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරුණ ද, දෙපාර්ශ්වය ම නියාමන හා මෙහෙයුම් දෙඅංශයෙන් ප්රමාණවත් ප්රගතියක් ලබා ගෙන ඇති බව පෙනෙන අතර, ඒ නිසා එම දිනය මාස කිහිපයකින් ඉදිරියට ගෙනා ඇත. ජූලි මාසය වන විට ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් DFCC බැංකුවට වත්මන් මූල්ය වර්ෂය තුළ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ්හි දේශීය මෙහෙයුම් ඒකාබද්ධ කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අමතර කාලයක් ලැබෙනු ඇත.
ගාහකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්රී ලංකාවේ ගාහකයන්, මාරුවීම ප්රගතිශීලීව සිදු වන විට දැනුවත් කර තබනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂ අවධානයට ලක්විය හැකි ප්රධාන ක්ෂේත්රවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- පවතින ගිණුම් සහ බැංකු සේවාවල අඛණ්ඩතාව
- ශාඛා සහ ඩිජිටල් බැංකු යටිතල පහසුකම් ඒකාබද්ධ කිරීම
- කාර්ය මණ්ඩල රඳවා ගැනීම සහ මානව සම්පත් සංවිධාන
- ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නියාමන අනුමැතිය
පුළුල් සන්දර්භය
රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශය ක්රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් පවතින අවස්ථාවක මෙම අත්පත් කර ගැනීම සිදු වේ. මෙවැනි ඒකාබද්ධ කිරීමේ පියවරයන්, රාජ්යයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහ දීර්ඝකාලීන වර්ධනයට සහාය දීමට සමත් වඩාත් ශක්තිමත් මූල්ය ආයතන ගොඩනැගීමේ පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
ගනුදෙනුවේ කොන්දේසි සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ජූලි අවසාන දිනය ළඟා වන විට ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.