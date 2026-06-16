දකුණු-පූර්ව ආසියාවෙන් වංචා ජාල ස්ථානය මාරු කිරීමත් සමඟ සයිබර් අපරාධ තරංගය ශ්රී ලංකාවට අනතුරු සංඥාවක් වෙයි
සංවිධිත අන්තර්ජාල වංචාවේ නව කේන්ද්රස්ථානයක් බවට දිවයින පත්වෙයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ලෙස සහ ඉතා කනස්සල්ලට පත්කරවන සයිබර් අපරාධ වර්ධනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මීට පෙර දකුණු-පූර්ව ආසියාවෙන් ක්රියාත්මක වූ නවීන වංචා ජාල සඳහා රට ක්රමක්රමයෙන් ස්ථාන මාරු ගමනාන්තයක් බවට පත්වෙමින් ඇතැයි බලධාරීන් සහ විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති.
මෙම මාරුව සිදු වන්නේ මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනය වැනි රටවල දිගු කාලීන මර්දන මෙහෙයුම් හේතුවෙනි. එම රටවල නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන — බොහෝ විට ජාත්යන්තර පීඩනය යටතේ ක්රියා කරමින් — ලොව පුරා ගොදුරු වූ අයගෙන් බිලියන ගණනක් ඩොලර් වංචා කළ විශාල පරිමාණ සයිබර් වංචා සංකීර්ණ විරුද්ධව පියවර ගෙන ඇත. එම මෙහෙයුම් කඩාකප්පල් වීමත් සමඟ, අපරාධ ජාල අඩු අධීක්ෂණයක් සහ ආයතනික අධීක්ෂාවක් ඇති නව පරිසරයන් සොයා ගෙන යන බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ භූමිය මත වර්ධනය වන තර්ජනයක්
දිවයිනේ සා෧ෙකෝටිකව ප්රවේශ විය හැකි යටිතල පහසුකම්, ඉංග්රීසි භාෂාව කතා කරන ජනතාව සහ තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සයිබර් අපරාධ නීති රාමුව එය එවැනි මෙහෙයුම් සඳහා ආකර්ෂණීය පදනමක් කරන බව සඳහන් කරමින්, වර්ධනයේ වේගය කනස්සල්ලට කාරණයක් බව නිලධාරීන් විස්තර කර ඇත. මෙවැනි ස්වභාවයේ වංචා ජාල සාමාන්යයෙන් පහත සඳහන් ක්රියාකාරකම් ඇතුළු විවිධ වංචනික කටයුතුවල නිරත වේ:
- විදේශයේ ගොදුරු ඉලක්ක කරගෙන රොමාන්ස් වංචා සහ "පිග් බුචරින්" ලෙස හඳුන්වන ආයෝජන වංචා
- නීති විරෝධී අන්තර්ජාල සූදු මෙහෙයුම්
- ක්රිප්ටෝ මුදල් වංචා යෝජනා ක්රම
- දුරකථන හා අන්තර්ජාල පදනම් වූ අනන්යතා වංචා
මෙම මෙහෙයුම් බොහෝ විට පාලිත සංකීර්ණ වලින් ක්රියාත්මක කෙරෙන අතර, එහි සේවකයන් — ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් ව්යාජ පෙරදැරි කිරීම් මගින් රවටාගත් මිනිස් ජාවාරම් ගොදුරු — සිව් පැය පුරාම බලහත්කාර තත්ත්ව යටතේ වංචා සිදු කිරීමට බල කෙරෙති.
මිනිස් ජාවාරම් සහ සූරාකෑමේ කනස්සල්ල
මූල්ය අපරාධවලට ඔබ්බෙන්, මෙම ජාල වල මිනිස් ජාවාරම් මානය පිළිබඳව බලධාරීන් බරපතළ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. නීත්යානුකූල රැකියා පොරොන්දු කරන රවටා ගන්නා රැකියා දැන්වීම් හරහා පුද්ගලයන් බොහෝ විට බඳවා ගත් ද, ඔවුන් ඔවුන්ගේ චලනයන් සහ සන්නිවේදනයන් සීමා කරමින් වංචා සංකීර්ණ තුළ හිරවී ඇති බව වටහා ගනිති.
සයිබර් අපරාධ සහ මිනිස් ජාවාරම් ගැටීම මෙම මෙහෙයුම් විශේෂයෙන් භයානක සහ විසිරවීමට අපහසු කරවන අතර, බහුවිධ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ ජාතික සීමා හරහා සම්බන්ධිත ප්රතිචාර අවශ්ය කරවයි.
හදිසි නීති සහ බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීම්
සයිබර් අපරාධ වටා රටේ නීති ගෘහ නිර්මාණය ශක්තිමත් කිරීමට, විශේෂිත ඩිජිටල් විමර්ශන ඒකක සඳහා සම්පත් වැඩි කිරීමට සහ ඉන්ටර්පෝල් සහ කලාපීය පොලිස් ජාල වැනි ජාත්යන්තර ආයතන සමඟ සහයෝගීතාවය ගැඹුරු කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය වහාම ක්රියා කරන ලෙස විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් 촉구 කරයි.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී තම නීති රාමුවේ සමහර අංශ නවීකරණය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත, නමුත් ඔබ්බෙන් ජාතික සයිබර් වංචා සංවිධාන ඉදිරිපත් කරන ඉතා ඉක්මනින් විකාශනය වන තර්ජන භූ දර්ශනය සමඟ ප්රතිසංස්කරණ වේගය සම් පාත නොවූ බව නිරීක්ෂකයන් තර්ක කරති.
මෙම අපරාධ ව්යවසායන්ගේ ව්යාප්තිය ගෝලීය වශයෙන් අවධානය ප්රබල වෙත්ම, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙන් අති විශාල මූල්ය හා මානව දුකට හේතු වූ විශාල පරිමාණ සංවිධිත සයිබර් අපරාධ සඳහා අනුමත පරිසරයක් බවට රට පත් නොවන බව ප්රදර්ශනය කිරීමට ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මක කාලසීමාවකට මුහුණ දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.