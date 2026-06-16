විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ සැලසුම් පිළිබඳව CPA අනතුරු අඟවයි
ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කරනු පිණිස ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සලකා බලමින් සිටින බවට වාර්තා වන බව පෙන්වා දෙමින්, විකල්ප ප්රතිපත්ති කේන්ද්රය (CPA) දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
එම ප්රමුඛ සිවිල් සමාජ සංවිධානය අනතුරු අඟවා සිටින්නේ, එවැනි ඕනෑම පියවරක් රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ හා නීතියේ ආධිපත්යයේ礎 ශිලාවක් වන අධිකරණ නිදහසට දුරදිග යන අනතුරක් ගෙන දිය හැකි බවයි.
අධිකරණ නිදහසට තර්ජනයක්ද?
රටේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණවල සංයුතිය හා ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් රජයේ අභිප්රායන් පිළිබඳ වැඩෙමින් පවතින සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක් මැද CPA ගේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. ව්යවස්ථාමය ක්රමවේදයන් ඔස්සේ පවතින විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, ව්යවස්ථාදායක ශාඛාවට අනුග්රාහකව අධිකරණය හසුරුවා ගැනීමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
අධිකරණ ව්යුහයට බලපාන ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් ඉහළම විනිවිදභාවයකින් යුතුව ක්රියාත්මක කළ යුතු අතර, අනෙකුත් සියලු සලකා බැලීම්වලට ඉහළින් අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම ප්රමුඛ ඉලක්කය විය යුතු බව එම සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
විමසිල්ල හා සාකච්ඡා සඳහා ඉල්ලීමක්
අධිකරණය සම්බන්ධ ඕනෑම ව්යවස්ථා වෙනස්කමක් ගෙන ඒමට පෙර, නීතිඥ වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජය හා මහජනතාව සමඟ පුළුල් හා සන්තර්පණ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙමින් 자制ය පිළිපැදිය යුතු ලෙස CPA රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
- යෝජිත වෙනස්කම, විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පාලනය කරන පවතින ව්යවස්ථා විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම ඇතුළත් බව වාර්තා වේ.
- සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ditë මෙම පියවර මඟින් විනිශ්චය ආසනයේ අපක්ෂපාතිත්වය අනතුරට ලක් විය හැකි බවට බිය පළ කරති.
- රජයේ අභිප්රායන් හා යෝජිත සංශෝධනය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන තාර්කිකය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා CPA ඉදිරිපත් වී ඇත.
අධිකරණ ක්රමය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය දුෂ්කර ලෙස ලබා ගත් එකක් වන අතර ඉතා ඉක්මනින් ඛාදනය විය හැකි බවත්, කෙතරම් වක්ර වුවද, දේශපාලන මැදිහත්වීමේ ඕනෑම හැඟීමක් ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනවලට දිගුකාලීන හානියක් සිදු කළ හැකි බවත් එම සංවිධානය රජයට මතක් කර දුන්නේය.
අධිකරණ නිදහස විනිසුරුවන්ගේ වරප්රසාදයක් නොව එය ජනතාවගේ අයිතිවාසිකමකි; එය සෑම මිලකටම ආරක්ෂා කළ යුතුය.
දැඩි දේශපාලන හා ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු ආයතනික විශ්වසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයන් ඉදිරියේ, මෙම කරුණ රජය සැලකිල්ලට ගන්නා ආකාරය දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් දෙකෙහිම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි විචාරකයෝ පවසති. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම දිගින් දිගටම ප්රකාශ කිරීමට CPA සූදානම් බව දැනුම් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.