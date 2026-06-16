යෝෂිත රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තීරණය වෙන් කරයි, තීන්දුව ජූලි 3 දිනට
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ තීන්දුව ජූලි 3 වන දින ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.
සියලු තර්ක හා ඉදිරිපත් කිරීම් අසා නිමා කිරීමත් සමඟ අධිකරණය තම තීරණය කරා ඉදිරිපත් වීම, රාජපක්ෂ පවුලේ බාල සාමාජිකයා සම්බන්ධ මෙම නීතිමය කටයුත්තේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉprevious නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, ශ්රී ලංකාවේ බහු අවධානයක් දිනාගත් නීතිමය කටයුතු රැසකට සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන චරිතයකි. ඔහුගේ පවුලේ දේශපාලන ප්රමුඛතාව හේතුවෙන් අභියාචනාධිකරණයේ මෙම පෙත්සම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරිණි.
ජූලි 3 වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත මෙම අධිකරණ තීරණය සඳහා නීති විශේෂඥයින් දැන් ඉවසිලිවන්තව බලා සිටිති. පෙත්සම්කරුගේ ප්රමුඛ තත්ත්වය හා මෑත වසරවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ගොනු කෙරුණු නීතිමය නඩු සම්බන්ධ පුළුල් සමාජ පසුබිම හේතුවෙන්, මෙම තීන්දුව සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පෙත්සමේ නිශ්චිත පදනම් හා තීන්දුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නියමිත දිනයෙහිදී අභියාචනාධිකරණය තම නඩු තීන්දුව ප්රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.