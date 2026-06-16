Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තීරණය වෙන් කරයි, තීන්දුව ජූලි 3 දිනට

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තීරණය වෙන් කරයි, තීන්දුව ජූලි 3 දිනට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ තීන්දුව ජූලි 3 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

සියලු තර්ක හා ඉදිරිපත් කිරීම් අසා නිමා කිරීමත් සමඟ අධිකරණය තම තීරණය කරා ඉදිරිපත් වීම, රාජපක්ෂ පවුලේ බාල සාමාජිකයා සම්බන්ධ මෙම නීතිමය කටයුත්තේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉprevious නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලංකාවේ බහු අවධානයක් දිනාගත් නීතිමය කටයුතු රැසකට සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන චරිතයකි. ඔහුගේ පවුලේ දේශපාලන ප්‍රමුඛතාව හේතුවෙන් අභියාචනාධිකරණයේ මෙම පෙත්සම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරිණි.

ජූලි 3 වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත මෙම අධිකරණ තීරණය සඳහා නීති විශේෂඥයින් දැන් ඉවසිලිවන්තව බලා සිටිති. පෙත්සම්කරුගේ ප්‍රමුඛ තත්ත්වය හා මෑත වසරවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ගොනු කෙරුණු නීතිමය නඩු සම්බන්ධ පුළුල් සමාජ පසුබිම හේතුවෙන්, මෙම තීන්දුව සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පෙත්සමේ නිශ්චිත පදනම් හා තීන්දුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නියමිත දිනයෙහිදී අභියාචනාධිකරණය තම නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ව්‍යාකූල නමුත් අවසානයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, නාට්‍යාත්මක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය.…

16 Jun 2026 Discuss
DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි

අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම්…

16 Jun 2026 Discuss
EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි Sinhala

EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ ප්‍රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු…

16 Jun 2026 Discuss