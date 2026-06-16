Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධ ප්‍රකාශ පිළිබඳව විපක්ෂ නේතාවරුන් CID කැඳවීම

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධ ප්‍රකාශ පිළිබඳව විපක්ෂ නේතාවරුන් CID කැඳවීම

සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධව විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සිදු කළ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) ඔවුන් කිහිප දෙනෙකු කැඳවා ඇත.

මෙම පියවර විපක්ෂ කොටස් වලින් දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, සත්‍යවාදී අපරාධ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට වඩා ඝෘජු ස්වරවලට නිහඬ කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙසත්, දේශපාලන අරමුණු ඇතිව කෙරෙන පරීක්ෂණ ලෙසත් ඔවුහු දෝෂාරෝපණය කරති.

ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා කැඳවූ විපක්ෂ නේතාවරුන්

සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවල, මාධ්‍ය හමුවේ හෝ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඔවුන් සිදු කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධව විපක්ෂ නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු CID හමුවට කැඳවා ඇත. මෙම කැඳවීම් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස සඳහා කලකිරවන සංඥාවක් ලෙස සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර සැලකිය යුතු ශෝකයක් ඇති කර ඇත.

මහජන උනන්දුවක් ඇති කරුණක් සම්බන්ධව විවෘතව කතා කරන දේශපාලනඥයන් ඉලක්ක කර ගැනීම භයානක පූර්වාදර්ශයක් ගොඩ නඟන බවත්, ශාසනිකයන් සහ මහජන නියෝජිතයන් රජය වගකිව යුතු කිරීමෙන් ඔවුන් වළකා ලිය හැකි බවත් විවේචකයෝ කියා සිටිති.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් සම්බන්ධ සැලකිලිමත් භාවය

CID ගෙන ඇති මෙම ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව රාජ්‍ය පරීක්ෂණ ව්‍යුහය භාවිත කිරීම සම්බන්ධ දිරාළ ගැටලු නැවත ඇවිස්සා ඇත. විපක්ෂ පක්ෂ මෙම කැඳවීම් හෙළාදකිමින්, සංවේදී නඩුවක් සෙවීම යටපත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද තර්ජනාත්මක උපක්‍රම ලෙස ඒවා හඳුන්වා දී ඇත.

  • සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධ ප්‍රකාශ පිළිබඳව CID විසින් විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් කැඳවීම
  • පරීක්ෂණ දේශපාලනිකව පෙළඹවූ ඒවා බව විවේචකයන්ගේ චෝදනාව
  • නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති තර්ජන පිළිබඳ සිවිල් සමාජයේ කනස්සල්ල
  • පරීක්ෂණ ආයතන වල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරන තත්ත්වයකි

දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් විශේෂයෙන් තම විවේචනය හඬ නැගීමෙන් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, CID ගේ ක්‍රියාමාර්ග සුළු ජාතීන්ගේ ආරක්ෂකයන් සහ පසෙකලන ලද කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් කතා කරන්නන් ඉලක්ක කරගෙන ගෙන යනු ලබන පුළුල් රටාවක කොටසක් ලෙස ඔවුහු සලකති.

රජය විසින් ඇති රාජකාරී ප්‍රතිචාරයක් තවම නොමැත

වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට, කැඳවීම් සිදු කිරීම සඳහා වූ හේතු සමග කිසිදු රාජකාරී ප්‍රකාශයක් රජය හෝ CID විසින් නිකුත් කර නොතිබිණි. ස්පෂ්ට නිල ප්‍රතිචාරයක් නොමැතිකම විපක්ෂ නේතාවරුන් සහ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන් අතර සැකය තව දුරටත් ගැඹුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක දේශපාලන හා ආර්ථික කැලඹිලිවලින් පසු විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට වෙහෙස වෙමින් සිටින මෙවන් කාලයක, ප්‍රකාශ සම්බන්ධ කාරණා ගොනු කර විපක්ෂ නේතාවරුන්ට එරෙහිව පරීක්ෂණ ආයතන යොදා ගැනීම රාජ්‍ය ආයතනවලට ජනතාවගේ ඇති විශ්වාසය තව දුරටත් ඛාදනය වීමේ අවදානමක් ඇතිකරන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තත්ත්වය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ මහජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අථත්‍ය වත්කම් නියාමනය හැඩගැස්වීමට SEC සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගීතාවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අථත්‍ය වත්කම් නියාමනය හැඩගැස්වීමට SEC සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගීතාවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය (MoDE) අතිශයින් වේගයෙන් වර්ධනය වන ඩිජිටල් වත්කම් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ…

16 Jun 2026 Discuss
බේජිං කැපිටල් එයාලයින්ස් සමාගම සැප්තැම්බර් මාසයේ කොළඹ සෘජු ගුවන් සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට සූදානම් — ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අපේක්ෂාවන්ට නව ජවයක් Sinhala

බේජිං කැපිටල් එයාලයින්ස් සමාගම සැප්තැම්බර් මාසයේ කොළඹ සෘජු ගුවන් සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට සූදානම් — ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අපේක්ෂාවන්ට නව ජවයක්

බේජිං කැපිටල් එයාලයින්ස් සමාගම මෙම සැප්තැම්බර් මාසයේ දී බේජිං සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවාව නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, වසර ගණනාවක බාධාවන්ට පසු ශ්‍රී…

16 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරයි - ඉරානය සමඟ සාම ගිවිසුම අත්සන් කෙරුණු බවත්, විස්තර "ඉතා ඉක්මනින්" හෙළිදරව් කරන බවත් Sinhala

ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරයි - ඉරානය සමඟ සාම ගිවිසුම අත්සන් කෙරුණු බවත්, විස්තර "ඉතා ඉක්මනින්" හෙළිදරව් කරන බවත්

ඉරානය සමඟ පවතින ශත්‍රුතාවයට අවසන් කිරීම සඳහා වූ මූලික ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුණු බව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරමින්, ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ විස්තර…

16 Jun 2026 Discuss