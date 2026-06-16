චීන සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන බවට වාර්තා වෙමින් තිබේ — ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීම් මතු වෙයි
වර්ධනය වන කලාපීය තර්ජනයක් දිවයිනේ මුල් බැස ගනී
කලාපීය ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට ලක් වූ වාර්තාවලට අනුව, චීනය හා සම්බන්ධ සයිබර් අපරාධ සහ වංචා ජාල සඳහා ශ්රී ලංකාව නව මෙහෙයුම් මධ්යස්ථානයක් ලෙස මතු වෙමින් පවතී. මෙම වර්ධනය සංවිධිත මාර්ගගත වංචාවේ භූගෝලීය ව්යාප්තිය තුළ කලකිරවනසුළු වෙනසක් සංඥා කරන අතර, අපරාධ සන්ධාන ඔවුන්ගේ කඳවුරු දිවයිනට මාරු කර ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකාව ඇයි?
මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනය වැනි සම්ප්රදායික කේන්ද්රස්ථාන තුළ ජාත්යන්තර පීඩනය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තීව්ර වීම නිසා මෙම අපරාධ ජාල විකල්ප ස්ථාන සොයා යාමට බල කෙරී ඇති බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි. විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු තවමත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, ආයතනික දුර්වලතා සහ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් සහ සෘජු ආයෝජන අතර සමතුලිතතාව සොයා ගැනීම සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් ප්රයෝජනයට ගන්නා වාතාවරණයක් සකස් කරන බව විශ්ලේෂකයන් විස්තර කරයි.
මෙම වංචා මෙහෙයුම් සාමාන්යයෙන් අසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි ගොදුරු ජාල හරහා ශිෂ්ටාචාර ව්යාජ ආයෝජන යෝජනා ක්රම, ආදර වංචා සහ ගුප්ත ව්යවහාරික මුදල් වංචා ඔස්සේ ඇදගන්නා සූක්ෂ්ම ව්යවසායන් වේ. ප්රචණ්ඩත්වයෙන් තර්ජනය කරමින් පුද්ගලයන් ගෙන් ගෙන් මාර්ගගත වංචාකරුවන් ලෙස වැඩ කරවා ගන්නා මිනිස් ජාවාරමේ ද ඔවුහු නිරත වන බව දන්නා කරුණකි.
ගැටළුවේ විශාලත්වය
චීන වංචා සන්ධාන, දකුණු නැඟෙනහිර ආසියාව පුරා "වංචා සංයෝග" ලෙස හඳුන්වනු ලබන ස්ථාන පවත්වාගෙන යමින් නම් දරු කටයුතු ගොඩ නඟා ඇත — ඒවා ඉලක්ක ප්රමාණ, කළමනාකරණ ධූරාවලිය සහ ඵලදායිතාව නොමැතිකමට නිර්දය දඬුවම් සහිත සංකීර්ණ ව්යාපාරික ආකෘතිකරණයන් ලෙස ක්රියාත්මක වේ. ඒ ජාල වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන ගණනක නීති විරෝධී ආදායම් ඉපයීමෙන් ලෝකයේ වඩාත්ම ලාභදායී අපරාධ ව්යවසායන් අතරට ඇතුළත් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව දෙසට මෙලෙස සිදු වන මාරුව, මෙවැනි සූක්ෂ්ම, ජාත්යන්තර ස්වභාවයේ අපරාධ ක්රියාකාරකම් වලට මුහුණ දීමට රට කෙතරම් සූදානම්ද යන්න පිළිබඳ ජ්වලිත ප්රශ්න මතු කරයි. පරීක්ෂා නොකළ හොත්, මෙම ජාල ඉතා ඉක්මනින් මුල් බැස ගන්නා අතර ඒවා ඉවත් කිරීම අතිශය දුෂ්කර විය හැකි බව ආරක්ෂක විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාව සඳහා ඇඟවුම්
ජාත්යන්තර කීර්තිය යළි ගොඩ නඟා ගැනීමට සහ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට දැඩි ලෙස වෙහෙසෙන රටක් ලෙස, සංවිධිත සයිබර් අපරාධ ජාලවල පැවැත්ම පහත සඳහන් ඇතුළු සැලකිය යුතු අවදානම් ඇති කරයි:
- ජාත්යන්තර මූල්ය හා නියාමන ආයතන සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සිටීමේ ගෞරවයට හානි
- ස්වදේශික පුරවැසියන් අපරාධ සංවිධාන මගින් බඳවා ගැනීමට සහ ජාවාරමට ලක් වීමේ අවදානම වැඩිවීම
- ස්ථානීය මූල්ය පද්ධතිය විකෘති කළ හැකි මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්රියාකාරකම් ඇතිවීමේ හැකියාව
- නීත්යානුකූල විදේශ ආයෝජකයන් ඈත් කළ හැකි කීර්ති නාමයට හානි
අවධානයේ සිටීමට ඇරයුම
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඒජන්සි අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමට, සැකසහිත ව්යාපාර ලියාපදිංචිය නිරීක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමට, සහ තර්ජනය තදින් ස්ථාපිත වීමට පෙර එය විසඳා ගැනීම සඳහා කලාපීය හා ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ බලකරති.
ශ්රී ලංකා රජය මෙතෙක් මෙම වාර්තා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.