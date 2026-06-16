බේජිං කැපිටල් එයාලයින්ස් සමාගම සැප්තැම්බර් මාසයේ කොළඹ සෘජු ගුවන් සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට සූදානම් — ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක අපේක්ෂාවන්ට නව ජවයක්
බේජිං කැපිටල් එයාලයින්ස් සමාගම මෙම සැප්තැම්බර් මාසයේ දී බේජිං සහ කොළඹ අතර සෘජු ගුවන් සේවාව නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, වසර ගණනාවක බාධාවන්ට පසු ශ්රී ලංකාව සහ චීනය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවය යළි තහවුරු කිරීමේ වැදගත්이정표යක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ආකාශයට සාදරයෙන් පිළිගන්නා නැවත පැමිණීමක්
බේජිං-කොළඹ මාර්ගයේ ගුවන් සේවාව යළි ආරම්භ වීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජාත්යන්තර සංචාරක පැමිණීම නැවත ගොඩනැගීම සඳහා දැඩි ලෙස කටයුතු කරමින් සිටින මෙම ක්ෂේත්රයට එය මහත් ප්රයෝජනයක් වනු ඇත. යළි ස්ථාපිත කෙරෙන මෙම සේවාව දෙරට අතර සංචාරක, ව්යාපාරික සහ ජනතාවන් අතර සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ද දායක වනු ඇත.
පවතින ගුවන් සම්බන්ධතාවයට අනුපූරකයක්
නව සේවාව, චීන මහාද්වීපය සහ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ කරමින් දැනටමත් ක්රියාත්මක වන සතිපතා ගුවන් ගමන් 23 ක ජාලයට සමගාමීව ක්රියාත්මක වනු ඇත. මෙය දෙරට අතර ගුවන් සේවා සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ගැඹුරු කරමින් දූපතට පැමිණීමේ දී චීන සංචාරකයන්ට වැඩි නම්යශීලී බවක් ද සලසා දෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමට පුළුල් බලපෑමක්
ශ්රී ලංකාව සිය පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මඟ දිගටම ගෙන යන මෙවේලේ, ලෝකයේ ප්රධානතම විදේශ සංචාරකයන් යොමු කරන රටවල් අතර ගණනය වන චීනය සමඟ ගුවන් සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම ඉතා වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. සෘජු ගුවන් ගමන් හරහා සංචාරකයන්ගේ ගමන් කාලය හා අපහසුතා අවම කෙරෙන බැවින් ශ්රී ලංකාව වඩාත් ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් බවට පත්වේ.
මෙම මාර්ගයේ සේවාව නැවත ආරම්භ කිරීම, ශ්රී ලංකාව සංචාරක හා ව්යාපාරික ගමනාන්තයක් ලෙස ලබන වර්ධනය වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරන අතර, කොළඹ සහ බේජිං අතර ශක්තිමත් වෙමින් පවතින ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවය ද තහවුරු කරයි.
සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සේවාව ආරම්භ වීමෙන් ගුවන් සේවා සමාගම්, හෝටල් සහ සේවා ක්ෂේත්රයේ ක්රියාකරුවන්ට වසර අවසාන භාගයේ දී චීන සංචාරකයන් සංඛ්යාවේ අපේක්ෂිත වැඩිවීම සඳහා සූදානම් වීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලැබෙන බැවින්, සංචාරක ක්ෂේත්රයේ කොටස්කරුවන් මෙම නිවේදනය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.