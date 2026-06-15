ට්රම්ප්ගේ 12.5% "බලහත්කාර ශ්රම තීරුබදු" යනු ශ්රී ලංකාවට සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකා භාණ්ඩ මත 12.5%ක් වන "බලහත්කාර ශ්රම තීරුබදු"වක් ට්රම්ප් පරිපාලනය විසින් එක්සත් ජනපදය මගින් පනවා ඇති අතර, එය රටේ විශාලතම අපනයන ගමනාන්තය සමඟ වූ වෙළඳ සම්බන්ධතාව සහ ඉන් ඇතිවිය හැකි ආර්ථික ප්රතිවිපාක පිළිබඳව බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත.
තීරුබදු පිළිබඳ අවබෝධය
ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් යටතේ ක්රියාත්මක වූ පුළුල් ඇමෙරිකානු වෙළඳ ප්රතිපත්ති ව්යාපෘතියක කොටසක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද මෙම බදු ප්රමාණය, සැපයුම් දාමයන් තුළ බලහත්කාර ශ්රම ගැටලු හඳුනාගෙන ඇති රටවල් ඉලක්ක කරයි. එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළට ඇතුළු වන අපනයන සඳහා මෙම අතිරේක බදු ප්රමාණයට යටත් වන රාජ්යයන් අතර ශ්රී ලංකාවද ස්ථානගත වී ඇත.
ඇඟලුම්, රබර් නිෂ්පාදන සහ තේ ඇමෙරිකානු පාරිභෝගිකයන් හා සිල්ලර වෙළෙන්දන් වෙත ළඟා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය බෙහෙවින් යැපෙන බැවින්, එවැනි තීරුබදුවක් හඳුන්වා දීම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ඇඟලුම් කර්මාන්තය පමණක් රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, දිවයිනේ ලක්ෂ ගණනක් වූ කම්කරුවන්ට රැකියා සපයයි.
"බලහත්කාර ශ්රම" නාමකරණය ප්රායෝගිකව අදහස් කරන දේ
එක්සත් ජනපද වෙළඳ නීතිය යටතේ, බලහත්කාර ශ්රම තීරුබදු යනු හුදෙක් ආදායම් උත්පාදන පියවරක් නොව, එය කීර්තිමත් හා රාජ්ය තාන්ත්රික මානයක් දරයි. එවැනි නාමකරණයකට ලක් වීම, ආධිපත්ය ලත් රටේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ජාත්යන්තරව පිළිගත් ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ශ්රම පිළිවෙත් ඇතුළත් විය හැකි බව ඇමෙරිකානු බලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇති, හෝ සැක කරන බව සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන් දැන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වන විට පවතින රීතිවලට අමතරව 12.5%ක් ගෙවීමේ ඉදිරිදර්ශනයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය ශ්රී ලංකා භාණ්ඩ, එකම ගාස්තුවට යටත් නොවන තරඟකරුවන් හා සැසඳීමේදී සාපේක්ෂව අඩු තරඟකාරී කරයි.
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ට ඇති බලපෑම
රටේ ඉදිරියට ගෙන යන ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ක්රියාවලිය හරහා ගමන් කරන ශ්රී ලංකා නිෂ්පාදකයන්ගේ ලාභ ආන්තිකයන් මෙම තීරුබදුව ඛාදනය කළ හැකි බවට කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. පීඩනය දැනෙන ඉඩකඩ ඇති ප්රධාන අංශ ලෙස:
- ප්රධාන ඇමෙරිකානු සිල්ලර වෙළඳ සන්නාම සඳහා සැපයුම් කරන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්
- රබර් හා ටයර් නිෂ්පාදන අපනයනකරුවන්
- තේ හා කුළු බඩු නිෂ්පාදකයන් ඇතුළු කෘෂිකාර්මික අපනයනකරුවන්
සීමිත ලාභ ආන්තිකයන් සහිත කුඩා අපනයන ව්යාපාරවලට, තීරුබදුවෙන් බලපෑමට ලක් නොවූ රටවල තරඟකාරී සැපයුම්කරුවන්ට ගිවිසුම් නැතිවීමකින් තොරව, අතිරේක මිල ක්රමය අවශෝෂණය කිරීමට හෝ ගැනුම්කරුවන් වෙත ඒවා පැවරීමට විශේෂයෙන් අපහසු විය හැකිය.
රජයේ ප්රතිචාරය හා ඉදිරි මාර්ගය
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් නාමකරණයට異議 කිරීමට හෝ ශ්රම ප්රමිතීන් පිළිබඳ ප්රතිකාර ක්රියාමාර්ග ප්රදර්ශනය කිරීමට වොෂින්ටන් සමඟ රාජ්ය තාන්ත්රිකව සම්බන්ධ වීමේ පීඩනයට මුහුණ දෙයි. තීරුබදු ඉවත් කිරීම හෝ අඩු කිරීම සාර්ථකව ගිවිසීමට ශ්රී ලංකාවට, රටේ අපනයන සැපයුම් දාමයන් බලහත්කාර ශ්රම ක්රියාවන්ගෙන් තොර බවට විශ්වාසදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ.
ප්රධාන කර්මාන්ත හරහා ශ්රම අනුකූලතාව සඳහා සත්යාපනය කළ හැකි ප්රගතිය සමඟින්, ඇමෙරිකානු වෙළඳ නිලධාරීන් සමඟ ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන සම්බන්ධතාවය, තත්ත්වය විසඳීම සඳහා වඩාත් ප්රායෝගික මාර්ගය ලෙස වෙළඳ විශ්ලේ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.