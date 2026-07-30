පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි
උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු දෙකක් ඉවත් කරන ලෙස රජයෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, එය උතුරේ පළාත් පාලන අධිකාරීන් හා ජාතික ආරක්ෂක ස්ථාපිතය අතර ආතතීන් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වී ඇති බවේ සංඥාවකි.
සමස්ත ලංකා දමිළ කොංග්රසය (ACTC) විසින් පාලනය කරනු ලබන මෙම සභාව, පොයින්ට් පෙඩ්රෝ ජෙට්ටියේ නියුතු හමුදා ජංගම කඳවුර ඉලක්ක කරගනිමින් පුළුල් ප්රජා විරෝධතා ව්යාපාරයක් ගොඩනැගීමට යෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තේ මෑතකදීය. මෙම ගමනාවේ, ප්රාදේශීය මැතිවරණ නියෝජිතයන් සිය ප්රජාව තුළ ස්ථිර හා අනවශ්ය හමුදා පැවැත්මක් ලෙස සලකන දෙය පිළිබඳ වැඩෙන කලකිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.
දිගු කලක් පැවති අසහනය උච්ඡතම අවස්ථාවට පැමිණේ
2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට, උතුරු පළාතේ සිවිල් ප්රදේශවල හමුදා ස්ථාපනයන් පැවැත්ම ඉතාමත් සංවේදී ප්රශ්නයක්ව පවතී. දමිළ දේශපාලන පක්ෂ සහ ප්රජා නායකයන් නැවත නැවතත් තර්ක කර ඇත්තේ, සන්නද්ධ හමුවල විසින් ඉඩම් හා පහසුකම් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම සංහිඳියා උත්සාහයන්ට බාධා කරන අතර, වාසිකයන්ගේ දෛනික ජීවිතයටද සීමා පනවන බවය.
ශ්රී ලංකාවේ උතුරුදිග කෙළවරේ පිහිටි වෙරළාසන්න නගරයක් වන පොයින්ට් පෙඩ්රෝ, විශේෂ උපාය මාර්ගික හා සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරයි. හමුදා ජංගම කඳවුර ආශ්රිතව පිහිටා ඇති ජෙට්ටිය, ජීවනෝපාය සඳහා බාධාවකින් තොරව ප්රවේශය අවශ්ය ව ඇති දේශීය ධීවර ප්රජාවන් සඳහා ඉතා වැදගත් කේන්ද්රස්ථානයකි.
සභාව විරෝධතාව වීදිවලට ගෙනයාමට සූදානම් වෙයි
ප්රජා විරෝධතාවයක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කිරීමෙන්, ACTC පාලිත නාගරික සභාව විධිමත් යෝජනාවලින් ඔබ්බට ගොස් සෘජු සිවිල් ක්රියාමාර්ගයකට පිය නගයි. සැලසුම් කළ විරෝධතා ව්යාපාරය, පුළුල් ප්රජා සහභාගිත්වයක් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සභාවේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට කොළඹ මත මහජන පීඩනය යෙදීම අරමුණු කොටගෙන ඇත.
- පොයින්ට් පෙඩ්රෝ ජෙට්ටියේ හමුදා ජංගම කඳවුර ඉවත් කරන ලෙස සභාව ඉල්ලා සිටියි
- සභාවේ අධිකාරය යටතේ ඇති දෙවන හමුදා කඳවුරක් ද ඉවත් කිරීමට හඳුනාගෙන ඇත
- ඉල්ලීම් සඳහා සහාය දැක්වීම සඳහා විශාල පරිමාණ ප්රජා විරෝධතා ව්යාපාරයක් සැලසුම් කෙරේ
මෙම වර්ධනය උතුරු පළාත පුරා දමිළ දේශපාලන කවල් සහ දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ කලාපයේ සිවිල් ඉඩම් විසන්නද්ධ කිරීම සඳහා පෙනී සිටි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්ගේ අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගනු ඇත. සභාවේ ඉල්ලීම්වලට රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය තවම දැකීමට ඇතත්, දශකයකටත් වඩා කාලයක් අවිසඳී පැවති ප්රශ්නයකට මෙම ගමනාව නැවුම් ජරූරත්වයක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.