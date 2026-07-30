Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු දෙකක් ඉවත් කරන ලෙස රජයෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, එය උතුරේ පළාත් පාලන අධිකාරීන් හා ජාතික ආරක්ෂක ස්ථාපිතය අතර ආතතීන් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වී ඇති බවේ සංඥාවකි.

සමස්ත ලංකා දමිළ කොංග්‍රසය (ACTC) විසින් පාලනය කරනු ලබන මෙම සභාව, පොයින්ට් පෙඩ්රෝ ජෙට්ටියේ නියුතු හමුදා ජංගම කඳවුර ඉලක්ක කරගනිමින් පුළුල් ප්‍රජා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමට යෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තේ මෑතකදීය. මෙම ගමනාවේ, ප්‍රාදේශීය මැතිවරණ නියෝජිතයන් සිය ප්‍රජාව තුළ ස්ථිර හා අනවශ්‍ය හමුදා පැවැත්මක් ලෙස සලකන දෙය පිළිබඳ වැඩෙන කලකිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.

දිගු කලක් පැවති අසහනය උච්ඡතම අවස්ථාවට පැමිණේ

2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට, උතුරු පළාතේ සිවිල් ප්‍රදේශවල හමුදා ස්ථාපනයන් පැවැත්ම ඉතාමත් සංවේදී ප්‍රශ්නයක්ව පවතී. දමිළ දේශපාලන පක්ෂ සහ ප්‍රජා නායකයන් නැවත නැවතත් තර්ක කර ඇත්තේ, සන්නද්ධ හමුවල විසින් ඉඩම් හා පහසුකම් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම සංහිඳියා උත්සාහයන්ට බාධා කරන අතර, වාසිකයන්ගේ දෛනික ජීවිතයටද සීමා පනවන බවය.

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරුදිග කෙළවරේ පිහිටි වෙරළාසන්න නගරයක් වන පොයින්ට් පෙඩ්රෝ, විශේෂ උපාය මාර්ගික හා සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරයි. හමුදා ජංගම කඳවුර ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති ජෙට්ටිය, ජීවනෝපාය සඳහා බාධාවකින් තොරව ප්‍රවේශය අවශ්‍ය ව ඇති දේශීය ධීවර ප්‍රජාවන් සඳහා ඉතා වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයකි.

සභාව විරෝධතාව වීදිවලට ගෙනයාමට සූදානම් වෙයි

ප්‍රජා විරෝධතාවයක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කිරීමෙන්, ACTC පාලිත නාගරික සභාව විධිමත් යෝජනාවලින් ඔබ්බට ගොස් සෘජු සිවිල් ක්‍රියාමාර්ගයකට පිය නගයි. සැලසුම් කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරය, පුළුල් ප්‍රජා සහභාගිත්වයක් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සභාවේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට කොළඹ මත මහජන පීඩනය යෙදීම අරමුණු කොටගෙන ඇත.

  • පොයින්ට් පෙඩ්රෝ ජෙට්ටියේ හමුදා ජංගම කඳවුර ඉවත් කරන ලෙස සභාව ඉල්ලා සිටියි
  • සභාවේ අධිකාරය යටතේ ඇති දෙවන හමුදා කඳවුරක් ද ඉවත් කිරීමට හඳුනාගෙන ඇත
  • ඉල්ලීම් සඳහා සහාය දැක්වීම සඳහා විශාල පරිමාණ ප්‍රජා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සැලසුම් කෙරේ

මෙම වර්ධනය උතුරු පළාත පුරා දමිළ දේශපාලන කවල් සහ දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ කලාපයේ සිවිල් ඉඩම් විසන්නද්ධ කිරීම සඳහා පෙනී සිටි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්ගේ අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගනු ඇත. සභාවේ ඉල්ලීම්වලට රජය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය තවම දැකීමට ඇතත්, දශකයකටත් වඩා කාලයක් අවිසඳී පැවති ප්‍රශ්නයකට මෙම ගමනාව නැවුම් ජරූරත්වයක් එක් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි Sinhala

නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ සිරකරුවන් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමෙන් පසුව, රජය වගකීමෙන් ගලවා ගැනීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනාවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික…

30 Jul 2026 Discuss
Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි Sinhala

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉස්මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව Intex-InMac 2026 සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී…

30 Jul 2026 Discuss