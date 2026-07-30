ශ්රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි
ශ්රී ලංකාවේ උප සෞඛ්ය අමාත්යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර ඇති අතර, කලාපීය ඖෂධ නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ ක්ෂේත්රයේ ප්රධාන ක්රීඩකයකු ලෙස රට තැනීමට ඇති රජයේ අභිලාෂය මේ මගින් පැහැදිලි වේ.
ඖෂධ ආයෝජන සඳහා උපාය මාර්ගික පෙළඹවීමක්
ආයෝජකයින් වෙත යොමු කෙරෙන මෙම ආරාධනාව, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පෝට්ෆෝලියෝව විවිධාංගීකරණය කිරීමටත් සම්ප්රදායික ආදායම් මාර්ග මත යැපීම අඩු කිරීමටත් රජය ක්රියාත්මක කරන පුළුල් උපාය මාර්ගයක කොටසකි. ශක්තිමත් ඖෂධ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රයක් ගොඩනැගීම මගින් රටට සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ආදායමක් උපයා ගැනීමටත්, එමෙන්ම දේශීය සෞඛ්ය සේවා සැපයුම් දාමයන් තවත් ශක්තිමත් කිරීමටත් හැකි වනු ඇතැයි බලධාරීන් විශ්වාස කරයි.
උප සෞඛ්ය අමාත්යවරයා මෙම අවස්ථාව දිගුකාලීන ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබා දිය හැකි එකක් ලෙස විස්තර කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, දක්ෂ ශ්රම බලකාය සහ පවතින සෞඛ්ය සේවා යටිතල පහසුකම් ඖෂධ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ස්වාභාවික වාසි ලෙස ඉස්මතු කළේය.
ශ්රී ලංකාව කැපී පෙනෙන්නේ ඇයි
මෙම මුලපිරීමේ ආධාරකරුවන් තර්ක කරන්නේ ශ්රී ලංකාව ඖෂධ ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් කරන ප්රතිස්පර්ධී වාසි කිහිපයක් රට සතු බවයි. ඒවා නම්:
- ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර වෙළඳ මාර්ග දිගේ උපාය මාර්ගිකව පිහිටි ස්ථානය
- අධ්යාපනය ලත් හා තාක්ෂණිකව දක්ෂ දේශීය ශ්රම බලකාය
- ඖෂධ නිෂ්පාදනය හා ගුණාත්මක ප්රමිතීන් පාලනය කරන පවතින නියාමන රාමු
- දිවෙන කලාපීය දිනෙකට ඉල්ලුම ඉහළ යන, දැරිය හැකි මිලකට ඉහළ ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් ඖෂධ සඳහා වූ ඉල්ලුම
ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පසු ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ගොඩනැගීම
මෑත වසරවලදී රටට බලපෑ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින මේ අවස්ථාවේදී මෙම මුලපිරීම ඉදිරිපත් වේ. එම අර්බුද සමයේ ඖෂධ හිඟය, ඖෂධ ආනයනය මත අධික ලෙස රඳා පැවතීමේ අනතුරු හෙළිදරව් කළේය. අනාගතයේ එවැනි සැපයුම් බාධාවලින් රකින ගැනීමේ ක්රමෝපායක් ලෙස, දේශීය, අපනයනය-නැඹුරු නිෙෂ්පාදන පදනමක් ගොඩනැගීම පුළුල් ලෙස දෙස් බලනු ලැබේ.
රජයේ දැක්ම වන්නේ ශ්රී ලංකාව ඖෂධ අපනයනය සඳහා කලාපීය මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමයි. රැකියා නිර්මාණය කිරීමටත්, විදේශ ආදායම ඉහළ නැංවීමටත්, රටේ ඖෂධ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමටත් දායකවන ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගැනීම ඒ සඳහා අපේක්ෂිතය.
අනාගත ආයෝජකයින් සඳහා ඊළඟ පියවර
උප සෞඛ්ය අමාත්යවරයාගේ ආරාධනාව, දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියානු වෙළඳපොළවලට ව්යාප්ත වීම ගවේෂණය කරන දේශීය ව්යවසායකයින් හා බහුජාතික ඖෂධ සමාගම් සමඟ සංවාදයක් ඇරඹීමට මග පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. ඉදිරි මාසවලදී ක්ෂේත්රයේ ආයෝජනය පහසු කිරීම සඳහා නිශ්චිත දිරිගැන්වීම් හා නියාමන මාර්ග ගෙනහැර දැක්වීමට රජය සූදානම් වන බව අපේක්ෂා කෙරේ.
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයට සාදරයෙන් ස්වාගත කර ඇති අතර, නිවැරදි ප්රතිපත්ති සහාය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සමඟ, ශ්රී ලංකාවට වර්ධනය වන කලාපීය ඖෂධ වෙළඳපොලෙන් අර්ථවත් කොටසක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇති බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.