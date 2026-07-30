Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉස්මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව Intex-InMac 2026 සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී ප්‍රදර්ශනය දිවයිනේ නාමය කලාපීය රෙදිපිළි සංචරණ හා නිෂ්පාදන විශිෂ්ටත්වයේ ගමනාන්තයක් ලෙස ශක්තිමත්ව ස්ථාපිත කිරීමට පොරොන්දු වේ.

ප්‍රදර්ශනය ආවරණය කරන විෂය පථය

ආසන්නයේදී පැවැත්වීමට නියමිත මෙම ප්‍රසංගය, ගෝලීය රෙදිපිළි හා ඇඳුම් සැපයුම් දාමයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන එකතු කර ගනිමින්, රෙදිපිළි සංචරණය, ඇඳුම් නිෂ්පාදනය සහ අදාළ තාක්ෂණයන්හි නවතම නවෝත්පාදනයන් ගවේෂණය කිරීමට කර්මාන්ත වෘත්තිකයන්ට පුළුල් වේදිකාවක් සලසයි.

දේශීය හා ජාන්තරාන්තරික වෙළඳපළ දෙකෙන්ම ප්‍රදර්ශකයන් හා සහභාගීවන්නන් එක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෑත වසරවලදී දකුණු ආසියාවේ රෙදිපිළි අංශය සඳහා පැවැත්වෙන වඩාත් වැදගත් රැස්වීම්වලින් එකක් ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි හා ඇඳුම් කර්මාන්තය දිගු කලක් තිස්සේ රටේ අපනයන ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ආධාරස්ථම්භයක් ව පවතින අතර, විදේශ විනිමය ඉපැයීම් හා රැකියා සැලසීමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වී ඇත. ගෝලීය ගැනුම්කරුවන් සක්‍රීයව සිය සංචරණ උපාය මාර්ග නැවත ඇගයීමට ලක් කරන මෙකී අවස්ථාවේ, රටේ තරගකාරී තත්ත්වය තහවුරු කිරීමට මෙවැනි ප්‍රසංග ඉතා වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ.

  • ශ්‍රේෂ්ඨතම රෙදිපිළි නිෂ්පාදන හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම
  • දේශීය නිෂ්පාදකයන් හා ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම
  • සදාචාරාත්මක හා තිරසාර ඇඳුම් නිෂ්පාදනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තීන් ඉස්මතු කිරීම

2026 දෙස දෑස් යොමු කරමින්

රටේ ආර්ථික සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වීමේ තීරණාත්මක මොහොතක, නැවුම් ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා නව වාණිජ හවුල්කාරිත්ව ගොඩනගා ගැනීමට ගෙවි ආ කාලෝචිත අවස්ථාවක් ලෙස Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 හට ගනිමින්, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නිවේදනයට ස්වාගත දක්වා ඇත. ස්ථානය, දිනයන් සහ ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවලදී නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී Sinhala

පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝ ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම හිමි කර ගනී

ශ්‍රී ලාංකික පිනිසිලනය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් පාලිත බණ්ඩාර ග්ලාස්ගෝහිදී පැවති ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමඟ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ…

30 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ සබඳතා තහවුරු කිරීමට සහ ආයෝජන誘致 ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමය දේපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙත ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ වෙළඳ හා ආයෝජන සබඳතා ගැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් සිය බුද්ධිමය දේපළ (IP) රාමුව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ උත්සාහය වේගවත් කරමින්…

30 Jul 2026 Discuss
ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි Sinhala

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පළමු කාර්තුවේ EBITDA 26%කින් ඉහළ නංවා රු. බිලියන 16.35ක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයන්හෙන් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (JKH), 2026/27 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය…

30 Jul 2026 Discuss