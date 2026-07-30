ශ්රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී
තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර, ලෝක අධ්යාපන වේදිකාවේ දී දිවයිනට ආඩම්බර මොහොතක් උදා කර ඇත.
අසාමාන්ය ජයග්රහණයක්
ගෞරවනීය 67වන IMO තරඟාවලියේදී ලසිත ජයසිංහ දිනා ගත් රිදී පදක්කම් දස්කම සමස්ත ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, රට තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගණිත දක්ෂතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ජාත්යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය, විශ්ව විද්යාලයට පෙර අධ්යයන කරන සිසුන් සඳහා ලෝකයේ වඩාත් දුෂ්කර හා කීර්තිමත් ගණිත තරඟාවලිය ලෙස පිළිගැනෙන අතර, සෑම වර්ෂයකම දෙස් විදෙස් රටවල් දුසිම් ගණනාවකින් විශිෂ්ට තරුණ ප්රතිභාධරයින් එක් රැස් කරයි.
IMO නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?
ජාත්යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය ලෝකය පුරා සිටින දක්ෂතම තරුණ ගණිත ප්රතිභාධරයින් එක් රැස් කරමින්, ගැඹුරු විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනයක් සහ නිර්මාණාත්මක තර්කනයක් අවශ්ය වන සංකීර්ණ, බහු-පියවර ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරයි. එවැනි තරඟාවලියකදී රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීම ලසිතව ලොව ඉතා විශේෂ ශිෂ්ය කණ්ඩායමකට අයත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, IMO හිදී රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීම වැදගත්이정표 සංධිස්ථානයක් නිරූපණය කරන අතර, එය ශිෂ්යයාගේ කැපවීම, ගුරු මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ සහාය, සහ රට තුළ ශාස්ත්රීය විශිෂ්ටතාවය පෝෂණය කිරීම සඳහා වන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරය
ලසිත ජයසිංහගේ ජයග්රහණය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ශ්රී ලාංකික අධ්යාපන ප්රජාව අතර ආඩම්බරයෙන් හා උද්සාහයෙන් පිළිගැනී ඇත. මෙම ප්රතිඵලය ජාත්යන්තර ශාස්ත්රීය ක්ෂේත්රයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී තරඟ කර ජය ගැනීමේ අපේක්ෂාව ඇති රට පුරා සිටින දහස් ගණනක් තරුණ සිසුන්ට ආභාෂයක් ලෙස ක්රියා කරයි.
IMO හිදී ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය ගණිත විශිෂ්ටතාවය දිරිගැන්වීම සඳහා රාජ්යය ගෙන ඇති කැපවීම ඔප්පු කිරීමට දිගටම දායක වන අතර, ලසිතගේ රිදී පදක්කම, නිසි අවස්ථාව හා නිවැරදි වේදිකාව ලබා දෙන විට ශ්රී ලාංකික සිසුන්ට ළඟා කර ගත හැකි දේ පිළිබඳ සාක්ෂියක් ලෙස බැබළේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.