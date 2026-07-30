Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර, ලෝක අධ්‍යාපන වේදිකාවේ දී දිවයිනට ආඩම්බර මොහොතක් උදා කර ඇත.

අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක්

ගෞරවනීය 67වන IMO තරඟාවලියේදී ලසිත ජයසිංහ දිනා ගත් රිදී පදක්කම් දස්කම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව පුරා පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, රට තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගණිත දක්ෂතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය, විශ්ව විද්‍යාලයට පෙර අධ්‍යයන කරන සිසුන් සඳහා ලෝකයේ වඩාත් දුෂ්කර හා කීර්තිමත් ගණිත තරඟාවලිය ලෙස පිළිගැනෙන අතර, සෑම වර්ෂයකම දෙස් විදෙස් රටවල් දුසිම් ගණනාවකින් විශිෂ්ට තරුණ ප්‍රතිභාධරයින් එක් රැස් කරයි.

IMO නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය ලෝකය පුරා සිටින දක්ෂතම තරුණ ගණිත ප්‍රතිභාධරයින් එක් රැස් කරමින්, ගැඹුරු විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනයක් සහ නිර්මාණාත්මක තර්කනයක් අවශ්‍ය වන සංකීර්ණ, බහු-පියවර ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරයි. එවැනි තරඟාවලියකදී රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීම ලසිතව ලොව ඉතා විශේෂ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමකට අයත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, IMO හිදී රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීම වැදගත්이정표 සංධිස්ථානයක් නිරූපණය කරන අතර, එය ශිෂ්‍යයාගේ කැපවීම, ගුරු මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ සහාය, සහ රට තුළ ශාස්ත්‍රීය විශිෂ්ටතාවය පෝෂණය කිරීම සඳහා වන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

ලසිත ජයසිංහගේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපන ප්‍රජාව අතර ආඩම්බරයෙන් හා උද්සාහයෙන් පිළිගැනී ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලය ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී තරඟ කර ජය ගැනීමේ අපේක්ෂාව ඇති රට පුරා සිටින දහස් ගණනක් තරුණ සිසුන්ට ආභාෂයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

IMO හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය ගණිත විශිෂ්ටතාවය දිරිගැන්වීම සඳහා රාජ්‍යය ගෙන ඇති කැපවීම ඔප්පු කිරීමට දිගටම දායක වන අතර, ලසිතගේ රිදී පදක්කම, නිසි අවස්ථාව හා නිවැරදි වේදිකාව ලබා දෙන විට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට ළඟා කර ගත හැකි දේ පිළිබඳ සාක්ෂියක් ලෙස බැබළේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss
නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි Sinhala

නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ සිරකරුවන් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමෙන් පසුව, රජය වගකීමෙන් ගලවා ගැනීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනාවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික…

30 Jul 2026 Discuss