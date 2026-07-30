Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිහඬතාව සහ සම්මුතිය: නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජය ආරක්ෂා කිරීමේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ මුහුණ දෙයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ සිරකරුවන් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමෙන් පසුව, රජය වගකීමෙන් ගලවා ගැනීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනාවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ දැඩි විවේචනයට ගොදුරු වෙමින් සිටිති. මෙම සිදුවීම පුළුල් ජනරෝෂයක් ඇවිලවූ අතර, විනිවිද පෙනෙනසු විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් මතු වී ඇත.

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඝාතන සිදුවීම, සිරකරුවන්ට එරෙහිව මාරාන්තික බලය භාවිත කිරීම පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. මෙම මරණ සිරකරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම්වල දරුණු කඩකිරීමක් බව විවේචකයන් තර්ක කරයි. මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ රැඳවියන් සලකන ආකාරය සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අර්ථවත් ප්‍රතිවිපාකවලින් ගලවා ගන්නා දඬුවම් රහිත සංස්කෘතිය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පවතින කනස්සල්ල නැවත ජ්වලනය කර ඇත.

ව්‍යාජ වාමාංශික පක්ෂ ගිනිකොන්දේ

ප්‍රගතිශීලී කඳවුරු අතර විශේෂ කෝපයට හේතු වී ඇත්තේ, දේශපාලනිකව වාමාංශික ලෙස ප්‍රසිද්ධියේ හැඳින්වෙන පක්ෂවල ප්‍රතිචාරය — හෝ එහි නොමැතිකම — ය. ඝාතන හෙළා දැකීමට සහ රජුයෙන් සම්පූර්ණ වගවීම ඉල්ලා සිටීමට වෙනුවට, මෙම පක්ෂ රාජ්‍යයේ ක්‍රියාවන් ඵලදායී ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට හෝ දේශපාලන ධෛර්යය අවශ්‍ය වූ මොහොතේ කැපී පෙනෙන ලෙස නිහඬව සිටීමට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ හදවතේ මූලික ප්‍රතිවිරෝධය හෙළිදරව් කරන බව විවේචකයන් තර්ක කරයි — කම්කරු අයිතිවාසිකම් සහ සමාජ යුක්තියේ භාෂාව යොදාගන්නා, එහෙත් සමාජයේ වඩාත්ම අසරණ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව රාජ්‍ය හිංසනය ඇති වූ විට රජයේ ආඛ්‍යානයට අනුගත වන පක්ෂ පිළිබඳවය.

දේශපාලන යටත්වීමේ රටාවක්

බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සඳහා, නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතනවලට දක්වන ප්‍රතිචාරය හුදකලා සිදුවීමක් නොව, නාමික වශයෙන් වාමාංශික ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන සංවිධාන, මූලධර්මානුකූල විරෝධයට වඩා බලයට සමීප බව අඛණ්ඩව ප්‍රමුඛත්වය දී ඇති පුළුල් රටාවක කොටසකි. මෙය, ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා නියෝජනය කරන බව කලක් කී පක්ෂ විසින් අත්හැරී ඇතැයි හැඟෙන කම්කරු පන්තියේ ඡන්දදායකයන් අතර වර්ධනය වන කළකිරීමට හේතු වී ඇත.

වාමාංශික පක්ෂයක සැබෑ මිනුම් දඬුව, ඡන්ද සමය තුළ එය රැගෙන යන තාරකා නොව, රාජ්‍යය සාමාන්‍ය ජනයාට — කිසිදු හඬක් නැති අයට — එරෙහිව හිංසනය යොදා ගන්නා විට එය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරයයි.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

මානව හිමිකම් උපදේශකයන් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ හඬවල්, නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිමින්, මරණවලට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති. ඕනෑම රජයක් බලයේ සිටියදී නොවිධිමත් ඝාතනවලට එරෙහිව පැහැදිලි ස්ථාවරයක් ගන්නා ලෙස දේශපාලන පරාසය පුරා ඇති සියලු පක්ෂවලින් ද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

මෙම සිදුවීම නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ක්‍රමය නැවතත් ජාත්‍යන්තර සූක්ෂ්ම දෘෂ්ටිය යටතට ගෙන ආ අතර, අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සහ රඳවා ගැනීමේ පරිසරවල බලය භාවිත කිරීම පාලනය කරන නෛතික රාමු පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු දේශපාලන නැවත සකස් කිරීම දිගටම සිදු කරන විට, නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඝාතන සහ ඒ වටා ඇති දේශපාලන බිඳවැටීම, රාජ්‍ය වගවීම, සිවිල් නිදහස සහ සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගැටළු ගැඹුරින් අවිසිඳුණු ලෙස පවතිනු ඇතැයි තියුණු සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. සැබෑ ප්‍රගතිශීලී

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ආයෝජකයින් සොයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උප සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිවයිනේ ඖෂධ අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විධිමත් ආරාධනාවක් යොමු කර…

30 Jul 2026 Discuss
පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව තම භූමියෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලයි

උතුරු වෙරළාසන්න නගරයේ හමුදා පැවැත්මට එරෙහිව ACTC පාලිත සභාව ස්ථාවරයක් ගනියි පොයින්ට් පෙඩ්රෝ නාගරික සභාව, සිය පරිපාලන සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන හමුදා කඳවුරු…

30 Jul 2026 Discuss
Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි Sinhala

Intex-InMac ශ්‍රී ලංකා 2026 - රට රෙදිපිළි හා නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සැරසෙයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි අංශය ඉස්මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව Intex-InMac 2026 සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙම සුවිශේෂී…

30 Jul 2026 Discuss