වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුව නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
වධ හිංසා වැළැක්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුවේ (SPT) නියෝජිත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය රටේ දිගුකාලීන මානව හිමිකම් කැපවීම් හා වගවීමේ ක්රියාවලීන් සඳහා ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉහළ මට්ටමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන නියෝජිත පිරිස කොළඹට පැමිණේ
සංචාරය සිදු කරන නියෝජිත පිරිස SPT හි කොටසකි. මෙය වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්රොටෝකෝලය (OPCAT) යටතේ පිහිටුවන ලද ගිවිසුම් ආයතනයකි. සාමාජික රාජ්යයන්හි රඳවා තැබීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමට සහ නිදහස අහිමි කරනු ලැබූ පුද්ගලයන් වධ හිංසාවෙන් හා අනෙකුත් ක්රෑර, අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකිල්ලෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ජාතික වැළැක්වීමේ යාන්ත්රණයන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට මෙම උප කමිටුව බලය ලබා ඇත.
සංචාරයේ ස්වභාවය
මෙවැනි නියෝජිත පිරිස් රට සංචාර අතරතුර සාමාන්යයෙන් විවිධ කටයුතු රාශියක් සිදු කරනු ලබන අතර ඒවාට ඇතුළත් විය හැක්කේ:
- රඳවා ගැනීමේ මධ්යස්ථාන, බන්ධනාගාර සහ පොලිස් රඳවා ගැනීමේ කුටි පරීක්ෂා කිරීම
- රඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන් සහ සිරකරුවන් සමඟ පෞද්ගලික සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම
- රජයේ නිලධාරීන්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සහ නීතිමය අධිකාරිවරුන් සමඟ රැස්වීම් පැවැත්වීම
- නිදහස අහිමි කිරීමේ ස්ථානවල තත්ත්වයන් හා සැලකිල්ල ඇගයීම
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
රඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන්ට සැලකීම සහ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් රටට එල්ල වන දෝෂාරෝපණ හමුවේ ශ්රී ලංකාව ඉදිරිට යන මෙම අවස්ථාවේ, SPT නියෝජිත පිරිසේ පැමිණීම ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට රජය සතු කැමැත්ත සහ විනිවිදභාවය ප්රදර්ශනය කිරීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි.
එවැනි සංචාරවලින් නිකුත් වන සොයාගැනීම් හා නිර්දේශ සාමාන්යයෙන් අදාළ රජයට රහසිගතව දැනුම් දෙනු ලබන අතර, ඕනෑම පුළුල් වාර්තාකරණ ක්රියාවලියකට පෙර ගැටලු ආමන්ත්රණය කිරීමේ අවස්ථාව බලධාරීන්ට ලබා දෙයි.
ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක මානව හිමිකම් සංවිධාන, නීතිමය ආයතන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම සංචාරය කෙරෙහි සමීප අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.