එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙන් පලා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකාවට භාරදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සෙවනු ලැබූ, සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ ප්රකට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයෙන් රටට ගෙන්වා, 13 වැනිදා සෙනසුරාදා රාත්රියේ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණ.
සැකකරුවන් කවුරුන්ද?
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ දෙදෙනා හඳුනාගෙන ඇත්තේ, අපරාධ කවයන් තුළ බ්ලූමෙන්ඩාල් සංඛ යනුවෙන් බහුලව හැඳින්වෙන රණසිංහ ආරච්චිගේ සංඛ ශිරන්ත සහ, කුප්රකට අපරාධ චරිතයක් වන මොදර නිපුන්ගේ සහෝදරයා ලෙස හඳුන්වනු ලබන මොදර චතුර ලෙසිනි.
නීතිය අතට ගැනෙනු මඟහරවා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකික අපරාධ කොටස් විසින් ප්රයෝජනයට ගන්නා මාර්ගයක් ලෙස ද සැලකෙන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ රැඳී සිටිමින් ශ්රී ලංකා නීතිය ඉදිරියෙන් ගැලවී ජීවත් වීමට මේ දෙදෙනා සමත් වී සිටිණ.
පැමිණීමත් සමඟ අත්අඩංගුවට
සෙනසුරාදා රාත්රියේ සැකකරුවන් දෙදෙනා ගුවන්තොටුපොළට ගොඩ බැසීමට පෙරාතුව ම ආරක්ෂක නිලධාරීන් බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ රාජකාරියේ නිරතව සිටිය හ. ගොඩ බැසීමත් සමඟ ඔවුන් කිසිදු සිද්ධියකින් තොරව වහාම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, එය, සෙවනු ලැබූ පුද්ගලයන් ආපසු රටට ගෙන ඒමේ ක්රියාවලියේ සාර්ථක නිමාවක් සනිටුහන් කළේය.
විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන්ට එරෙහි දැඩි කටයුතු
රටින් පලා ගිය අපරාධ චරිත ඉලක්ක කරගත් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගේ මෙහෙයුම් මාලාවේ නවතම අදියර ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සැලකිය හැකිය. විදේශයන්හි රැකවරණය ලබමින් සිටින අපරාධ සැකකරුවන් සොයා ගෙන රටට ආපසු ගෙන ඒම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, ජාත්යන්තර සහකරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කරමින් සිටී.
- බ්ලූමෙන්ඩාල් සංඛ, කොළඹ අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධ, නම් සඳහන් සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවෙකි.
- මොදර චතුර, කුප්රකට අපරාධ චරිතයක් වන මොදර නිපුන් සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වූ අයෙකි.
- සැකකරුවන් දෙදෙනා ම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයෙන් ආපසු ගෙන්වා, BIA හිදී දේශීය බලධාරීන් වෙත භාරදෙනු ලැබිණ.
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, සැකකරුවන් දෙදෙනාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කිරීමට අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අංශ කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.