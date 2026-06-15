Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානය සමඟ න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අවසන් කළ බව ප්‍රකාශ කරයි; හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් ඉරානය සමඟ න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අවසන් කළ බව ප්‍රකාශ කරයි; හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් වොෂින්ටනය සහ තෙහෙරානය අතර ඓතිහාසික එකඟතාවයකට එළඹී ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, මෙය ලෝකයේ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන භූ දේශපාලන ගැටුම්වලින් එකක ඉතිහාසගත වෙනසක් සංඥා කරයි.

ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස අවහිරය ඉවත් කෙරේ

ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව පනවා තිබූ අවහිරය ඉවත් කරනු ඇති බව ට්‍රම්ප් තහවුරු කළේය. මෙම දිගු කාලීන ගිවිසුම රටවල් දෙක අතර ඇති ගොඩනැගි ආතතීන්හි කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි

ගිවිසුමේ වඩාත් බලපෑම් සහගත අංගයක් වන්නේ ලෝකයේ තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් කරන තීරණාත්මක ද්‍රෝණිය මාර්ගය වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත කිරීමයි. සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීම ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ මැදපෙරදිග තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින රටවල් අතර බරපතල කනස්සල්ලකට තුඩු දී තිබිණි.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය බලශක්ති මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, මෙම වර්ධනය රටට කැපී පෙනෙන ඇඟවීම් ගෙන දෙයි. හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීම, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වය ගොඩනැගීමේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය මධ්‍යේ ඉන්ධන පිරිවැය ස්ථාවර කිරීමට ඉවහල් විය හැකිය.

  • ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ ඉරානයට එරෙහිව පනවා ඇති එක්සත් ජනපද අවහිරය ඉවත් කෙරෙනු ඇත
  • තීරණාත්මක ගෝලීය තෙල් ගමනාගමන මාර්ගයක් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි
  • ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මෙම නිවේදනයට ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනට සම්බන්ධිත කොන්දේසි ඇතුළු ගිවිසුමේ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. රටවල් දෙකේ ආණ්ඩු ඓතිහාසික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබිය හැකි ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම දෙසට ගමන් කරද්දී, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කරුණාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, ඉදිරි වසරවලදී බහු-බිලියන ඩොලර් කර්මාන්තයක් බවට පත්විය හැකි ගෝලීය හරිත හයිඩ්‍රජන් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රට සූදානම් කරමින්…

15 Jun 2026 Discuss
ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි Sinhala

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ගැටුම් සහන පියවරයන් සමඟ ඉදිරිපත් වේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමට සම්බන්ධ සහන පියවරයන් ශ්‍රී ලංකාවට…

15 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුවේ (CoPF) සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න, එනම් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක්…

15 Jun 2026 Discuss