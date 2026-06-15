ට්රම්ප් ඉරානය සමඟ න්යෂ්ටික ගිවිසුමක් අවසන් කළ බව ප්රකාශ කරයි; හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් විසින් වොෂින්ටනය සහ තෙහෙරානය අතර ඓතිහාසික එකඟතාවයකට එළඹී ඇති බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, මෙය ලෝකයේ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන භූ දේශපාලන ගැටුම්වලින් එකක ඉතිහාසගත වෙනසක් සංඥා කරයි.
ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස අවහිරය ඉවත් කෙරේ
ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව පනවා තිබූ අවහිරය ඉවත් කරනු ඇති බව ට්රම්ප් තහවුරු කළේය. මෙම දිගු කාලීන ගිවිසුම රටවල් දෙක අතර ඇති ගොඩනැගි ආතතීන්හි කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි
ගිවිසුමේ වඩාත් බලපෑම් සහගත අංගයක් වන්නේ ලෝකයේ තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගමන් කරන තීරණාත්මක ද්රෝණිය මාර්ගය වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය නැවත විවෘත කිරීමයි. සමුද්ර සන්ධිය වසා දැමීම ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ මැදපෙරදිග තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින රටවල් අතර බරපතල කනස්සල්ලකට තුඩු දී තිබිණි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්රී ලංකාව ගෝලීය බලශක්ති මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, මෙම වර්ධනය රටට කැපී පෙනෙන ඇඟවීම් ගෙන දෙයි. හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීම, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වය ගොඩනැගීමේ අඛණ්ඩ ක්රියාවලිය මධ්යේ ඉන්ධන පිරිවැය ස්ථාවර කිරීමට ඉවහල් විය හැකිය.
- ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ ඉරානයට එරෙහිව පනවා ඇති එක්සත් ජනපද අවහිරය ඉවත් කෙරෙනු ඇත
- තීරණාත්මක ගෝලීය තෙල් ගමනාගමන මාර්ගයක් වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය නැවත විවෘත වීමට නියමිතයි
- ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මෙම නිවේදනයට ප්රතිචාර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
ඉරානයේ න්යෂ්ටික වැඩසටහනට සම්බන්ධිත කොන්දේසි ඇතුළු ගිවිසුමේ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. රටවල් දෙකේ ආණ්ඩු ඓතිහාසික රාජ්යතාන්ත්රික ජයග්රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබිය හැකි ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීම දෙසට ගමන් කරද්දී, ජාත්යන්තර ප්රජාව කරුණාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.