ශ්රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි
ශ්රී ලංකා රජය, ඉදිරි වසරවලදී බහු-බිලියන ඩොලර් කර්මාන්තයක් බවට පත්විය හැකි ගෝලීය හරිත හයිඩ්රජන් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රට සූදානම් කරමින් සිටී.
උපායමාර්ගික බලශක්ති හැරවුමක්
දfossil ඉන්ධන යැපීමෙන් ඉවත්ව පිරිසිදු, පුනර්ජනනීය බලශක්ති විකල්ප වෙත යොමුවීමේ පුළුල් ජාතික උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස හරිත හයිඩ්රජන් සංවර්ධනය පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති. සූර්ය හා සුළං විදුලිය වැනි පුනර්ජනනීය ප්රභවයන්ගෙන් ජනනය කරන ලද විදුලිය භාවිතයෙන් ජල අණු කැඩීමෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන හරිත හයිඩ්රජනය, 21 වන සියවසේ වඩාත්ම පොරොන්දු සහගත පිරිසිදු බලශක්ති විසඳුම් අතර ව්යාපකව සලකනු ලැබේ.
ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර දරුණු විදුලි කප්පාදු ඇතුළු දැඩි බලශක්ති අභියෝගවලට මෑත වසරවලදී මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, හරිත හයිඩ්රජනය බලශක්ති ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමේ මෙන්ම සැලකිය යුතු අපනයන ආදායමක් ලැබීමේ අවස්ථාවක් ලෙස දකී.
ගෝලීය වෙළඳපොළ විභවය
ලෝකය පුරා රටවල් තම ආර්ථිකයන් කාබන් රහිත කිරීමේ සහ ජාත්යන්තර දේශගුණ කැපවීම් ඉටු කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කරන බැවින්, ගෝලීය හරිත හයිඩ්රජන් වෙළඳපොළ ඉදිරි දශකවලදී ඩොලර් ශත-බිලියන ගණනක වටිනාකමකට පැමිණෙනු ඇතැයි ප්රක්ෂේපණය කෙරේ. හරිත හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනයේ ඉල්ලා ලිවීමෙන් ඉදිරිගාමී වන ආර්ථිකයන්, යුරෝපය හා ආසියාවේ බලශක්ති ඉල්ලුම් සහිත වෙළඳපොළ සමඟ දිගුකාලීන සැපයුම් ගිවිසුම් ලබා ගැනීමට හොඳ ස්ථානයක සිටින බව කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයෝ සලකති.
ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, සූර්ය හා සුළං බලශක්ති ජනනය සඳහා ඇති විශාල විභවය සමඟ ඒකාබද්ධ වීම, හරිත හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනය හා අපනයනය සඳහා විශ්වසනීය අපේක්ෂකයකු ලෙස එය සලකුණු කරයි.
රජයේ කැපවීම
විශාල පරිමාණ හරිත හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනයට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් මූල්යකරණය කිරීමේදී ජාත්යන්තර බලශක්ති සමාගම් සහ සංවර්ධන මූල්ය ආයතන සම්බන්ධ හවුල්කාරිත්වයන් ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, මෙම අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කිරීමේ කේන්ද්රීය සාධකය ලෙස විදේශ ආයෝජන誘ít කිරීම වනු ඇතැයි නිලධාරීන් සංඥා කර ඇත.
මෙම මුලපිරීම, ඉදිරි වසරවලදී ජාතික බලශක්ති මිශ්රණයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමේ ඉලක්ක ඇතුළු ජාත්යන්තර දේශගුණ ගිවිසුම් යටතේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් කැපවීම් සමඟ සමගාමී වේ.
ශ්රී ලංකාව තුළ හරිත හයිඩ්රජන් අංශය තවමත් ආරම්භක අවස්ථාවල පවතින අතර, රජයේ ප්රකාශිත අවධානය ආසියානු කලාපයේ නැගී එන පිරිසිදු බලශක්ති ආර්ථිකයන්ගේ සản ශ්රී ලංකාව ස්ථානගත කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සනිටුහන් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.