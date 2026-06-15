Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර ලැබෙනු ඇති බව අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු නවතම තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.

නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටි අවස්ථාව අවසානයට ළඟා වේ

ශ්‍රී ලාංකේය සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන ගමනේ වඩාත්ම වැදගත් ශාස්ත්‍රීය ột්ථාන ලක්ෂ්‍යයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන සා/පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිසුන්, ඔවුන්ගේ පවුල් සහ ගුරුවරුන් දහස් ගණනක් 間心නොඉවසිල්ලෙන් අපේක්ෂා කරමින් සිටිති. දින කිහිපයක් ඇතුළත ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කළ හැකි බවට දැනුම් දීම, බලා සිටි අයට ලැබෙන සහනයක් වනු ඇත.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් සඳහා ඉතා තීරණාත්මක දොරටුවකි. එය උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම් නිර්ණය කරනු ලබන අතර, අවසානයේ දී අනාගත ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වා ගැනීමද සිදු කරයි.

සිසුන් දැනගත යුතු කරුණු

ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් නිකුත් වූ පසු, සිසුන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන නිල නාලිකා හරහා තමන්ගේ විෂය ප්‍රතිඵල විස්තර ලබා ගත හැකිවනු ඇත. නිවැරදි නිකුත් කිරීමේ දිනය සහ ප්‍රවේශ ක්‍රියාපටිපාටිය සම්බන්ධ නිල නිවේදන කෙරෙහි සිසුන් අවධානය යොමු කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

  • සිසුන් ඔවුන්ගේ විභාග දර්ශකාංක අංකයන් ළඟින් තබා ගත යුතුය
  • ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල පද්ධතිය හරහා ලබා ගත හැකිය
  • පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් ද නිල නාලිකා හරහා ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ දැනුම්දීම් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර සඳහා වැදගත් මොහොතක්

සා/පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීම සෑම වසරකම ශ්‍රී ලංකාවේ සිසු සමාජය සඳහා ඉතා වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකුණු වේ. බොහෝ තරුණ තරුණියන්ට, මෙම ප්‍රතිඵල ඔවුන් උසස් පෙළ හදාරන විෂයයන් තීරණය කරනු ඇති අතර, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සහ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතය සඳහා පදනම සකසනු ලැබේ.

ප්‍රතිඵල කුමක් වුවද, දෙමාපියන් සහ භාරකරුවන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට මෙම කාලය තුළ චිත්තවේගී සහය ලබා දෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ. සාම්ප්‍රදායික ශාස්ත්‍රීය මාර්ගයෙන් ඔබ්බට ද සිසුන්ට සාර්ථක අනාගතයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා බහුවිධ මාර්ග පවතින බව අධ්‍යාපන බලධාරීන් අවධාරණය කරමින් සිටිති.

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ නිශ්චිත දිනය සහ වේලාව සම්බන්ධ වැඩිදුර නිල තහවුරු කිරීමක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරියේ දී දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි Sinhala

ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නාටකීය ලෙස විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබාගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ මෑතකාලීන ටෙස්ට් තරගයේදී අපූරු ජයග්‍රහණයක් සම්පූර්ණ කළ අතර, ඇල්සාරි ජෝශප්ගේ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ

විදේශ සේවාදායකයන් සඳහා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ (freelancers) ප්‍රජාව අරමුණු කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ලබාගැනීමට සහ…

15 Jun 2026 Discuss
වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුව නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුව නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

වධ හිංසා වැළැක්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුවේ (SPT) නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය රටේ දිගුකාලීන මානව හිමිකම් කැපවීම් හා…

15 Jun 2026 Discuss