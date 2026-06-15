රනිල් ආර්ථික කඩාවැටීමේ තර්ජනය පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි, විපක්ෂය එක්සත් වන ලෙස බල කරයි
හිටපු ජනාධිපති සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (එජාප) නායක රනිල් වික්රමසිංහ, වත්මන් රජය යටතේ රට ව්යසනකාරී මූල්ය බිඳවැටීමකට දිශානත වෙමින් ඇතැයි කියමින්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මග පිළිබඳ තියුණු අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.
එජාප කාර්යකාරී කමිටු රැස්වීමකදී අදහස් දැක්වූ වික්රමසිංහ, රජයේ ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ තම තක්සේරුව නිදහසේ ප්රකාශ කරමින්, වත්මන් ප්රතිපත්ති රට "සම්පූර්ණ කඩාවැටීමක්" කරා තල්ලු කරනු ඇතැයි චෝදනා කළේය.
හුරු හඬකින් නැගෙන දරුණු අනතුරු ඇඟවීමක්
ජනාධිපතිවරයා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අශුභ මූල්ය කාලපරිච්ඡේදයක ආර්ථික ය立直 ව්යාපෘතිය親 ගෙන ගිය වික්රමසිංහ, වේදනාකාරී ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ කළ සාකච්ඡා හරහා ලබාගත් දුෂ්කරතාවෙන් උදෙසා ගත් ජයග්රහණ දැන් බරපතල ලෙස නාස්ති වීමේ අවදානමට ලක්ව ඇතැයි තර්ක කළේය.
2022 අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදය හරහා රට මෙහෙයවීමේ සෘජු සම්බන්ධතාවය හේතුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අනතුරු ඇඟවීමට විශේෂ බරක් ආරෝපිත වේ. එකී අර්බුදය රට විදේශ ණය මත පැහැර හැරීමකට හා ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකමින් ජනතාව කෙඳිරිගෑවීමකට තුඩු දුන්නේය.
එකමුතු විපක්ෂ පෙරමුණක් සඳහා ආයාචනය
අනතුරු ඇඟවීමට අමතරව, වික්රමසිංහ කාර්යකාරී කමිටු රැස්වීම භාවිතා කළේ, ජාතික තත්ත්වය නරක් වෙමින් ඇතැයි තමා සලකන්නේ කුමක් ද යන්නට මුහුණ දීමේදී, විපක්ෂ දේශපාලන බලවේගවලින් ඔවුන්ගේ මතභේද පසෙකලා එකමුතු වන ලෙස ඉල්ලා සිටීමටය.
ඒකාබද්ධ පෙරමුණක් ගොඩනඟා ගන්නා ලෙස ඔහු විපක්ෂ පක්ෂවලට බල කළ අතර, ඛණ්ඩිත විපක්ෂයකට රජය වගකිව යුතු කිරීමේදී හෝ ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන්ට විශ්වාසදායක විකල්ප මගක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ප්රමාණවත් සන්නද්ධභාවයක් නොමැති බව ඇඟවීය.
දේශපාලන පසුබිම
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ한때 ප්රමුඛතම බලවේගය ව සිටි එජාප, මෑත වසරවලදී තම මැතිවරණ භාග්යය සැලකිය යුතු ලෙස හීනවීමක් අත්විඳ ඇත. වික්රමසිංහගේ අලුත් ජනතා ක්රියාකාරිත්වය සහ විපක්ෂ සඳහා ඔහු දෙන ඇමතුම, ජාතික දේශපාලන රංගනය මත ස්වකීය පක්ෂයේ අදාළත්වය නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ඉස්මතු වේ.
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් දිගින් දිගටම ජීවන වියදම් අර්බුදයේ ඉතිරිව ඇති පීඩනයන්, ඉහළ යන මිල ගණන් සහ රටේ IMF වැඩසටහනට බැඳුණු රාජ්ය මූල්ය සීමාවන් දැනෙන මෙකල, රජයේ ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ විවාදය ඔහුගේ අදහස් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
වික්රමසිංහගේ ආයාචනය අනෙකුත් විපක්ෂ නායකයන් සමඟ අනුනාද වේ ද, සහ වත්මනදී රජයෙන් පිටත සිටින පක්ෂ අතර අර්ථවත් සම්බන්ධීකරණයකට එය පරිවර්තනය වේ ද යන්න දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.