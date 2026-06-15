Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නාටකීය ලෙස විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබාගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ මෑතකාලීන ටෙස්ට් තරගයේදී අපූරු ජයග්‍රහණයක් සම්පූර්ණ කළ අතර, ඇල්සාරි ජෝශප්ගේ විනාශකාරී පන්දු පහේ දැවීම අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණයේ වේදිකාව සකසා දුන් පසු ජේසන් හෝල්ඩර් ඒ ජය නිමාවට ගෙන ආවේය.

ජෝශප් විපක්ෂ කණ්ඩායම දිරාපත් කරයි

ඇල්සාරි ජෝශප් පිත්තෙන් ප්‍රධාන විනාශකරු ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, ඔහු පන්දු පහක් දැවීමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම දිනාගනු ලැබිය නොහැකි යැයි පෙනී ගිය තරගයක දැඩි ග්‍රහණයකට ගෙනාවේය. වේගී පන්දු යවන්නාගේ රාශිකාරී කුසලානය විපක්ෂ පිතිකරු සෙලිපිය දිරාපත් කොට, ජයග්‍රහණය ලාභ කරගැනීමට ඔහුගේ කණ්ඩායමට සැබෑ අවස්ථාවක් ලබාදුන්නේය.

ජෝශප්ගේ පන්දු-පහේ දැවීම අමු වේගය හා දක්ෂතාවයේ ප්‍රදර්ශනයක් වූ අතර, ඉලක්කය හඹා යාමට හෝ අභියෝගාත්මක ලකුණු ගොඩක් ආරක්ෂා කිරීමට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් අවශ්‍ය පදනම ලබාදුන් බව, තතු ආකර්ශනීය ලෙස ඉතා කාතර ලෙස අවසන් වූ ඒ තරගය ඔප්පු කළේය.

හෝල්ඩර් කාර්යය සම්පූර්ණ කරයි

කේරළ සියල්ල-රවුන්ඩ් ක්‍රීඩකයා වන ජේසන් හෝල්ඩර් අවසානයේ කැරිබියානු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජය සනිටුහන් කළ අතර, දැඩි පීඩනය යටතේ වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ ඔහු ඒ රාජකාරිය ඉටු කළේය. හෝල්ඩර්ගේ දායකත්වය නිසා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ජය රැගෙන ගොස් ඇති අතර, කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෑතකාලීනව ලිවෙන්නට තිබෙන වඩාත් නාටකීය අවසානයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඒ ජය ඉතිහාසගත වනු ඇත.

පළපුරුදු ක්‍රීඩකයා නැවතත් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සැකැස්මේ ඔහුගේ වටිනාකම ඔප්පු කළ අතර, ආසන සිට රස විඳ බලා සිටි ක්‍රීඩා රසිකයින් පුරා ගැලූ ඒ තරගයේ තීරණාත්මක මොහොතවලදී ඔහු ඉදිරියට ආවේය.

රස විඳිය හැකි ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට්ට සැලකිය යුතු ආත්ම ශක්තියක් ලබාදෙනු ඇති අතර, ජෝශප් හා හෝල්ඩර් යන දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ තරග ජයග්‍රාහී දස්කම් හේතුවෙන් ප්‍රශංසාවට ලක් වෙති. මෙම ප්‍රතිඵලය කැරිබියානු කණ්ඩායම තුළ ඇති දක්ෂතාව සහ කොන්දේසි ඉල්ලා සිටින විට විස්මිත ප්‍රතිඵල නිපදවීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව යටිගෑ කරයි.

කලාපය හා ඉන් ඔබ්බෙන් ක්‍රිකට් රසිකයෝ සැබවින්ම විනෝදජනක ලෙස ක්‍රීඩා වූ ඒ තරගය සැමරීමට හදවත් ගත්තේ, ඒ ජයග්‍රහණය නිමා කළේ අවසාන මොහොත දක්වාම යටත් නොවූ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමක් හේතුවෙනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර ලැබෙනු ඇති බව අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු නවතම තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ

විදේශ සේවාදායකයන් සඳහා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ (freelancers) ප්‍රජාව අරමුණු කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ලබාගැනීමට සහ…

15 Jun 2026 Discuss
වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුව නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුව නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

වධ හිංසා වැළැක්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ උප කමිටුවේ (SPT) නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය රටේ දිගුකාලීන මානව හිමිකම් කැපවීම් හා…

15 Jun 2026 Discuss