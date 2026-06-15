රාජ්ය මූල්ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්රතික්ෂේප කරයි
රාජ්ය මූල්ය කමිටුවේ (CoPF) සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න, එනම් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධ නිසි විමර්ශනයකට බාධා කිරීමේ කාර්යභාරයක් තම කමිටුව විසින් ඉටු කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
චෝදනා "නිෂ්ඵල" යයි හැඳින්වේ
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විසින් මෙම චෝදනා එල්ල කරන ලද අතර, ආචාර්ය ද සිල්වාගේ සභාපතිත්වය යටතේ CoPF කමිටුව විසින් මෙම සැලකිය යුතු මූල්ය අපරාධයට වගකිව යුතු අය ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් ක්රියාමාර්ග හිතාමතාම ප්රමාද කළ බව එම සංගමය ප්රකාශ කළේය. ආචාර්ය ද සිල්වා ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වමින් එම චෝදනා පදනමක් නැති හා සාරයක් රහිත ඒවා යයි හැඳින්වීය.
පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රධාන මූල්ය අධීක්ෂණ කමිටු වලින් එකක් දැනට නිලධාරීත්වය දරන, හිටපු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා අවධාරණය කළේ CoPF කමිටුව තම බලය සම්පූර්ණයෙන් අනුව ක්රියා කළ බවත්, භාණ්ඩාගාර සොරකම සම්බන්ධ කිසිදු විමර්ශනයක අඛණ්ඩතාවට හානි නොකළ බවත්ය.
NPP සම්බන්ධිත ප්රතිඥාව පිළිබඳ චෝදනා
නිදහස් නීතිඥ සංගමය තවදුරටත් ප්රකාශ කළේ, පාලන ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සූදානම් කරන ලද වසන් කිරීමකට කමිටුවේ හැසිරීම සහකාරිත්වයකට සමාන බවයි. සාංසදීය කමිටු තනිව බලවතුන්ට වගකීම් පවරා ගැනීමට විශ්වාස කළ නොහැකි බව තර්ක කරමින්, සොරකම සම්බන්ධ ස්වාධීන හා විනිවිද ප්රකාශ විමර්ශනයක් සඳහා ඒ සංවිධානය ඉල්ලා සිටියේය.
මෑත ඉතිහාසයේ රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයෙන් සිදු වූ සොරකම් අතර වඩාත් සැලකිය යුතු ඒවායින් එකක් ලෙස සැළකෙන මෙම නඩුවට නව දේශපාලන ආතතියක් එකතු කිරීමට මෙම ප්රකාශය හේතු වී ඇත.
මහජන අවධානයට ලක්වන නඩුවක්
භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කිරීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, සම්බන්ධිත අධිකාරීන් විසින් පවත්වා ගෙන යන විමර්ශනයේ වේගය හා විනිවිදභාවය ගැන බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කරමින් සිටිති. ශ්රී ලංකා රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න ප්රමාණයකට සමාන කියවෙන අපරාධයේ පරිමාණය, රට තවමත් ආර්ථික පීඩාවකට ලක්ව ඇති මෙවැනි කාලයක, ජනතාවගේ ප්රබල අවධානයට ලක්ව ඇති කරුණක් බවට පත් කර ඇත.
ආචාර්ය ද සිල්වා අවධාරණය කළේ කමිටුවේ කටයුතු බාධාකාරී ලෙස සංලක්ෂිත කිරීම සත්ය වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීමක් බවත්, නිදහස් නීතිඥ සංගමයේ ප්රකාශවලට සුදුසු මාර්ගවලින් දෘඩ ලෙස ප්රතිරෝධය දක්වන බවත්ය.
මෙම ආරවුල, රාජ්ය මූල්ය හසුරුවීමේ වගකීම තහවුරු කිරීම සඳහා සාංසදීය අධීක්ෂණයෙන් ස්වාධීන, සම්පූර්ණයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමේ ඉල්ලීම් විපක්ෂ පාර්ශ්ව හා සිවිල් සමාජය අතරින් තීව්ර කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.