Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකාවේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ ගුවන් යානා අනතුරින් මගීන් 12 දෙනා මියයයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකාවේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ ගුවන් යානා අනතුරින් මගීන් 12 දෙනා මියයයි

දිවි ගළවා ගත් කිසිවෙකු නැතිව මාරාන්තික අනතුර සිදුවේ

එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ සිදු වූ ගුවන් යානා අනතුරකින් යානාව තුළ සිටි මගීන් 12 දෙනා සියලු දෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීමෙන් දිවි ගළවා ගත් කිසිවෙකු නොමැති අතර, මෙය මෑත කාලීන ඉතිහාසය තුළ එම කලාපයට පහර දුන් වඩාත් ඛේදනීය ගුවන් අනතුරු අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.

සිදුවීම පිළිබඳ තොරතුරු

ගුවන් යානාව මිසූරි ප්‍රාන්තයේ බිමට ඇද වැටුණු අවස්ථාවේ එහි සිටි මගීන් 12 දෙනා සියලු දෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් විය. අනතුරෙන් පසු හදිසි ප්‍රතිචාර හා බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ගුවන් ගමනේ සිටි කිසිවෙකු ජීවතුන් අතර සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට නොහැකි විය.

විමර්ශන ආරම්භ වේ

ගුවන් සේවා හා ආරක්ෂක අධිකාරීන් අනතුරට හේතු සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කිරීමට නියමිතව ඇත. යානාවේ සිටි අයගේ අනන්‍යතාවය තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති අතර, ගිය අයගේ පවුල්වලට දැනුම් දීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ගුවන් යානාව බිමට ඇද වැටීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී. ඒ සම්බන්ධ එක්සත් ජනපදයේ සම්බන්ධිත ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා ආයතන ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ වඩාත් සවිස්තරාත්මක නිගමන ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ඛේදවාචකය ගුවන් ගමනාගමනය හා සම්බන්ධ අවදානම් සහ දැඩි ගුවන් ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්හි වැදගත්කම පිළිබඳ බැරෑරුම් සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මිසූරි ප්‍රදේශයේ ඥාතීන් හෝ සම්බන්ධතා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි Sinhala

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ගැටුම් සහන පියවරයන් සමඟ ඉදිරිපත් වේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමට සම්බන්ධ සහන පියවරයන් ශ්‍රී ලංකාවට…

15 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුවේ (CoPF) සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න, එනම් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක්…

15 Jun 2026 Discuss
රනිල් ආර්ථික කඩාවැටීමේ තර්ජනය පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි, විපක්ෂය එක්සත් වන ලෙස බල කරයි Sinhala

රනිල් ආර්ථික කඩාවැටීමේ තර්ජනය පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි, විපක්ෂය එක්සත් වන ලෙස බල කරයි

හිටපු ජනාධිපති සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (එජාප) නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, වත්මන් රජය යටතේ රට ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය බිඳවැටීමකට දිශානත වෙමින් ඇතැයි කියමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss