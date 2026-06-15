ඇමරිකාවේ මිසූරි ප්රාන්තයේ ගුවන් යානා අනතුරින් මගීන් 12 දෙනා මියයයි
දිවි ගළවා ගත් කිසිවෙකු නැතිව මාරාන්තික අනතුර සිදුවේ
එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි ප්රාන්තයේ සිදු වූ ගුවන් යානා අනතුරකින් යානාව තුළ සිටි මගීන් 12 දෙනා සියලු දෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීමෙන් දිවි ගළවා ගත් කිසිවෙකු නොමැති අතර, මෙය මෑත කාලීන ඉතිහාසය තුළ එම කලාපයට පහර දුන් වඩාත් ඛේදනීය ගුවන් අනතුරු අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.
සිදුවීම පිළිබඳ තොරතුරු
ගුවන් යානාව මිසූරි ප්රාන්තයේ බිමට ඇද වැටුණු අවස්ථාවේ එහි සිටි මගීන් 12 දෙනා සියලු දෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත් විය. අනතුරෙන් පසු හදිසි ප්රතිචාර හා බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ගුවන් ගමනේ සිටි කිසිවෙකු ජීවතුන් අතර සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට නොහැකි විය.
විමර්ශන ආරම්භ වේ
ගුවන් සේවා හා ආරක්ෂක අධිකාරීන් අනතුරට හේතු සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කිරීමට නියමිතව ඇත. යානාවේ සිටි අයගේ අනන්යතාවය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති අතර, ගිය අයගේ පවුල්වලට දැනුම් දීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ගුවන් යානාව බිමට ඇද වැටීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී. ඒ සම්බන්ධ එක්සත් ජනපදයේ සම්බන්ධිත ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා ආයතන ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ වඩාත් සවිස්තරාත්මක නිගමන ප්රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ඛේදවාචකය ගුවන් ගමනාගමනය හා සම්බන්ධ අවදානම් සහ දැඩි ගුවන් ආරක්ෂක ප්රමිතීන්හි වැදගත්කම පිළිබඳ බැරෑරුම් සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. මිසූරි ප්රදේශයේ ඥාතීන් හෝ සම්බන්ධතා ඇති ශ්රී ලාංකිකයින්ට, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.