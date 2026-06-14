Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ බාධා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව (SPT) බදාදා සිට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තම දෙවන නිල චාරිකාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, එම පිරිස ජූනි 24 දක්වා රටේ රැඳී සිටීමට අපේක්ෂා කරන බව විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

චාරිකාවේ අරමුණ

SPT යනු වධ බාධාවලට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්‍රොටොකෝලය (OPCAT) යටතේ පිහිටුවන ලද ගිවිසුම් මණ්ඩලයකි. එහි රාජකාරිය වන්නේ සාමාජික රාජ්‍යයන්හි රඳවා ගැනීමේ ස්ථාන වෙත පිවිස, වධ හිංසා හා අපහාසාත්මක සැලකීමට එරෙහිව ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජයන්ට උපදෙස් ලබා දීමයි. මෙය එම උප කමිටුව මෙරටට නිල පරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කරන දෙවන අවස්ථාව වේ.

පරීක්ෂණයේ විෂය පථය

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින කාලය තුළ, නියෝජිත පිරිස රට පුරා ඇති විවිධ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් වෙත පරීක්ෂණ චාරිකා සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි චාරිකාවලදී සාමාන්‍යයෙන් බන්ධනාගාර, පොලිස් රඳවා ගැනීමේ කූඩු, සහ ස්වාධීනතාවය අහිමි කළ හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබඳ තක්සේරු සිදු කෙරේ. උප කමිටුව සිය සමාලෝචන ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස රඳවා ගත් පුද්ගලයින්, රජයේ නිලධාරීන් සහ අදාළ ආයතන සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වේ.

රජයේ සහයෝගය

විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය එම චාරිකාව තහවුරු කළ අතර, එය නියෝජිත පිරිසේ නියමිත සංචාරය පිළිබඳ රජයේ පිළිගැනීම සංඥා කරයි. SPT සත්කාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය, රටෙහි අත්සන් කිරීම සිදු වූ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් රාමු යටතේ ඇති බැඳීම් පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවා ගැනීමේ තත්ත්වයන් හා මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර දෙඅංශයෙන්ම අවධානය යොමු වෙමින් ඇති මොහොතක මෙම චාරිකාව සිදු වේ. SPT හි නිගමන හා නිර්දේශ, අවසන් කිරීමෙන් පසු, ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රායෝගික වැඩිදියුණු කිරීම් මෙහෙයවීම සඳහා අදාළ ජාතික අධිකාරීන් සමඟ බෙදා ගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් නියමිත වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන ප්‍රොපාර්කෝ, දිවයිනේ රාජ්‍ය ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව මිදීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙමින්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය රාජධානිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ප්‍රධාන සෞදි ගුවන් සේවා…

14 Jun 2026 Discuss
දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල සංවර්ධනය නැවත මාර්ගයට දිගු කලක් ප්‍රමාද වීමෙන් පසු, රටේ ප්‍රධාන ගුවන් ගමන් මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීමේ අළුත් වෙහෙසක් ලෙස,…

14 Jun 2026 Discuss