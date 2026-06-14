වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ බාධා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව (SPT) බදාදා සිට ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තම දෙවන නිල චාරිකාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, එම පිරිස ජූනි 24 දක්වා රටේ රැඳී සිටීමට අපේක්ෂා කරන බව විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්යාංශය නිවේදනය කළේය.
චාරිකාවේ අරමුණ
SPT යනු වධ බාධාවලට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්රොටොකෝලය (OPCAT) යටතේ පිහිටුවන ලද ගිවිසුම් මණ්ඩලයකි. එහි රාජකාරිය වන්නේ සාමාජික රාජ්යයන්හි රඳවා ගැනීමේ ස්ථාන වෙත පිවිස, වධ හිංසා හා අපහාසාත්මක සැලකීමට එරෙහිව ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජයන්ට උපදෙස් ලබා දීමයි. මෙය එම උප කමිටුව මෙරටට නිල පරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කරන දෙවන අවස්ථාව වේ.
පරීක්ෂණයේ විෂය පථය
ශ්රී ලංකාවේ සිටින කාලය තුළ, නියෝජිත පිරිස රට පුරා ඇති විවිධ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් වෙත පරීක්ෂණ චාරිකා සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි චාරිකාවලදී සාමාන්යයෙන් බන්ධනාගාර, පොලිස් රඳවා ගැනීමේ කූඩු, සහ ස්වාධීනතාවය අහිමි කළ හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබඳ තක්සේරු සිදු කෙරේ. උප කමිටුව සිය සමාලෝචන ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස රඳවා ගත් පුද්ගලයින්, රජයේ නිලධාරීන් සහ අදාළ ආයතන සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වේ.
රජයේ සහයෝගය
විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්යාංශය එම චාරිකාව තහවුරු කළ අතර, එය නියෝජිත පිරිසේ නියමිත සංචාරය පිළිබඳ රජයේ පිළිගැනීම සංඥා කරයි. SPT සත්කාරය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය, රටෙහි අත්සන් කිරීම සිදු වූ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් රාමු යටතේ ඇති බැඳීම් පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ රඳවා ගැනීමේ තත්ත්වයන් හා මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් පිළිබඳ දේශීය හා ජාත්යන්තර දෙඅංශයෙන්ම අවධානය යොමු වෙමින් ඇති මොහොතක මෙම චාරිකාව සිදු වේ. SPT හි නිගමන හා නිර්දේශ, අවසන් කිරීමෙන් පසු, ප්රතිපත්ති හා ප්රායෝගික වැඩිදියුණු කිරීම් මෙහෙයවීම සඳහා අදාළ ජාතික අධිකාරීන් සමඟ බෙදා ගැනීමට සාමාන්යයෙන් නියමිත වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.