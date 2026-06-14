ශ්රී ලංකාව අද සිටින්නේ සිංගප්පූරුව වසර 30කට පෙර සිටි තැන" — SAP ප්රධාන විධායකයා දිවයින ආසියාවේ ඊළඟ ඩිජිටල් මහාබලය ලෙස දකී
තාක්ෂණ ප්රවීණයා ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල්미래ය සම්බන්ධයෙන් නිර්භීත සැසඳීමක් කරයි
ගෝලීය ව්යවසාය මෘදුකාංග යෝධ SAP සමාගමේ පළපුරුදු ප්රධාන විධායකයෙකු ශ්රී ලංකාව සහ සිංගප්පූරුව අතර කැපී පෙනෙන සමාන්තරයක් ඇඳ දක්වමින්, දශක තුනකට පෙර සමෘද්ධිමත් නගර රාජ්යය පසු කළ සංසන්ධස්ථානයටම දැනට දිවයින පත්ව ඇති බව විස්තර කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ඉදිරි වසරවලදී ප්රධාන ඩිජිටල් මධ්යස්ථානයක් ලෙස මතුවීමට සුදුසු තත්ත්වයක සිටින බව පුරෝකථනය කර ඇත.
අසාදාරණ හැකියාවක නුහුරු කතාවක්
සිංගප්පූරුව සාමාන්ය වරාය ආර්ථිකයකින් ලෝකයේ වඩාත්ම දියුණු තාක්ෂණ හා මූල්ය මධ්යස්ථානවලින් එකක් බවට පත් කර ගැනීම දිගු කලක් තිස්සේ නරඹමින් සිටි ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා මෙම සැසඳීම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. SAP ප්රවීණයාට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන ගමන් මග — එහි තරුණ, ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් කතා කළ හැකි දක්ෂතා සංචිතය, ප්රධාන සමුද්රීය වෙළඳ මාර්ග ඔස්සේ ඇති භූගෝලීය ස්ථානය සහ ඩිජිටල් පරිවර්තනය සඳහා වර්ධනය වන කාන්ෂාව — සිංගප්පූරුව සමෘද්ධිය කරා ගෙන ගිය මුල් කොන්දේසිවල ප්රතිරාවයකි.
විධායකයාගේ අදහස් ප්රකාශ වන්නේ 2022 දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටින මොහොතකදීය; ඒ සමගම ඩිජිටල් කර්මාන්තය හා තාක්ෂණ සේවා ක්ෂේත්ර ප්රතිපත්ති立案者යන් විසින් තිරසාර වර්ධනය සඳහා ප්රමුඛ අංශ ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකාව කැපී පෙනෙන්නේ ඇයි
SAP විධායකයාට අනුව, ශ්රී ලංකාව ඩිජිටල් ආයෝජන හා සංවර්ධනය සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් කරන සාධක කිහිපයක් ඇත:
- කලාපීය හා ගෝලීය මට්ටමින් තරඟ කිරීමට සමත් ඉහළ අධ්යාපනය ලත්, තාක්ෂණිකව දක්ෂ ශ්රම බලකායක්
- ගෝලීය තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ තීරණාත්මක වාසියක් ලෙස පවතින ශක්තිමත් ඉංග්රීසි භාෂා ප්රවීණතාවය
- වඩාත් ස්ථාපිත ආසියානු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානවලට සාපේක්ෂව සාෂ්ය වශයෙන් අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැය
- රජය ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ අනුගමනය කරත්ම වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින නියාමන පරිසරයක්
- ලෝකය පුරා ප්රමුඛ තාක්ෂණ වෙළඳපොළවල් සමඟ ගාඪ සම්බන්ධතා ඇති ප්රවාසී ජාලයක්
කලාපය සඳහා SAP සමාගමේ අභිරුචිය
ලොව පුරා ව්යාපාරවලට ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම් හා ඩිජිටල් පරිවර්තන විසඳුම් සපයන SAP සමාගම දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව හරහා සිය පැවැත්ම පවත්වාගෙන ඇත. ශ්රී ලංකාව නැගෙන ඩිජිටල් ගමනාන්තයක් ලෙස විධායකයා විසින් ලබාදෙන අනුමැතිය, රටේ ප්රකෘතිය සැබෑ ගතිමානත්වයක් ලබමින් ඇතැයි ජාත්යන්තර තාක්ෂණ සමාගම් අතර වැඩෙන විශ්වාසය සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව අද ප්රකාශ කරන්නේ පරම්පරාවකට පෙර ගෝලීය ආයෝජකයන් හා තාක්ෂණ සමාගම් සඳහා සිංගප්පූරුව ප්රතිරෝධය කළ නොහැකි යෝජනාවක් කළ ගුණාංගවලින් බොහොමයකි — මෙහි ඇති හැකියාව සැබෑ එකක් වන අතර එය අවතක්සේරු නොකළ යුතුය.
දිවයිනට අදාළ තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව සඳහා, ගෝලීය තාක්ෂණ ස්ථාපනය තුළ සිටින පෞද්ගලිකත්වයන්ගෙන් ලැබෙන එවැනි පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ තීරණාත්මක හන්දියකදීය. රජය විදේශ ෘජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගනිමින් කොළඹ කලාපීය සේවා හා නවෝත්පාදන මධ්යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට සෙවීමින් සිටී. ගරු කළ කර්මාන්ත හඬවල් ලබා දෙන අනුමැතිය එම අභිලාෂයට විශ්වාසනීයත්වය ලබා දෙන අතර එය ත්වරණය කිරීමට අවශ්ය හවුල්කාරිත්ව හා ප්රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහාය විය හැකි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.