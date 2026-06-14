Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි අතාපත්තු වෙත උණුසුම් ගෞරවයක් දැක්වීය. දෙරටේ කණ්ඩායම් අතර සිදු වූ අමතක නොවන ආකාරයේ ගැටුමෙකින් පසුව ඉහත ගෞරවය ලබා දෙනු ලැබීය.

දේශ සීමා ඉක්මවා ගෞරවය දිනා ගත් තරුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලක්කගත නායිකාව වන චාමරි අතාපත්තු, කාන්තා කිකට් ලෝකයේ වඩාත් ප්‍රකීර්ති ලත් නම් අතර ඇය නැවතත් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ සැබෑ තරඟ ජයග්‍රාහිකාවක් ලෙස සළකනු ලබන්නේ ඇයිදැයි ඔප්පු කළාය. ඇගේ එංගලන්ත විරෝධී ක්‍රීඩා දක්ෂතාවය එතරම් ඉහළ කාලීන ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත විය, විරුද්ධ කණ්ඩායමම ඇගේ දස්කම පිළිගන්නට ඉදිරිපත් විය — ජාත්‍යන්තර කිකට් ලෝකයේ තරඟකාරී වාතාවරණය තුළ එය දුලභ හා ගැඹුරු ගෞරව සංඥාවකි.

එංගලන්ත ක්‍රීඩිකාවන් සහ කළමනාකාරිත්වය ඉතා සිත්ගන්නා ලෙස අතාපත්තු ගැන ප්‍රශංසා කිරීමට ඉදිරිපත් විය. ඇය සමස්ත තරඟය පුරාවටම ක්‍රීඩාව කෙරෙහි දැරූ බලපෑම සහ ඇය ගෙනා ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා රටාව ඔවුන් විසින් හඳුනා ගනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යයෙන් ඉදිරි ගමනේ

ශ්‍රී ලාංකේය රසිකයන් හා කිකට් ප්‍රේමීන් අතර, මෙම ක්‍රීඩා දර්ශනය නව ශුභවාදී රැල්ලක් ඇවිළවීය. ගෝලීය වේදිකාවේ බොහෝ කලක සිට දුර්වල කණ්ඩායමක් ලෙස සළකනු ලැබූ කාන්තා කණ්ඩායම, විශ්වාසය, සමගිය සහ ඉලක්ක කරා ළඟා වීමේ ආශාව ශක්තිමත් කරගෙන වර්ධනය වෙමින් සිටිනා සංඥා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

ඉදිරිපෙළ සිට නායකත්වය දෙන චාමරි අතාපත්තු සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සැබවින්ම රසවත් දෙයක් ගොඩ නඟමින් සිටින බව පෙනේ — ශීර්ෂ ජාතීන් සමඟ සමාන ලෙස තරඟ කර ඔවුන්ට අභියෝග කිරීමේ හැකියාව ඇති කණ්ඩායමක්.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් දැන් හුදෙක් සංඛ්‍යා පිරවීමට පමණක් සහභාගී නොවෙති. ඔවුන් අභිප්‍රායයෙන් රංගනයට ඉදිරිපත් වෙති, ක්‍රීඩා ලෝකය ඒ ගැන දැන් හොඳින් වටහා ගනිමින් සිටී.

චාමරි බලපෑම

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවට අතාපත්තුගේ වැදගත්කම ඕනෑවට වඩා කිව හැකි නොවේ. නායිකාව ලෙසත් ප්‍රමුඛ පිතිකාරිය ලෙසත්, ඇය ක්‍රීඩාංගණයට පිවිසෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ජාතියක ප්‍රාර්ථනා රැගෙන යයි. ඉනිමක් ස්ථාවර කිරීමේ, ලකුණු රට වේගවත් කිරීමේ සහ ඇය වටා සිටින ක්‍රීඩිකාවන්ට ආශ්වාදය ලබා දීමේ ඇගේ හැකියාව, ඇය ශ්‍රී ලාංකේය කණ්ඩායමේ ජීවිත ස්පන්දනය බවට පත් කරයි.

දැඩි ශක්තිමත් එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව ඇගේ ක්‍රීඩා දර්ශනයන් ඇගේ වර්ධනය වන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට තව දුරටත් ඉතා ගොඩ ගසන ලදී, ගෝලීය කාන්තා කිකට් ලෝකයේ ඇගේ පරම්පරාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවන් අතර ඇය ලබා සිටින ස්ථාවරය ශක්තිමත් කෙරිණි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ ගමන දිගටම කරගෙන යද්දී, කඳවුර තුළ ඇති විශ්වාසය මෙතෙක් නොවූ විරූ ලෙස ශක්තිමත් ව ඇති බව පෙනේ. රට පුරා ආධාරකරුවන් — ඔවුන්ගේ අසාමාන්‍ය නායිකාව විසින් ආශ්වාද ලබා ගත් — මෙම කණ්ඩායම ලෝක වේදිකාවේ තවමත් ළඟාකර ගත හැකි ඉහළ සාර්ථකත්වය ගැන සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්ය ගනු ඇත.

දැනට, එංගලන්තයේ ප්‍රශංසාව පසුගිය ශ්‍රමය පිළිගැනීමේ ලකුණක් ලෙසත් ඉදිරි ඉලක්ක කරා ළඟා වීමේ ඉන්ධනයක් ලෙසත් ක්‍රියා කරයි. ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් නැගී සිටිමින් සිටිති, ඒ ගමනේ මාර්ගය ආලෝකවත් කරන්නේ චාමරි අතාපත්තු විසිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම්…

14 Jun 2026 Discuss
වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි Sinhala

වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි

වධ-හිංසා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායමක් ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන්…

14 Jun 2026 Discuss