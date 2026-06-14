නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසක් පුරා පැවති ශූරතා නියඟය අවසන් කරමින් ඓතිහාසික NBA ශූරතාවය දිනා ගනී
නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම වසර 50කට අධික කාලයකට පසු මුල්වරට NBA ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්රහණය නිව් යෝර්ක් නගරය පුරා ප්රීතියේ රැල්ලක් ඇති කළ අතර දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ මෙම මොහොත වෙනුවෙන් බලා සිටි රසිකයන් අතර සැමරුම් ඇවිළී ගියේය.
ස්පර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව දරදඬු සටනකින් ලබා ගත් ජයග්රහණය
NBA ශූරතා තරගාවලියේ 5 වන තරගයේදී සැන් ඇන්ටෝනියෝ ස්පර්ස් කණ්ඩායම 94-90 ලකුණු පරතරයකින් පරාජය කරමින් නික්ස් කණ්ඩායම සෙනසුරාදා රාත්රියේ ඔවුන්ගේ දිගු කලකට ප්රතිඵලදායී ශූරතාවය හිමි කර ගත්තේය. ජය-පරාජය අතර පරතරය ඉතා සීමිත වූ හෙයින් නාට්යය ද්විත්වය ශතාබ්දගත ඉතිහාසයක් ඇති මෙම කණ්ඩායම ක්රීඩාවේ මුදුනට නැවත නැඟී සිටිනු ලෝකය පුරා රසිකයෝ නරඹා සිටියෝය.
ක්රීඩා ලෝකයේ දිගුම ශූරතා නියඟයන්ගෙන් එකක් අවසන් වෙයි
මෙම ජයග්රහණය ඇමරිකානු වෘත්තීය ක්රීඩා ඉතිහාසයේ දිගුම ශූරතා නියඟයන්ගෙන් එකක් අවසන් කළේය. නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසකට ද ඉහතින් NBA ශූරතාවය දිනා සිටි බැවින්, නිරාශාවන් හා අකාර්යක්ෂම ආසන්නවීම් රාශියක් ඉවසාගෙන සිටි සහාය දක්වන්නන්ට සෙනසුරාදාවේ ජය ඉතා හැඟීම්බරිත මොහොතක් බවට පත් විය.
ජයග්රහණය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ලෝකය පුරා ශීඝ්රයෙන් පැතිරී ගිය අතර, NBA හි වඩාත් හඳුනාගත හැකි කණ්ඩායමක් ලෙස සැලකෙන මෙම ශූරතාවයේ වැදගත්කම ශ්රී ලංකාවේ හා ජාත්යන්තර ක්රීඩා ප්රජාවේ බාස්කට්බෝල් රසිකයෝ ද පිළිගත්හ.
නික්ස් කණ්ඩායමේ ජයග්රහණය NBA සඳහා ඓතිහාසික転換 මොහොතක් ලෙස ප්රශංසාවට ලක් වෙමින්, වෘත්තීය බාස්කට්බෝල් ලෝකයේ වඩාත් ප්රකට සන්නාම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම කණ්ඩායම කෙරෙහි ඇති ගිනිගත් උනන්දුව නැවත දල්වා ලූ බව කියැවෙයි.
අවසාන බූරුව නාද වූ සැනින් නිව් යෝර්ක් නගරය පුරා ප්රීතිජනක දර්ශන ඇවිළී ගිය අතර, පිහිටුවා ගන්නේ නැතිවාදෝ යැයි ප්රජාවක් ශීලා ගත් ඓතිහාසික රාත්රිය සමරනු සඳහා රසිකයෝ වීදිවලට ගලා බැස්සෝය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.