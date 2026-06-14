විදේශ විනිමය මිලියන ගණනක් ශ්රී ලංකාවෙන් පිටවන මූල්ය වංචා යෝජනා ක්රම අමාත්යවරයා හෙළිකරයි
පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ස්ථිරව පවතින විදේශ විනිමය හිඟයන් පිටුපස ඇති ගැඹුරු ව්යුහාත්මක හේතු කිහිපයක් ආලෝකයට ගෙනවිත්, රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් සක්රීයව බිඳ දමමින් පවතින විශාල ප්රමාණයේ වංචනික යෝජනා ක්රම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට හෙළිදරව් කළේය.
මන්ත්රී සභාව අමතමින් විජේපාල අමාත්යවරයා, රටින් ඩොලර් මිලියන ගණනක් නීති විරෝධී ලෙස මාරු කිරීම සම්බන්ධ විශාල මහා වංචා මෙහෙයුමක් හෙළිවී ඇති බව ප්රකාශ කළේය. ඇත්ත වශයෙන්ම නොපවතින ආනයනයන් සඳහා ගෙවීම් ලෙස වෙස් මවාගෙන මෙම යෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කරන බව ඔහු පැහැදිලි කළ අතර, රටේ වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත හීන කරමින් නීත්යානුකූල වෙළඳ මූල්ය මාර්ග සූරාකෑමට මෙය සැලසුම් කර ඇති ක්රමවේදයකි.
විදේශ විනිමය උරා ගැනීමට භාවිතා කරන මවාපෑමේ ආනයන
විදේශ විනිමය බැහැරට යැවීම් සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා ආනයන ගනුදෙනු ව්යාජ ලෙස නිර්මාණය කිරීමේ සිරිත, දැඩි බාහිර පීඩනයකට ලක්ව ඇති ආර්ථිකයන්හි මූල්ය අපරාධවල වඩාත්ම හානිකර ස්වරූපයක් ලෙස සැලකේ. දශක ගණනාවක් තුළ ශ්රී ලංකාව ලද දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ ඉතිරි කම්මුල් ගෙවමින් සිටින රට, එවැනි යෝජනා ක්රම සඳහා විශේෂයෙන්ම අවදානමට ලක්ව පවතී.
නීති විරෝධී ප්රාග්ධන පිටවීම් සාමාන්ය වෙළඳ ගෙවීම් ලෙස වෙස් මවා ගැනීමෙන්, අනාචාරකරුවන්ට විධිමත් බැංකු පද්ධතිය හරහා විදේශ ගතව විශාල මුදල් ප්රමාණ ගෙනයාමට හැකිවන අතර, නියාමන අධිකාරීන්ට හඳුනා ගැනීම හා නඩු පැවරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර කරයි.
තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉල්ලීම
අමාත්යවරයාගේ හෙළිදරව් කිරීම, රටේ බැංකු හා රේගු අධීක්ෂණ රාමු තුළ ශක්තිමත් බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ හා වැඩි සජාගභාවය සඳහා නීතිනිර්මාතෘවරුන් හා මූල්ය විශ්ලේෂකයන් අතර නැවත ඉල්ලීම් මතු කර ඇත. විදේශ විනිමය රැකට්කාරයන්ට එරෙහිව අර්ථවත් ක්රියාමාර්ග ගැනීම මන්දගාමී හා අහඹු බව විවේචකයන් දීර්ඝ කාලයක සිට තර්ක කරමින් සිටිති.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශයෙන් පසු මතු වූ ප්රධාන කනස්සල්ල් අතර:
- මූල්ය ආයතන විසින් විදේශ විනිමය නිකුත් කිරීමට පෙර ආනයන ලේඛන දෙබලා සත්යාපනය සඳහා ඇති අවශ්යතාවය
- ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, රේගු අධිකාරීන් හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධීකරණය
- වංචනික වෙළඳ ක්රම මත පදනම් මුදල් විශුද්ධිකරණයෙහි යෙදෙන බව සොයාගත් පුද්ගලයන් හා ආයතන ශීඝ්ර ලෙස නඩු පැවරීම
- අනාගත උල්ලංඝනයන්ට එරෙහිව විශ්වාසනීය වළදැමීමක් ලෙස ක්රියා කිරීමට දැඩි දඬුවම්
ආර්ථික සෙලවීමට පුළුල් බලපෑම
2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව සිය විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට වෑයම් කරමින් සිටින අතර, ඒ හේතුවෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ හා අනෙකුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ විය. වංචනික ක්රම හරහා විදේශ විනිමය ක්රමානුකූලව කාන්දු වීම, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ප්රතිසාධන වැඩසටහන හරහා ළඟා කරගත් දුෂ්කරෙන් ජයගත් ජයග්රහණ ආපසු හරවා යැවීමේ අවදානමක් ඇත.
විදේශ විනිමය අර්බුදයේ මූල හේතු හෙළිකිරීම පළමු පියවර පමණකි — දැන් ශ්රී ලාංකිකයන් ඉල්ලා සිටින්නේ වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව දැඩි, පාරදෘශ්ය හා කාලෝචිත ක්රියාමාර්ග ගැනීමය.
අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විරුද්ධ පක්ෂ සාමාජිකයන් ක්රියාත්මක නිශ්චිත විමර්ශන හා අනාචාරකරුවන් වගකිව යුතු කිරීමේ කාල රාමුව ගැන රජයට පීඩනය කිරීම ඉඩකඩ ඇත. ආර්ථ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.