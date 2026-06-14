Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ණය පැහැර හැරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ ප්‍රොපාර්කෝ ප්‍රංශ සංවර්ධන ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන ප්‍රොපාර්කෝ, දිවයිනේ රාජ්‍ය ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව මිදීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටින බව වාර්තා වන අතර, එය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය පළ කිරීමේ සැලකිය යුතු ඉඟියක් ලෙස සැලකේ.

නැවත සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම

Agence Française de Développement (AFD) කණ්ඩායමේ පෞද්ගලික අංශ මූල්‍යකරණ ශාඛාව වන ප්‍රොපාර්කෝ, 2022 වර්ෂයේ අභූතපූර්ව රාජ්‍ය ණය පැහැර හැරීමකින් අවසන් වූ රටේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සිය සම්බන්ධතාවය අඩු කර ගෙන සිටියේය. මූල්‍යකරණය නැවත ආරම්භ කිරීමේ බව වාර්තා වන තීරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මග සඳහා ජාත්‍යන්තර ආයතනික විශ්වාසය යළි ඇති වී ඇති බව සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් දෙඅතරම ගිවිසුම් සාර්ථකව සාකච්ඡා කරගනිමින්, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ මාර්ගෝපදේශය යටතේ සංකීර්ණ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිය ණය බර වඩාත් තිරසාර මට්ටමකට ගෙන ඒමත් සමඟ මෙම පියවර ගනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශය සඳහා වැදගත්කම

ප්‍රොපාර්කෝ විශේෂ වන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින හා නැගී එන ආර්ථිකවල පෞද්ගලික අංශ ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය ආයතන වෙත ආයෝජන යොමු කිරීම සඳහාය. ශ්‍රී ලංකාවේ එහි කටයුතු නැවත ආරම්භ වීමෙන් දිගුකාලීන සංවර්ධන මූල්‍යකරණ ප්‍රවේශය අපේක්ෂා කරන දේශීය ව්‍යාපාරවලට, විශේෂයෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති, මූල්‍ය සේවා හා යටිතල පහසුකම් වැනි අංශවලට ප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික පරිහානීන් එකකින් අනතුරුව ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩ නඟා ගනිමින් සිටින රටකට, කීර්තිමත් යුරෝපීය සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනයක් නැවත සම්බන්ධ වීම සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව ද සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

පුළුල් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පසුබිම

ණය පැහැර හැරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිදීම, මූල්‍ය ස්ථිරභාවය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ රජයේ උත්සාහයේ ශිලා පාදකයක් වී ඇත. ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි ලෙස ආදායම් පියවර හා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම ඇතුළු පුළුල් මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ රට විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

විදේශ සංචිත ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර වී ඇති අතර, 2022 අර්බුදය අතරතුර පැවැති උච්ච මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස සැහැල්ලු වී ඇත. මෙම වැඩිදියුණුවීම් ජාත්‍යන්තර ණය දෙන්නන් හා ආයෝජකයන් දෙස රටේ තත්ත්වය නැවත ශක්තිමත් කිරීමට සාමූහිකව දායක වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට ප්‍රොපාර්කෝ නැවත පැමිණීම, රට විදේශ ප්‍රාග්ධනය誘引 ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා පෞද්ගලික අංශය මෙහෙයවන ආර්ථික වර්ධනය උත්තේජනය කිරීමට ගන්නා උත්සාහය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන විට, ප්‍රතිපත්ති立案 立案 සම්පාදකයන් හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දෙඅතරින්ම සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය රාජධානිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ප්‍රධාන සෞදි ගුවන් සේවා…

14 Jun 2026 Discuss
දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපල පර්යන්ත ඉදිකිරීම් යළි ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල සංවර්ධනය නැවත මාර්ගයට දිගු කලක් ප්‍රමාද වීමෙන් පසු, රටේ ප්‍රධාන ගුවන් ගමන් මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීමේ අළුත් වෙහෙසක් ලෙස,…

14 Jun 2026 Discuss
වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

වධ බාධා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටුව දෙවන නිල පරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ බාධා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව (SPT) බදාදා සිට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තම දෙවන නිල චාරිකාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, එම පිරිස ජූනි 24 දක්වා රටේ…

14 Jun 2026 Discuss