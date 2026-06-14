වසා දැමූ දොරටු පිටුපස: ශ්රී ලංකාවේ ළමා අතවරයේ සැඟවුණු කම්පනය
ළමා අතවරය ලොව පුරා දරුවන්ට බලපාන, ගැඹුරුම කම්පනය දනවන නමුත් අඛණ්ඩව අඩු වාර්තාවීමකට ලක්වන අර්බුදයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර — ශ්රී ලංකාව ද ඊට ව්යතිරේකයක් නොවේ. ශාරීරික තුවාල ඇතැම් විට අවධානය ඇද ගත්තද, තරුණ ගොදුරු වූවන්ට එල්ල වන චිත්තවේගීය හා මානසික හානිය බොහෝ විට නොපෙනී, දශක ගණනාවක් පුරා ඔවුන්ගේ ජීවිත නිශ්ශබ්දව හැඩගස්වමින් පවතී.
මතුපිටට නොපෙනෙන තුවාලය
බිඳුණු අස්ථියක් හෝ දෘශ්යමාන තැලීමක් මෙන් නොව, අතවරය හේතුවෙන් ඇතිවන මානසික තුවාල හිස් ඇසට නොපෙනේ. ශාරීරික, චිත්තවේගීය, ලිංගික හෝ නොසලකා හැරීම හරහා අතවරයට ලක්වන දරුවන්, බොහෝ විට එම කම්පනයේ බර වැඩිහිටි වියට ද රැගෙන යයි; ඒ ඔවුන් සබඳතා ගොඩනගා ගන්නා ආකාරය, හැඟීම් කළමනාකරණය කරන ආකාරය සහ තමන් ගැනම ඔවුන් දරන සැලකිල්ල කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරමිනි.
මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් නිරන්තරයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ, ළමා කාලයේ අතවරයේ දීර්ඝකාලීන ප්රතිවිපාක දැඩි හා පුළුල් විය හැකි බවත්, ඒවා මානසික අවපාතය, කාංසාව, පශ්චාත් කම්පන ආතතිය, සහ විශ්වාසය හා සමීපත්වය සම්බන්ධ දුෂ්කරතා වැනි තත්ත්වයන්ට දායක වන බවත්ය.
නඩු වාර්තා නොවන්නේ මන්ද
ළමා අතවරයේ වඩාත්ම බිය ගැන්වෙන අංශයක් නම්, එය ආලෝකයට ගෙනඑන්නේ කෙතරම් කලාතුරකිනුදැයි යන්නයි. මෙම නිශ්ශබ්දතාවට කිහිපයක් දායක වේ:
- දරුවන්ට ඔවුන්ට සිදුවන දෙය විස්තර කිරීමට භාෂාව හෝ අවබෝධය නොතිබිය හැකිය.
- අවිශ්වාසය, දඬුවම් හෝ පවුල් බිඳ වැටීම පිළිබඳ බිය, ගොදුරු වූවන්ට කතා කිරීම නිතරම වළකාලයි.
- ප්රජාවන් තුළ සමාජ කලංකය හා සංස්කෘතික පීඩනයන් පවුල්වලට උදව් ලබාගැනීමෙන් වළකාලිය හැකිය.
- බොහෝ අවස්ථාවල, අතවර කරන්නා දරුවා විසින් දන්නා හා විශ්වාස කරන කෙනෙකු වීම, හෙළිදරව් කිරීම තවත් දුෂ්කර කරයි.
සංවර්ධනයට ඇතිවන බලපෑම
අතවරය දරුවෙකුට කෙටිකාලීනව පමණක් හානි නොකරන බවත් — එය සාමාන්ය සංවර්ධන ගමන් මග මූලිකව බාධා කළ හැකි බවත් විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි. අතවරයට ලක්වන දරුවන් අධ්යයනමය වශයෙන් දොස්තරකම් විඳිය හැකිය, සමාජ අන්තර්ක්රියාවලින් ඉවත් විය හැකිය, චර්යාත්මක ගැටළු ප්රදර්ශනය කළ හැකිය, හෝ ජීවිත කාලය පුරාම පවතින සෞඛ්ය සම්පන්න නොවන සාර ගැනීමේ ක්රමවේද වර්ධනය කරගත හැකිය.
නොසලකා හළ විට, අතවරයේ කම්පනය කාලයත් සමඟ හුදෙක් මැකී නොයයි — එය දරුවෙකුගේ වර්ධනය වන අනන්යතාවය හා ලෝක දෘෂ්ටිකෝණයේ රෙදිපිළිට වියනු ලැබේ.
වැඩි දැනුවත්භාවයක් හා ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා අවශ්යතාවය
ළමා අතවරය සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා පවුල්, ප්රජාවන්, අධ්යාපනඥයන්, සෞඛ්ය සේවා නිලධාරීන් සහ ප්රතිපත්ති立 立案කරුවන් යන සියල්ලන්ගේ සාමූහික උත්සාහයක් අවශ්ය වේ. දීර්ඝකාලීන හානි වැළැක්වීමේදී කල් ඇති හඳුනාගැනීම හා නිසි කාලයේ ඇතිළිත් මැදිහත්වීම ඉතා ඵලදායිය. විශේෂයෙන් පාසල්, දරුවන්ට නුසුදුසු හැසිරීම හඳුනාගැනීමේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ කිරීමට සහ ඔවුන් බිය නොමැතිව සහාය ලබාගැනීමට ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කළ හැකිය.
ළමයින් අතවරයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය රාමු පවතී; නමුත් ක්රියාත්මක කිරීම හා රාජ්ය දැනුවත්භාවය දිගුකාලීන අවධානය හා ආයෝජනය අවශ්ය ක්ෂේත්ර ලෙස පවතී. උපදේශන සේවා, ළමා උපකාර දුරකතන මාර්ග සහ ප්රජා ව්යාප්තිය ඇතුළු සහාය පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම, කිසිදු දරුවෙකු නිශ්ශබ්දව පීඩා නොවිඳින බව සහතික කිරීමට අත්යාවශ්ය වේ.
සෑම දරුවෙකුටම ආරක්ෂාව, ගෞරවය සහ හානියෙන් තොරව වැඩෙමින් ජීවත් වීමට හිමිකමක් ඇත. ළමා අතවරය වටා ඇති නිශ්ශබ්දතාව බිඳ දැමීම හුදෙක් සමාජ වගකීමක් පමණක් නොව — එය සදාචාරාත්මක අවශ්යතාවකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.