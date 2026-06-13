සීගිරිය ප්රදේශයේ උපන්දින බිත්තර ගැසීමේ සිදුවීමක් හිංසාකාරී වීමෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
සීගිරිය ප්රදේශයේ පැවති උපන්දින සැමරුමක් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, එම සිදුවීම් අතරතුර මෝටර් රථ රියදුරෙකු ශාරීරිකව පහරදීමට හා වාචිකව අපහාස කිරීමට ලක් වූ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
සැමරුම ගැටුමක් බවට පත්වීම
උපන්දිනය සමරන්නා වෙත බිත්තර ගසා දැමීමේ සාමාන්ය සිරිතක් ලෙස ආරම්භ වූ උත්සවමය අවස්ථාව, ඉතා ඉක්මනින් හිංසාකාරී ගැටුමක් බවට පත් විය. චෝදනාවට ලක් වූ සැකකරුවන් තිදෙනා, කලකෝලාහලය මධ්යයේ සිර වූ මෝටර් රථ රියදුරෙකුට ශාරීරිකව පහරදීම හා වාචිකව අපහාස කිරීම සිදු කළ බව ප්රකාශ කෙරේ.
සිදුවීමෙන් පසු පොලිසිය ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී, පහරදීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් තිදෙනාම අත්අඩංගුවට ගත්තේය. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, සාර්වජනික අවකාශයන්ට පැතිරෙමින් මහජනතාවට අවදානමක් ඇති කරන සැමරුම් චාරිත්ර පිළිබඳ ඉහළ යන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.
පොලිස් ප්රතිචාරය
සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් බවත්, සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බවත් බලධාරීන් තහවුරු කළේය. කතිර ප්රහාරයට ගොදුරු වූ රියදුරා, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම පොලිස් විමර්ශනයට සහයෝගය දක්වමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාව පුරා අවිධිමත් උපන්දින සැමරුම්වලදී බහුලව දක්නට ලැබෙන බිත්තර ගැසීමේ සිරිත, විශේෂයෙන් මහාමාර්ගවල සිදුවන අවස්ථාවල හෝ සම්බන්ධ නොවූ මගීන්ට බලපාන අවස්ථාවල, ඇතැම් විට ආරවුල් හා කලකෝලාහල ඇතිකිරීමට හේතු වී ඇත.
සීගිරිය පොලිසිය විමර්ශනය පවත්වාගෙන යන අතර, සැකකරුවන් නියමිත කාලය තුළ අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.