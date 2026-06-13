Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සීගිරිය ප්‍රදේශයේ උපන්දින බිත්තර ගැසීමේ සිදුවීමක් හිංසාකාරී වීමෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සීගිරිය ප්‍රදේශයේ උපන්දින බිත්තර ගැසීමේ සිදුවීමක් හිංසාකාරී වීමෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

සීගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති උපන්දින සැමරුමක් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, එම සිදුවීම් අතරතුර මෝටර් රථ රියදුරෙකු ශාරීරිකව පහරදීමට හා වාචිකව අපහාස කිරීමට ලක් වූ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සැමරුම ගැටුමක් බවට පත්වීම

උපන්දිනය සමරන්නා වෙත බිත්තර ගසා දැමීමේ සාමාන්‍ය සිරිතක් ලෙස ආරම්භ වූ උත්සවමය අවස්ථාව, ඉතා ඉක්මනින් හිංසාකාරී ගැටුමක් බවට පත් විය. චෝදනාවට ලක් වූ සැකකරුවන් තිදෙනා, කලකෝලාහලය මධ්‍යයේ සිර වූ මෝටර් රථ රියදුරෙකුට ශාරීරිකව පහරදීම හා වාචිකව අපහාස කිරීම සිදු කළ බව ප්‍රකාශ කෙරේ.

සිදුවීමෙන් පසු පොලිසිය ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී, පහරදීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් තිදෙනාම අත්අඩංගුවට ගත්තේය. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, සාර්වජනික අවකාශයන්ට පැතිරෙමින් මහජනතාවට අවදානමක් ඇති කරන සැමරුම් චාරිත්‍ර පිළිබඳ ඉහළ යන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

පොලිස් ප්‍රතිචාරය

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් බවත්, සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බවත් බලධාරීන් තහවුරු කළේය. කතිර ප්‍රහාරයට ගොදුරු වූ රියදුරා, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම පොලිස් විමර්ශනයට සහයෝගය දක්වමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා අවිධිමත් උපන්දින සැමරුම්වලදී බහුලව දක්නට ලැබෙන බිත්තර ගැසීමේ සිරිත, විශේෂයෙන් මහාමාර්ගවල සිදුවන අවස්ථාවල හෝ සම්බන්ධ නොවූ මගීන්ට බලපාන අවස්ථාවල, ඇතැම් විට ආරවුල් හා කලකෝලාහල ඇතිකිරීමට හේතු වී ඇත.

සීගිරිය පොලිසිය විමර්ශනය පවත්වාගෙන යන අතර, සැකකරුවන් නියමිත කාලය තුළ අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා මහමැතිවරණය: සාමකාමී හා සුశෘංඛල ඡන්ද දිනයකට පසු ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහමැතිවරණය: සාමකාමී හා සුశෘංඛල ඡන්ද දිනයකට පසු ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වෙයි

ගණන් කිරීම් ආරම්භ වත්ම ජාතිය ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් දිවයින පුරා බොහෝ දුරට සාමකාමීව හා සුශෘංඛලව ඡන්ද දිනය නිිමාවත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ මහමැතිවරණය තීරණාත්මක නව…

13 Jun 2026 Discuss
ක්‍රෙම්ලිනය සමඟ සම්බන්ධතා: හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියෙකු, රැපර් ශිල්පියෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරීන් රුසියානු බලපෑම් මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? Sinhala

ක්‍රෙම්ලිනය සමඟ සම්බන්ධතා: හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියෙකු, රැපර් ශිල්පියෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරීන් රුසියානු බලපෑම් මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියෙකු, ජාත්‍යන්තර රැප් සංගීත ශිල්පියෙකු සහ "රජයට විරෝධී ක්‍රියාකාරීන්" ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික පිරිසක් ඇතුළු අසාමාන්‍ය චරිත…

13 Jun 2026 Discuss
NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ…

13 Jun 2026 Discuss