ශ්රී ලංකා මහමැතිවරණය: සාමකාමී හා සුశෘංඛල ඡන්ද දිනයකට පසු ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වෙයි
ගණන් කිරීම් ආරම්භ වත්ම ජාතිය ප්රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන්
දිවයින පුරා බොහෝ දුරට සාමකාමීව හා සුශෘංඛලව ඡන්ද දිනය නිිමාවත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ මහමැතිවරණය තීරණාත්මක නව අදියරකට එළඹ, ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු දැන් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
ඡන්ද ප්රකාශ කිරීම සුමට මැතිවරණ ක්රියාවලියක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, ඡන්ද දිනය පුරා ප්රචණ්ඩත්වයේ හෝ බාධා කිරීම්වල කිසිදු ප්රධාන සිදුවීමක් වාර්තා නොවූ නිසා, රටපුරා ඡන්ද මධ්යස්ථානවලට ඡන්දදායකයෝ පැමිණ ඡන්දය ප්රකාශ කළහ.
සාමකාමී ඡන්දය පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වෙයි
මැතිවරණ නිලධාරීන් හා නිරීක්ෂකයන් දිනයේ කටයුතු පැවැත්වීම පිළිබඳ සෑහීමකට පත්වූ අතර, රටේ මැතිවරණ දිස්ත්රික්ක පුරා ඡන්ද ප්රකාශ කිරීමේ ක්රියාවලිය සන්සුන් හා සංවිධානාත්මක ලෙස ක්රියාත්මක වූ බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.
සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්රධාන ස්ථාන රැසක ආරක්ෂක හමුදා යොදවන ලද අතර, එමඟින් පුරවැසියන්ට බිය හෝ තර්ජනයකින් තොරව ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිය භාවිත කිරීමට ඉඩ සලසමින් ස්ථාවරත්වයේ වාතාවරණයක් ඇති කිරීමට දායක විය.
ගණන් කිරීමේ අදියර ආරම්භ වෙයි
ඡන්ද ප්රකාශ කිරීම දැන් නිල වශයෙන් අවසන් වීත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ හරහා ඡන්ද ගණනය කිරීමේ ූපූර්ව ක්රියාවලිය මැතිවරණ බලධාරීන් විසින් ආරම්භ කර ඇත. නියමිත මධ්යස්ථානවල ගණන් කිරීම් ඉදිරියට යත්ම ප්රතිඵල පියවරෙන් පියවර එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම මහමැතිවරණයේ ප්රතිඵලය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ලබන අතර, එය නව පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය හැඩගස්වා ඉදිරි මාස හා වසරවල රටේ දේශපාලන දිශාව තීරණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන් හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් එකසේ, ජාතිය ප්රජාතන්ත්රවාදී ගමනේ නව පිටුවක් හරිත්ම, අවසන් ප්රතිඵල උද්යෝගයෙන් බලාසිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.