Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෞවන නායකත්වයෙන් පැනනැගි කැරලිගැනීම් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය හා නේපාලය පාලනය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි — චැතම් හවුස්

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෞවන නායකත්වයෙන් පැනනැගි කැරලිගැනීම් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය හා නේපාලය පාලනය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි — චැතම් හවුස්

යෞවනයින් විසින් මෙහෙයවන ලද දේශපාලන කැලඹීම්වලින් පසුව, ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය යන රටවල් තුනම සැලකිය යුතු පාලනමය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බව බ්‍රිතාන්‍යයේ බලගතු චින්තන කේන්ද්‍රය වන චැතම් හවුස් විසින් නිකුත් කරන ලද නව තක්සේරු වාර්තාවක සඳහන් වේ.

කලාපය කම්පනයට පත් කළ යෞවන ව්‍යාපාර

දකුණු ආසියාව පුරා, බොහෝ විට Z පරම්පරාව ලෙස හඳුන්වනු ලබන, දේශපාලනිකව සක්‍රිය නව පරම්පරාවක් පිහිටි ආණ්ඩු බිඳ හෙළීමට හෝ ඒවාට පීඩනය යෙදීමට කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් රඟ දක්වා ඇත. මෙම රටවල් තුනෙන් නැගී ආ සිවිල් සක්‍රියතාවේ රළ ජාත්‍යන්තර අවධානය ඇද ගත් අතර, වීදි මට්ටමේ ශක්‍රීය බලය ස්ථිර ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ බවට පරිවර්තනය කිරීමේ කඩිනම් කාර්යය තවමත් ගැඹුරින් අසම්පූර්ණව පවතින බව චැතම් හවුස් දැන් අනතුරු අඟවයි.

2022 දී ජනතාව ජනාධිපති නිවාසයට කඩා වැදී එවකට ජනාධිපතිව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැරදා පලා යෑමට සිදු කළ, ඉතිහාසයේ සිරකළ ජනතා නැගිටීමකට සාක්ෂිය දැරූ ශ්‍රී ලංකාව, එම ශක්‍රීයත්වය අර්ථවත් ව්‍යූහාත්මක වෙනසක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට තවමත් අරගල කරන රටක් ලෙස සඳහන් කෙරේ.

පාලනමය හිඩැස් බරපතළ උත්කණ්ඨාවක් ලෙස පවතී

චැතම් හවුස් විශ්ලේෂණය ඉස්මතු කරන්නේ, මෙම විප්ලවයන් අතිශය අජනප්‍රිය නායකයින් හෝ ආණ්ඩු ඉවත් කිරීමට සමත් වූවද, සම්බන්ධිත රටවල් දැන් ඒ ස්ථානවල ස්ථාවර, වගකිවයුතු සහ විනිවිද පෙනෙනා පාලන ක්‍රමවේදයන් ගොඩනඟා ගැනීමේ සංකීර්ණ අභියෝගයට මුහුණ දී ඇති බවයි.

මතු කෙරෙන ප්‍රධාන කනස්සල්ලන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නැගිටීමෙන් පසු බිහිවූ රජයන් ඔවුන්ගේ පූර්වගාමීන් මෙන්ම මූල බැසගත් නිරෝධාත්මක හා දේශපාලනික බාධකවලට මුහුණ දෙන අවස්ථාවල ජනතා විශ්වාසය රැකගැනීමේ දුෂ්කරතාව
  • ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන් දිගින් දිගටම දුර්වල කරන ආර්ථික අස්ථාවරත්වය
  • තරුණ පුරවැසියන්ගේ අභිලාෂයන් ඉටු නොවී, නැවත කලකිරීමකට ඉඩ පාදන අවදානම
  • ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තහවුරු කිරීම අපහසු කරන දුර්වල ආයතනික රාමු

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්

විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම සොයාගැනීම් මෙරට සංවේදී දේශපාලනික මොහොතකදී ළඟා වී ඇත. අවුල් ජාලයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේදී දැඩි ලෙස විශ්වාසභංගත්වයට ලක් වූ රාජ්‍ය ආයතනවල ජනතා විශ්වාසය යළි ගොඩ නගමින් සිටිනා රට, ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ නිරත ව ඇත.

චැතම් හවුස් තක්සේරු වාර්තාව අවධාරණය කරන්නේ, මෙම නැගිටීම් සමයේ තරුණ ජනතාව විසින් ප්‍රදර්ශනය කළ ශක්‍රීයත්වය හා නිර්භීතභාවය, බලයේ සිටින්නන් විසින් ඒ හා සමාන නිර්භීත හා ස්ථිර දේශපාලන කැමැත්තකින් ගැලපිය යුතු බවයි — එසේ නොවුවහොත්, සැබෑ වෙනසක් ඇති කිරීමේ පොරොන්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයේ ගිලී යෑමේ අවදානම ඇති බවයි.

රටවල් තුනටම ඇති අභියෝගය, රට පාලනය කරන්නා කවරෙකුද යන්න වෙනස් කිරීම පමණක් නොව, ඔවුන් පාලනය කරනු ලබන ආකාරය මූලෝපාගතව ම පරිවර්තනය කිරීමයි.

කලාපීය ඇඟවුම්

චින්තන කේන්ද්‍රයේ සොයාගැනීම් පිළිබිඹු කරන්නේ, යෞවන නායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපාරයන් පැරණි ක්‍රමයන් බිඳ හෙළීමේ ඉතා ඵලදායි හැකියාවක් ඔප්පු කළද, ඊළඟ ආ යුතු දේ හැඩ ගැස්වීමේදී දෙගොඩ නැගීමේ අරගලයකට මුහුණ දෙන, ලෝකය පුරා ක්‍රමාංශ ව දිශ්‍ය වන පළල් රටාවකි. බංග්ලාදේශය, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන සියළු රටවල ජනතාව ඉල්ලා සිටින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඵල ලබා ගැනීමට මෙම ජනතා නැගිටීම් සමයේ කරන ලද දායකත්ව අවසානයේ දී ඉවහල් වේදැයි තීරණය කිරීමේ ඉදිරි වර්ෂ තීරණා

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ…

13 Jun 2026 Discuss
IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන සමාලෝචනය පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි

බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂා කළ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා කැපවූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇති අතර, මූල්‍යමය අර්බුදවලට…

13 Jun 2026 Discuss