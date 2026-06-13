චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්රී ලංකා ව්යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි
චීනයේ ප්රමුඛතම රාජ්ය හිමිකාරිත්වයෙන් යුත් යටිතල පහසුකම් සමූහ ව්යාපාරයක් වන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC) හි සභාපතිවරයා ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා, රටේ අඛණ්ඩ සංවර්ධන ගමන් මඟ සහ දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳ දෘඪ විශ්වාසය ප්රකාශ කර ඇත.
උසස් මට්ටමේ සහභාගීත්වයක්
ජනාධිපති මාධ්ය අංශය (PMD) විසින් තහවුරු කරන ලද මෙම හමුව, ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්වීමේ සූක්ෂ්ම මාවතක ගමන් කරන මොහොතක, රටේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රය කෙරෙහි චීනයේ අඛණ්ඩ අවධානය ඉස්මතු කරයි. CHEC සභාපතිවරයාගේ සංචාරය, කොළඹ සමඟ ක්රියාශීලී සබඳතා පවත්වාගැනීම කෙරෙහි බේජිං දක්වන උපාය මාර්ගික වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
චයිනා කොමියුනිකේෂන්ස් කන්ස්ට්රක්ෂන් කම්පැනියේ (CCCC) අනුෂංගික ආයතනයක් වන CHEC, ශ්රී ලංකාව පුරා වරාය සංවර්ධනය සහ මාර්ග ඉදිකිරීම් ඇතුළු සැලකිය යුතු යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති ගණනාවක් සඳහා ගඩොල් දෙශකයකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ ගැඹුරින් සම්බන්ධ වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසය
සාකච්ඡා අතරතුර, CHEC සභාපතිවරයා ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය පිළිබඳ ශුභවාදී දෘෂ්ටිකෝණයක් ඉදිරිපත් කරමින්, රටේ ආයෝජන පිය සටහන් තවදුරටත් ගැඹුරු කිරීමට සමාගම සූදානම් බව නැවත තහවුරු කළේය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ දිගු කාලීන සහාය වැඩසටහන යටතේ රටේ ක්රමික ස්ථාවරීකරණය මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ ස්වකීය පැවැත්ම නැවත තහවුරු කරගන්නා චීන රාජ්ය ව්යවසායන්හි පුළුල් ප්රවණතාවක් මෙම හමුව පිළිබිඹු කරයි.
වගවීම සහ සමානාත්මතා සංවර්ධනය අවධාරණය කරන වේදිකාවකින් පසුගිය වසරේ අගභාගයේ ධූරයට පත් ජනාධිපති දිසානායක මහතා, ගුණාත්මක ආයෝජන誘ල්ල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පාලනය කෙරෙහි විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමේ ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස, ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් සහ විදේශ හවුල්කරුවන් සමඟ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා මාලාවක් පවත්වමින් සිටී.
පුළුල් පසුබිම
චීනය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමිකරුවන් සහ යටිතල පහසුකම් හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකි. විශේෂයෙන් CHEC, කොළඹ වරාය නගරය සහ හම්බන්තොට වරාය ව්යාපෘති වැනි ප්රධාන ව්යාපෘති සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, ඒ දෙකම කලාපීය නිරීක්ෂකයන් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනවල සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාව, ඉන්දියාව, ජපානය සහ බටහිර රටවල් ඇතුළු බහුවිධ ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා සමතුලිත කරගනිමින්, රටේ සමස්ත ණය විසඳුම් ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක අංගයක් වන චීන ණය දෙන්නන් සමඟ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ බැඳීම් කළමනාකරණය කරන මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම අලුත් වූ සහභාගීත්වය ඇති වී ඇත.
හමුවෙන් මතු වූ නිශ්චිත ව්යාපෘති සාකච්ඡා හෝ නව එකඟතා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ජනාධිපති මාධ්ය අංශය විසින් ක්ෂණිකව හෙළිදරව් කරනු නොලැබීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.