සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව හඳුනාගැනේ
ඩිජිටල් වංචා ජාල මුල් බැස ගැනීමත් සමඟ දූපත් රාජ්යය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතුවේ
සංකීර්ණ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව නැවතත් දැඩි විමර්ශනයකට ලක්ව ඇති අතර, එය කලාපය පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ ඩිජිටල් ආරක්ෂණ විශේෂඥයන් අතර බරපතල කනස්සල්ලක් ජනිත කර තිබේ.
මෙම තත්ත්වය දකුණු ආසියාවේ සංවිධිත අන්තර්ජාල අපරාධ පරිසරයේ කලකිරීමට පත් කරනසුළු වෙනසක් පෙන්නුම් කරන අතර, දේශසීමා ඉක්මවූ වංචා මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර විමර්ශකයන්ගේ රේඩාර් තුළ ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් දිස්වෙමින් පවතී.
වර්ධනය වන කලාපීය රටාවක්
සයිබර් වංචා ජාල දිගු කලක් තිස්සේ ගිනිකොනදිග ආසියාවේ, විශේෂයෙන් මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ ලාඕසය ආශ්රිත ප්රදේශවල සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එහිදී අපරාධ සංවිධාන විශාල පරිමාණ වංචා සංකීර්ණ පවත්වාගෙන ගොස් ඇත. ශ්රී ලංකාව දැන් නියාමන අධීක්ෂණය සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්වල ඇති හිඩැස් සූරාකෑමට ඉඩ ඇති ආකාරයේ සමාන මෙහෙයුම් ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටිය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
මෙම ජාල සාමාන්යයෙන් විවිධ අපරාධ කටයුතුවල නිරත වන අතර, ඒවා අතර:
- බහු රටවල් පුරා ගොදුරු ඉලක්ක කරගත් අන්තර්ජාල ආයෝජන වංචා සහ ක්රිප්ටෝ මුදල් වංචා
- පුද්ගලයන් මුදල් විශාල ප්රමාණ හුවමාරු කිරීමට හසුරුවා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කළ ආදර වංචා
- අසත්ය රැකියා පොරොන්දු මඟින් අවදානමට ලක් වූ සේවකයන් රැවටීමේ රැකියා වංචා
- පෞද්ගලික හා මූල්ය දත්ත ඉලක්ක කරගත් තතුබෑම් මෙහෙයුම්
අවදානම සහ සූරාකෑම
ආර්ථිකව අවදානමට ලක් වූ ජනකොටස් බොහෝ විට එවැනි යෝජනා ක්රමවල අකමැත්තෙන් සහභාගී වන්නන් ලෙස සූරාකෑමට ලක් වන අතර, ඔවුන් බලහත්කාරී තත්ත්වයන් යටතේ වංචා මධ්යස්ථානවල සේවය කිරීමට ජාත්යන්තර ක්රමවේදයෙන් ප්රවාහනය කෙරෙන බව හෝ රවටා ගනු ලබන බව විශේෂඥයන් සඳහන් කරයි. මෙම මෙහෙයුම්වල මානව ජාත්යන්තර ක්රමවේදය මානය ගැටලුවට තවත් හදිසි කමක් එක් කරයි.
මෙම අපරාධ ජාලවල ඉඩකඩ සහිත ගැටිත්තක් ලෙස ශ්රී ලංකාව නැගීම දේශීය බලධාරීන් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් දෙඅංශයෙන්ම ක්ෂණික හා සම්බන්ධීකරණය කළ ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික භෞගෝලික පිහිටීම, එහි වර්ධනය වන ඩිජිටල් සම්බන්ධිතභාවය සමඟ එකතු වී, ආසියාවේ අනෙකුත් ප්රදේශවල වැඩි වූ මර්දනකාරී ක්රියාවලීන් අනුගමනය කරමින් නව පාදම් ස්ථාපිත කිරීමට ඉතිරිව ඇති අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ආකර්ෂණීය කඳවුරක් බවට පත් විය හැකිය.
ශක්තිමත් ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුම්
ආරක්ෂණ විශ්ලේෂකයන් සහ මිනිස් ජාවාරමට විරෝධී පෙනී සිටින්නන්, සැකසහිත මූල්ය ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීමට, කලාපීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සහයෝගය වැඩි දියුණු කිරීමට, සහ එවැනි ජාලවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ ගමනාගමනය වළකනු සඳහා ප්රවේශ ස්ථානවල දැඩි පරීක්ෂා ක්රියාවලීන් ක්රියාත්මක කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට බලකරති.
ශ්රී ලංකා රජය කලාපීය සයිබර් වංචා පරිසරයේ රටේ භූමිකාව සම්බන්ධව මතු වී ඇති නිශ්චිත කනස්සල්ල ආමන්ත්රණය කරමින් නිල රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ඩිජිටල් අපරාධ ව්යාපාරය සඳහා කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස දූපත ස්ථාවර වීම වළකනු සඳහා විනිවිද පෙනෙනසුළු හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගැනීමට බලපෑම ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.
සයිබර් වංචාව පරිමාණය හා සංකීර්ණතාවෙන් පරිණාමය වෙමින් පවතින විට, මෙම නැගී එන තර්ජනයට කොළඹ ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය ජාත්යන්ත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.