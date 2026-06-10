සිගරට් කර්මාන්තයට බිලියන ගණනක් ත්යාග කරමින් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට බරක් පැටවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට දොස් පවරයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, සිගරට් කර්මාන්තයට මෑතකදී ලබා දුන් බදු සහන හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 17.3ක් ක් ආදායම් අහිමි වී ඇති බවට රජයට බරපතළ චෝදනාවක් එල්ල කර ඇත. සාමාන්ය පුරවැසියන් නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන බදු බරක් යටතේ පෙළෙන මෙවැනි අවස්ථාවක මෙය ඉතා අසාධාරණ පියවරක් බව ඔහු විස්තර කරයි.
බදු ප්රතිපත්ති දෙකක කතාව
සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්රේමදාස, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන මූල්ය පීඩනය සහ දුම්කොළ අංශයේ බලවත් ආයතනික න්යාස සලකනු ලබන ආකාරය අතර පවතින තියුණු වෙනස ඉස්මතු කළේය. රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස රජය ජනතාවට වැඩි බදු බරක් පටවමින් සිටියදී, සම්බන්ධකම් ඇති කර්මාන්ත සඳහා රටේ ජනතාවගේ මුදලින් නිහඬව සහනයක් ලබා දී ඇති බව විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කරයි.
බිලියන ගණනක් නැති වෙද්දී, ජනතාව මිළ ගෙවයි
ප්රේමදාසට අනුව, සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන 17.3ක ආදායම් හිඟයක් ඇතිව ඇත. දිගින් දිගටම ජීවිතය දුෂ්කර වී ඇති ශ්රී ලාංකීය පවුල්වලට ඉතාමත් අවශ්ය වන රාජ්ය සේවා, ණය ආපසු ගෙවීම හෝ සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා යොමු කළ හැකිව තිබූ මුදල් මේ ආකාරයෙන් නාස්ති වී ඇත.
රජය මූල්ය විනය හා හවුල් කැප කිරීම ගැන කතා කරයි; එහෙත් වසා දැමූ දොරටු පිටුපස යම් කර්මාන්ත ඒ කැප කිරීමෙන් ආරක්ෂා කෙරෙනු පෙනේ යැයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේය.
විපක්ෂය වගවීම ඉල්ලා සිටියි
දුම්කොළ අංශයට සිදු කරන ලද බදු ගැලපීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස, ඒ සඳහා වූ හේතු සාධක සහ රාජ්ය මූල්ය කටයුතු මත අපේක්ෂිත බලපෑම ඇතුළු ව, රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කළේය.
දශක ගණනාවක කාලය තුළ රටට ඇති වූ දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ගොඩ ඒමේ ගමනේදී, රටේ බදු ව්යූහය පිළිබඳ පුළුල් ජාතික විවාදය මධ්යයේ ප්රේමදාසගේ ප්රකාශ මතු වී ඇත. ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ බර අසාමාන්ය ලෙස අඩු හා මධ්යම ආදායම් ලාභීන් මත පටවමින්, විශාල සමාගම් හා නිශ්චිත කර්මාන්ත සඳහා වරප්රසාද සහිත තත්ත්ව ලබා දෙන බවට විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
විපක්ෂ නායකවරයා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත ගණන් පිළිබඳව රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.