Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිගරට් කර්මාන්තයට බිලියන ගණනක් ත්‍යාග කරමින් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බරක් පැටවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට දොස් පවරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිගරට් කර්මාන්තයට බිලියන ගණනක් ත්‍යාග කරමින් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බරක් පැටවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට දොස් පවරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සිගරට් කර්මාන්තයට මෑතකදී ලබා දුන් බදු සහන හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 17.3ක් ක් ආදායම් අහිමි වී ඇති බවට රජයට බරපතළ චෝදනාවක් එල්ල කර ඇත. සාමාන්‍ය පුරවැසියන් නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන බදු බරක් යටතේ පෙළෙන මෙවැනි අවස්ථාවක මෙය ඉතා අසාධාරණ පියවරක් බව ඔහු විස්තර කරයි.

බදු ප්‍රතිපත්ති දෙකක කතාව

සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්‍රේමදාස, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන මූල්‍ය පීඩනය සහ දුම්කොළ අංශයේ බලවත් ආයතනික න්‍යාස සලකනු ලබන ආකාරය අතර පවතින තියුණු වෙනස ඉස්මතු කළේය. රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස රජය ජනතාවට වැඩි බදු බරක් පටවමින් සිටියදී, සම්බන්ධකම් ඇති කර්මාන්ත සඳහා රටේ ජනතාවගේ මුදලින් නිහඬව සහනයක් ලබා දී ඇති බව විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කරයි.

බිලියන ගණනක් නැති වෙද්දී, ජනතාව මිළ ගෙවයි

ප්‍රේමදාසට අනුව, සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන 17.3ක ආදායම් හිඟයක් ඇතිව ඇත. දිගින් දිගටම ජීවිතය දුෂ්කර වී ඇති ශ්‍රී ලාංකීය පවුල්වලට ඉතාමත් අවශ්‍ය වන රාජ්‍ය සේවා, ණය ආපසු ගෙවීම හෝ සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා යොමු කළ හැකිව තිබූ මුදල් මේ ආකාරයෙන් නාස්ති වී ඇත.

රජය මූල්‍ය විනය හා හවුල් කැප කිරීම ගැන කතා කරයි; එහෙත් වසා දැමූ දොරටු පිටුපස යම් කර්මාන්ත ඒ කැප කිරීමෙන් ආරක්ෂා කෙරෙනු පෙනේ යැයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

විපක්ෂය වගවීම ඉල්ලා සිටියි

දුම්කොළ අංශයට සිදු කරන ලද බදු ගැලපීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස, ඒ සඳහා වූ හේතු සාධක සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු මත අපේක්ෂිත බලපෑම ඇතුළු ව, රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කළේය.

දශක ගණනාවක කාලය තුළ රටට ඇති වූ දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ඒමේ ගමනේදී, රටේ බදු ව්‍යූහය පිළිබඳ පුළුල් ජාතික විවාදය මධ්‍යයේ ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රකාශ මතු වී ඇත. ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ බර අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු හා මධ්‍යම ආදායම් ලාභීන් මත පටවමින්, විශාල සමාගම් හා නිශ්චිත කර්මාන්ත සඳහා වරප්‍රසාද සහිත තත්ත්ව ලබා දෙන බවට විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

විපක්ෂ නායකවරයා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත ගණන් පිළිබඳව රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ Sinhala

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ

කුවේටය විදේශයන්හි සිට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටවල් 10ක් පමණක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත — වෙනත් රටවල් 27ක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉහළ නැංවීමේ තීරණයක් ගැනීමත් සමඟ, දේශීයව ඇසිරි කර බෝතල් කළ ජලය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්…

10 Jun 2026 Discuss
සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ Sinhala

සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ

ඩිජිටල් වංචා ජාල මුල් බැස ගැනීමත් සමඟ දූපත් රාජ්‍යය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතුවේ සංකීර්ණ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී…

10 Jun 2026 Discuss