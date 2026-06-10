දූෂණ චෝදනා මත හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජේලාල් රිමාන්ඩ් භාරයට
හිටපු දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාත්ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ දේශපාලන කවයන් කම්පනයට පත් කර තිබේ.
ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා කවුද?
ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා යනු දකුණු පළාතේ ප්රධාන අමාත්යවරයා ලෙස කලින් කටයුතු කළ著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.