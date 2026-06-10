Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ චෝදනා මත හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් රිමාන්ඩ් භාරයට

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ චෝදනා මත හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් රිමාන්ඩ් භාරයට

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ දේශපාලන කවයන් කම්පනයට පත් කර තිබේ.

ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා කවුද?

ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා යනු දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස කලින් කටයුතු කළ著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名 著名著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ Sinhala

කුවේටයට ගෘහස්ථ සේවක බඳවාගැනීම සඳහා අනුමත කළ රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වේ

කුවේටය විදේශයන්හි සිට ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවාගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, රටවල් 10ක් පමණක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත — වෙනත් රටවල් 27ක්…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීයව බෝතල් කර ඇසිරි කළ ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉහළ දමයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉහළ නැංවීමේ තීරණයක් ගැනීමත් සමඟ, දේශීයව ඇසිරි කර බෝතල් කළ ජලය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්…

10 Jun 2026 Discuss
සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ Sinhala

සංවිධිත සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනේ

ඩිජිටල් වංචා ජාල මුල් බැස ගැනීමත් සමඟ දූපත් රාජ්‍යය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතුවේ සංකීර්ණ සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී…

10 Jun 2026 Discuss