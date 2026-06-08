Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා ආසියා කප් ක්‍රිකට්: ඉන්දියාව එදිරිව බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව පාකිස්තානය අතර ඉහළ අවදානම් සහිත අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟ හෙට

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා ආසියා කප් ක්‍රිකට්: ඉන්දියාව එදිරිව බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව පාකිස්තානය අතර ඉහළ අවදානම් සහිත අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟ හෙට

කාන්තා ආසියා කප් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය හෙට දිනයේ 짜릿한 අදියරකට එළඹීමට නියමිත අතර, ඉන්දියාව හා බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර බෙහෙවින් අපේක්ෂාවෙන් යුතු අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟ දෙක පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය වී ඇත.

අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟ පෙළගැස්ම

තරඟාවලිය තීරණාත්මක වටයට ප්‍රවේශ වීමත් සමඟ මහාද්වීපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ දෑස් දැඩිව යොමු වනු ඇත්තේ ජනාකර්ෂණීය ගැටුම් දෙකක් වෙතය. පළමු අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟයේ ඉන්දියාව බංග්ලාදේශය සමඟ ගැටෙන අතර, දෙවන අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟයේ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රබල පාකිස්තාන කණ්ඩායමට මුහුණ දෙනු ඇත.

පාකිස්තානයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ අභියෝගය

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් සඳහා, හෙටෙ අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟය ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමට මෙම කීර්තිමත් කලාපීය තරඟාවලියේ අවසන් දැළිට ප්‍රවේශ වීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ඔවුන්ගේ මාර්ගය අවහිර කිරීමට සිටින දෘඪ සංකල්පිත පාකිස්තාන කණ්ඩායම, මෙය අතිශය උද්වේගකර හා තරඟකාරී හමුවක් බවට පත් කරනු ඇතැයි පොරොන්දු වේ.

කලාපීය තරඟකාරිත්වය එල්ලී ඇත

කාන්තා ආසියා කප් තරඟාවලිය, ආසියානු ජාතීන් හරහා වේගයෙන් වර්ධනය වන දක්ෂතාව හා තරඟකාරී ජවය ප්‍රදර්ශනය කරමින්, කලාපය තුළ කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා වඩාත් වැදගත් වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සේවය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. අර්ධ අවසන් දැළිති තරඟ දෙකම ශ්‍රී ලංකාව හා පුළුල් ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා රසිකයන් හා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ගෙන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කාන්තා කණ්ඩායම අවසන් දැළිතට ස්ථානයක් සුරක්ෂිත කර ද්වීප ජාතියට කීර්තිය ගෙන ඒමට ක්‍රියා කරන විට, ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පිටුපස උද්යෝගයෙන් එකතු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss