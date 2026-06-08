Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික දැවැන්තයෝ කොළඹ වරාය නගරයේ ආර්ථික ගමන් වේගය තීව්‍ර කරති

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික දැවැන්තයෝ කොළඹ වරාය නගරයේ ආර්ථික ගමන් වේගය තීව්‍ර කරති

ප්‍රමුඛ සංස්ථා සමූහයන් ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම මූල්‍ය කේන්ද්‍රයේ තම පැවැත්ම තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලවත්ම ආයතනික සමූහයන්, දිවයිනේ වඩාත්ම අභිලාෂකාමී මූල්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් නැඟී සිටින කොළඹ වරාය නගරය තුළ ආර්ථික කටයුතුවල ප්‍රධාන ගාමක බලවේගය ලෙස මතුවෙමින්, එහි මූල්‍යයේ ඉදිරිසරකින් ස්ථාන ගනිමින් සිටිති.

වාණිජ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ නව මධ්‍යස්ථානයක්

ඉන්දියන් සාගරයෙන් ගොඩකර, අගනුවරේ වෙරළ තීරයට යාබදව විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කරන ලද කොළඹ වරාය නගරය, ස්ථාපිත ශ්‍රී ලාංකික සංස්ථා සමූහයන්ගෙන් සැලකිය යුතු ආයෝජන පොරොන්දු ආකර්ෂණය කරගැනීම ආරම්භ කර ඇත. බැංකාරු සේවා හා සිල්ලර වෙළඳාමේ සිට නිෂ්පාදනය හා ආගන්තුක සත්කාරය දක්වා විවිධ අංශවල දීර්ඝ කාලයක් ආධිපත්‍යය දරන මෙම ව්‍යාපාරික අධිරාජ්‍යයන්, මෙම නැඟී එන නාගරික හා මූල්‍ය දිස්ත්‍රික්කයේ තම ඉඩකඩ දැන් හිමිකර ගනිමින් සිටිති.

වර්ධනය වන ආයතනික උනන්දුව, ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ශක්‍යතාවත් ලාභදායිත්වයත් සහිත ගමනාන්තයක් ලෙස වරාය නගරය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ පුළුල් වෙනසක් සංඥා කරන අතර, සිංගප්පූරු හා දුබායි හා සැසඳිය හැකි කලාපීය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමේ කලාපයේ අභිලාෂය ශක්තිමත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් සෙමින් සැකසෙමින් සිටින රටකට, දේශීය සංස්ථා සමූහයන්ගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගිත්වය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධීකරණය පහත දැක්වෙන ඇතැම් විභව වාසි රැසක් ගෙන දෙයි:

  • ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් සඳහා ඉහළ කුසලතා රැකියා අවස්ථා සැලසීම
  • වෙරළ ඔබ්බේ මූල්‍ය සේවා හරහා විදේශ විනිමය ආදායම් ඉහළ නැංවීම
  • කලාපය තක්සේරු කරන ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර අතර ආයෝජක විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීම
  • පුළුල් කොළඹ අගනගර කලාපය තුළ පුළුල් ආර්ථික ගලා ඒමේ ප්‍රතිඵල

වරාය නගරයේ උපාය මාර්ගික දැක්ම

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව හරහා කැප වූ නියාමන රාමුවක් යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද මෙම කලාපය, දේශීය හා විදේශීය ප්‍රාග්ධනය දෙකම ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද විශේෂ නීතිමය හා බදු පරිසරයක් ඉදිරිපත් කරයි. එහි සීමාවන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාරවලට සරල නියාමන, විශේෂ බදු දිරිත්ව, හා ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථ විනිශ්චය රාමුවකට ප්‍රවේශය ලැබෙන අතර — මේ සියල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික ශ්‍රේෂ්ඨයන් සඳහා ක්‍රමයෙන් ආකර්ෂණීය යෝජනාවක් බවට පත්වීමට හේතු වූ සාධකයන් වේ.

කලාපය, මූල්‍ය ආයතන, ධනය කළමනාකරණ සමාගම්, තාක්ෂණ ආයතන, හා වෘත්තීය සේවා පරාසයක් සත්කාරකත්වය දැරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, කොළඹ කලාපීය වාණිජ්‍යය හා ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහ සඳහා ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමේ දිගු කාලීන ඉලක්කය ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

වරාය නගරය තුළ ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය මේරීම ඉදිරියට ගෙන යන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සංස්ථා සමූහයන්ගේ ගැඹුරු වන කැපවීම, වැඩිදුර සෘජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම දේශීය දැවැන්තයන් ගෙනඑන විශ්වසනීයත්වය හා ධාරිතාව, ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් හා ආයෝජකයන්ව අනුගමනය කිරීමට ඒත්තු ගැන්වීමේදී තීරණාත්මක වන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, තවමත් ආර්ථික ආධාරශ්‍රීන් නැවත ගොඩනඟමින් සිටින, ඒකාංශයක දී ස්ථාපිත ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින්ම මෙහෙයවන ජීවමාන වාණිජ දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස වරාය නගරයේ මතු වීම

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss