ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ 32%කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් වෙත ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැගී, වසරෙන් වසරට 32 සියයට වර්ධනයක් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් දක්වා ළඟා වූ අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ක්රියාවලියේ විදේශ ශ්රමිකයන්ගේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
විදේශ ශ්රමිකයන්ගේ ඉපැයීම්වල ශක්තිමත් වර්ධනයක්
නවතම දත්ත මගින්, මැදපෙරදිග, යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රැකියාවල නියුතු ශ්රී ලාංකික විදේශ ප්රවාසීන් හා සංක්රමණික ශ්රමිකයන් විසින් ස්වදේශයට යොමු කරනු ලබන මුදල්වල ශක්තිමත් ඉහළ ගමනක් ඉස්මතු වේ. පෙර වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව 32 සියයට වෘද්ධිය, ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ශ්රම බලකායේ ව්යාප්තිය සහ විදේශ ශ්රී ලාංකිකයන් විසින් නිල ප්රේෂණ නාලිකා වඩාත් යොදා ගැනීම යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි.
විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ බොහෝ කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල තීරණාත්මක ස්තම්භයක් ලෙස සේවය කරමින්, මෑත වසරවල රටට ගොදුරු වූ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ බාහිර ගිණුම් ස්ථාවර කිරීමට දායකත්වය ලබා දී ඇත.
ආර්ථිකයට ජීවනාලියක්
ප්රේෂණ ඩොලර්වල ස්ථාවර අන්තර්ප්රවාහය, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත තහවුරු කිරීමේදී, රුපියල් මත පීඩනය සමනය කිරීමේදී සහ රට පුරා ගෘහස්ථ ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකයට විශ්වාසදායකම විදේශ විනිමය ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්රේෂණ වෙත ආර්ථික විද්යාඥයන් නිතර නිතර අවධානය යොමු කර ඇත.
2026 මැයි මාසයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847 ක් ලෙස වාර්තා වූ ප්රේෂණ ප්රමාණය, මෑත කාලයේ ශක්තිමත් මාසික කාර්යසාධනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, නිල බැංකු හා මූල්ය නාලිකා භාවිතය කෙරෙහි විදේශ ශ්රමිකයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ මට්ටමක පවතින බව සංඥා කරයි.
සුවය ලැබීම කෙරෙහි ධනාත්මක සංඥාවක්
රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ප්රධාන දර්ශකයක් වන බාහිර අංශ ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි අඛණ්ඩ ප්රේෂණ වර්ධනය සෘජුවම දායකත්වය ලබා දෙන බැවින්, මෙම දත්ත ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඔහොමේ පිළිගනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.
තරඟකාරී විනිමය අනුපාත සහ අඩු කළ ගාස්තු හරහා ප්රේෂණ දිරිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් නිල මාර්ග ඔස්සේ වැඩි මුදලක් ගලා ඒමට දායක වී, නිල වශයෙන් වාර්තා කරන ලද අංක ඉහළ නංවා ඇති බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි.
2026 මැද භාගය දක්වා ප්රේෂණ ගලා ඒම ශක්තිමත් ගතිය පවත්වා ගනිමින්, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ඉදිරි මාසවලදී සාපේක්ෂ ස්ථාවර මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.