ශ්රී ලංකාවේ පතිරාගේ 92.62m දුරකින් ලෝක ප්රමුඛ භේදනය දමා ඉතිහාසයට එළඹේ — ඉන්දියාවේ චෝප්රා පසු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ හේත්තු නිකුත් කිරීමේ රණශූරයා වන ලසිත් පතිරාගේ, ආසියානු මලල ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සිය නම සදාකාලිකව කොටා තබමින්, මීටර් 92.62ක් දුරට භේදනයක් නිකුත් කිරීමට සමත් විය. එම සාධනය ලෝක සමාල ප්රමුඛ ස්ථානය දිනා ගැනීමට පමණක් නොව, ඉන්දීය සුපිරි තරුවක් වන නීරාජ් චෝප්රා ද ඉක්මවා ආසියානු සර්වකාලීන ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළට ඔහු රැගෙන යාමට ද හේතු විය.
ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවට අතිවිශාල மைල් ගලක් ලෙස සලකුණු වේ. පතිරාගේගේ දිගු භේදනය, ආසියාතික ක්රීඩකයෙකු විසින් කවදත් සටහන් කරන ලද ශ්රේෂ්ඨ භේදන ප්රකාශනයන් අතර ස්ථානයක් දිනා ගෙන ඇත. මහාද්වීපයේ සර්වකාල ශ්රේෂ්ඨ භේදන ක්රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන, ඔලිම්පික් සහ ලෝක ශූරතා දරන චෝප්රා ද ඉක්මවා ඔහු ගිය බව, ආසියානු ශ්රේණිගත කිරීම් තුළ ශ්රී ලංකාව ඉදිරිපත් කරන ශක්තිය කෙතරම් නාටකීය ලෙස වෙනස් වී ඇත්දැයි ප්රකාශ කරයි.
මීටර් 92.62ක් වූ එම ප්රයත්නය, මෙවර ක්රීඩා ෙකාළය තුළ ලෝකය පුරා සටහන් වූ සියලු භේදන ප්රකාශනයන් අතර ප්රථම ස්ථානය දරයි. ජාත්යන්තර මලල ක්රීඩා දිනදර්ශනයේ වඩාත්ම ප්රතිෂ්ඨාමත් තරඟාවලි ඉදිරියේ, පතිරාගේ සියලු දෙනාගේ අවධානයට ලක්ව සිටියි.
ආසියානු සර්වකාලීන ලැයිස්තුවේ ඉහළට
ඉන්දියාවේ නීරාජ් චෝප්රා, දිගු කලක් ආසියානු භේදන ක්රීඩා රාජ්යයේ අධිපතිත්වය දරා ඇති අතර, ඔහු දරන වාර්තා සහ ත්යාග ඔහු මුළු මහාද්වීපය පුරාම ප්රකට නාමයක් කර ඇත. පතිරාගේගේ නවතම ප්රකාශනය, ඔහු ආසියානු සර්වකාලීන ලැයිස්තුවේ ඉන්දීය තරුව ඉක්මවා ඉදිරියට ගෙනැත. ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩාව මෑත වසරවල කෙතරම් දීර්ඝ ගමනක් ගෙවා ඇත්දැයි, මෙම ඉසව්ව ශ්රේෂ්ඨ ලෙස ඉස්මතු කරයි.
- පතිරාගේගේ 92.62m භේදනය, මෙවර ක්රීඩා ෙකාළයේ වත්මන් ලෝක ප්රමුඛ භේදන ප්රකාශනය වේ.
- එම භේදනය, ආසියානු සර්වකාලීන ශ්රේණිගත කිරීමේ නීරාජ් චෝප්රාගේ සලකුණ ඉක්මවා යයි.
- මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික ක්ෂේත්ර මලල ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික උච්ඡස්ථානය නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ආඩම්බරයක් සහ වාසනාවක්
ක්රිකට් ඇල්ම සිය ප්රධාන ක්රීඩා ආශාව ලෙස සම්ප්රදායිකව සලකා ගත් ශ්රී ලංකාවේ, ක්රීඩා රසිකයන් සහ නිලධාරීන් අතර මෙම ප්රකාශනය දැවැන්ත උද්දීපනයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙවැනි ජයග්රහණ, ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා හැකියාවේ පුළුල් විභවය ගැන ප්රබල සිහිකැඳවීමක් සපයයි.
පතිරාගේගේ ලෝක ප්රමුඛ භේදනය, හුදෙක් පෞද්ගලික ජයග්රහණයක් පමණක් නොවේ — ලෝකයේ ඉහළම මලල ක්රීඩා තලවල තරඟ වැදීමට සූදානම් ජාතියකගේ අභිප්රාය ප්රකාශ කිරීමකි.
ලෝක ප්රමුඛ ස්ථානය අතැතිව, ආසියානු සර්වකාලීන ලැයිස්තුවේ ඓතිහාසික ස්ථානයක් තහවුරු කරගෙන, ලසිත් පතිරාගේ ඉදිරි ජාත්යන්තර තරඟාවලි සඳහා සුදානම් වන විට, සමස්ත ජාතියකගේ බලාපොරොත්තු සහ ආඩම්බරය ඔහු සමග රැගෙන, සියලු දෙනාගේ ඇස් ඔහු කෙරෙහි යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.