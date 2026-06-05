Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය අවුල් සහිත තත්ත්වය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතිය ස්ථාවරව පවතී — මහ බැංකුව වාර්තා කරයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය අවුල් සහිත තත්ත්වය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතිය ස්ථාවරව පවතී — මහ බැංකුව වාර්තා කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතිය සැලකිය යුතු ස්ථිතිස්ථාපකතාවයක් පෙන්නුම් කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තහවුරු කර ඇත. මැදපෙරදිග ඉහළ යන තතුව සහ ගෝලීය විනිමය අනුපාත වල අස්ථිර උච්චාවචනයන් ලොව පුරා ආර්ථිකයන්ට සැලකිය යුතු අභියෝග එල්ල කරමින් තිබියදී පවා මෙය සිදු විය.

නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් මගහරවා ගනිමින් ගමන් කළ රටකට මෙම තක්සේරුව ආශ්වාදජනක ප්‍රවෘත්තියක් ලෙස සැලකේ. ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් එල්ල වන පීඩනයන් මධ්‍යයේ වුවද, දේශීය මූල්‍ය ආයතනයන්ට වර්ෂයේ ආරම්භක මාස කිහිපය තුළ ස්ථාවරව රැඳී සිටීමට හැකි වූ බව නිලධාරීහු පෙන්වා දුන්හ.

ක්ෂිතිජය මත දිස්වන බාහිර පීඩනයන්

මැදපෙරදිග භූ දේශපාලන තත්ත්වය ගෝලීය වෙළඳපොළ කෙරෙහි දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළීම දිගටම සිදු වන අතර, ඒ හා සම්බන්ධ ප්‍රතිඵල ආසියාවේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙමින් ඇත. තෙල් ආනයනය සහ ගල්ෆ් කලාපයේ සේවා නියුක්ත සේවකයන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස යැපෙන ශ්‍රී ලංකාව, ඒ කලාපයෙන් ඇතිවන කෙළවීම් කෙරෙහි විශේෂ සංවේදිතාවයක් දක්වයි.

විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන් තවත් සංකීර්ණ ස්ථරයක් එකතු කර ඇති අතර, බාහිර කම්පනයන්ට නිරාවරණය වීම කළමනාකරණය කිරීමේදී ප්‍රතිපත්ති立案 කරුවන් සහ මූල්‍ය ආයතන දෙකටම දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වී ඇත.

ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කරන පද්ධතියක්

මෙම ප්‍රතිකූල තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ වුවද, කාර්තුව තුළ රටේ බැංකු හා මූල්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය තක්සේරු කිරීමේදී මහ බැංකුව ප්‍රවේශමෙන් ශුභවාදී ස්වරයකින් කතා කළේය. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ආරම්භ කළ දා සිට ගෙනයන ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කරමින්, ප්‍රධාන දර්ශකයන් පිළිගත හැකි සීමාවන් තුළ පවතී බව වටහාගෙන ඇත.

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ මැදපෙරදිග ඉහළ ගිය තතුව සහ විනිමය අනුපාත පීඩනයන් මධ්‍යයේ වුවද, මූල්‍ය පද්ධතිය ස්ථිතිස්ථාපකව පැවතුණි බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග දිගටම කරගෙන යන සහයෝගිතාව සහ විදේශ සංචිත ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම, පද්ධතියේ ස්ථාවරතාවයට යටිතල ශක්තිය ලබාදෙන සාධක ලෙස විශ්ලේෂකයෝ ගණනට ගත්හ. 2022 වර්ෂයේ ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැරහැරීමෙන් අනතුරුව ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට රට ක්‍රියා කරමින් ඇත.

සිහිකල්පනාවෙන් යුත් ශුභවාදිත්වය

මහ බැංකුවේ පණිවිඩය පුළුල් ලෙස සාන්ත්වනාත්මක වූවද, ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස් හිතකාමිත්වයට ඉඩ ලිය නොහැකි බව නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු ඇඟවූහ. ගෝලීය ආර්ථික දෘෂ්ටිවාදය අවිනිශ්චිතව පවතින අතර, මැදපෙරදිග තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීමකට ලක් වුවහොත් හෝ ජාත්‍යන්තර මුදල් වෙළඳපොළ තුළ තීව්‍ර ගමනාගමනයක් ඇතිවුවහොත්, මූල්‍ය ආයතනයන් ගොඩනගා ගත් ආරක්ෂිත තාප්ප අභියෝගයට ලක්විය හැකිය.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මූල්‍ය පද්ධතියේ සෞඛ්‍යය සෘජු ඇඟවුම් රැසක් ඉදිරිපත් කරයි — රුපියලේ ස්ථාවරතාවය සහ ආනයනික භාණ්ඩ වල මිල සිට, ණය මත පොලී අනුපාත දක්වාත්, දේශීය බැංකුවල තැන්පත් කළ මුදල් ආරක්ෂාව දක්වාත් ඒ ඇඟවුම් විහිදෙයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මහ බැංකුව විසින් සවිස්තරාත්මක මූල්‍ය ස්ථාවරතා වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ හරහා තනි ආයතනයන් සහ පුළුල් පද්ධතිය පළමු කාර්තුව තුළ කෙසේ කාර්යසාධනය කළේද යන්න පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක චිත්‍රයක් ලබා ගත හැකිවනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss