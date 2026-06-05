ශ්රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්ය අමාත්යාංශය අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එය රටේ ළාබාල පරම්පරාවේ පෝෂණ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලට මඟ පාදා තිබේ.
වර්ධනය වන ද්විත්ව බර
සෞඛ්ය ප්රවර්ධන කාර්යාංශයේ දී පවත්වන ලද මාධ්ය හමුවකට එක්වෙමින් සෞඛ්ය අමාත්යාංශ ලේකම් අනිල් ජාසිංහ මහතා අනතුරු ඇඟවූයේ, ශ්රී ලංකාව දැන් විශේෂඥයන් විසින් අපෝෂණයේ ද්විත්ව බරක් ලෙස හඳුන්වන තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි — එනම් එකම ජනගහනය තුළ අල්පපෝෂණය සහ තරබාරුකම යන දෙකම එකවිට පවතින තත්ත්වයකි.
මෙම කලකිරීමට පත් කරවන සංයෝජනය, රටේ පෝෂණ අභියෝගයන් සරල ආහාර හිඟයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවත්, ඒ වෙනුවට ආහාර ගුණාත්මකභාවය, ආහාර තෝරා ගැනීම සහ මහජන සෞඛ්ය අධ්යාපනය වටා ගැඹුරු ගැටලු පවතින බවත් ඉස්මතු කරයි.
අල්පපෝෂණය සහ තරබාරුකම අතර අතින් අත
සැලකිය යුතු පාසල් දරුවන් පිරිසක් ප්රමාණවත් කැලරි, විටමින් සහ අත්යවශ්ය පෝෂ්ය පදාර්ථ නොලැබීම හේතුවෙන් අල්පපෝෂිතව සිටිනු ලබන අතරම, ඉන්ක්රීසිත සංඛ්යාවක් අධික බරින් හෝ තරබාරුකමින් පෙළෙන බව ද හඳුනාගෙන ඇත. සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම තත්ත්වයන් දෙකම දරුවන්ගේ ශාරීරික වර්ධනය, සංජානනාත්මක කාර්යසාධනය සහ සමස්ත ජීවන ගුණාත්මකභාවය සඳහා දිගුකාලීන බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙනදෙන බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන අතර, රට අල්පපෝෂණය සහ තරබාරුකමේ වර්ධනය වන ද්විත්ව බරකට මුහුණ දෙමින් සිටී — අනිල් ජාසිංහ, ලේකම්, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය
හදිසි පියවර ගැනීමට ඇරයුමක්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ අනතුරු ඇඟවීම, වැඩිදියුණු කළ පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන්, සමබල ආහාර රටාව පිළිබඳ වඩා විශාල මහජන දැනුවත්භාවය සහ සියලු පළාත්වල ළමා සෞඛ්යය ඉලක්ක කරගත් ශක්තිමත් ප්රතිපත්ති රාමු ඇතුළු, සම්බන්ධීකරණය කළ ජාතික මැදිහත්වීමක හදිසි අවශ්යතාව තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
සෞඛ්ය ආරක්ෂකයන් සහ පෝෂණ විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කරමින් සිටින්නේ, විවිධ ස්වරූපවලින් දැකිය හැකි අපෝෂණයට මුහුණ දීම සඳහා ආහාර ලබා ගැනීම සහතික කිරීම පමණක් නොව, විශේෂයෙන් පාසල් පරිසර තුළ ළා වියේ සිටම සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර පුරුදු දිරිගැන්වීම ද අවශ්ය බවයි.
මෙම හෙළිදරව්ව, ශ්රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ පෝෂණ අනාගතය හොඳින් සුරක්ෂිත කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ප්රතිපත්ති立立立 立立立 නිර්මාතෘවරුන්, අධ්යාපනඥයන් සහ සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් අතර අලුත් විවාදයක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
Comments (0)