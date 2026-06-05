Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NPP රජය ඡන්ද ලබා ගැනීමට දෙමළ තරුණයන් රවටා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු චෝදනා කරයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NPP රජය ඡන්ද ලබා ගැනීමට දෙමළ තරුණයන් රවටා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු චෝදනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු පාලක ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, පසුගිය මැතිවරණයේදී ඡන්ද සහතික කර ගැනීමේ අරමුණින් රජය සංකල්පිතව දෙමළ තරුණයන් රවටා ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය සුළු ජාතීන් කෙරෙහි රජයේ හැසිරීම සම්බන්ධ නව විවාදයකට මග පෙදා ඇත.

මැතිවරණ රැවටීමේ චෝදනා

NPP බලයට පත් වූ දා සිට එම පක්ෂයට එල්ල වූ වඩාත් සෘජු විවේචනවලින් එකක් ලෙස සැලකිය හැකි මෙම අවස්ථාවේදී, සිය ප්‍රකාශ සඳහා කිසිදා ඉටු කිරීමට අදහස් නොකළ පොරොන්දු දෙමළ ඡන්දදායකයන්ට, විශේෂයෙන් ම තරුණ පරම්පරාවට, ලබා දුන් බවට රජයට චෝදනා කරමින් මන්ත්‍රීවරයා කෙළින් ම ප්‍රකාශ කළේය. NPP ඡන්දදායක සහාය ලබා ගැනීම සඳහා නිසි ප්‍රතිපත්ති කැපවීම් නොව, ඡන්�සහාය ජනනය කිරීමේ අරමුණින් ම දෙමළ තරුණයන් ඉලක්ක කරගත් බව එම චෝදනාවෙන් ඇඟවේ.

දෙමළ ජනතාව දිගු කලක් තිස්සේ කොළඹ රජයන්ගෙන් අර්ථවත් දේශපාලන නිරූපණයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වාතාවරණය තුළ මෙවැනි චෝදනාවලට ඉමහත් බරක් හිමිවේ.

දෙමළ-රජය සම්බන්ධතාවලට පුළුල් ඇඟවීම්

ජනවාර්ගික සංහිඳියාව හා සුළු ජාතීන් කෙරෙහි NPP ගේ ප්‍රවේශය සම්බන්ධ විවාදය ප්‍රකාශ නැවත අවුල් කර ඇත. මැතිවරණ ව්‍යාපාරවලදී දෙමළ ඡන්දදායකයන් ඇදගෙන, කැපවීම් ඉෂ්ට කිරීමට අසමත් වීම කිහිප ආණ්ඩු කිහිපයකම පුනරාවර්තනය වූ රටාවක් බවත්, ප්‍රතිසංස්කරණ කේන්ද්‍ර කරගත් ප්‍රතිරූපය ඇති NPP ද ඊට වෙනස් නොවන බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.

දෙමළ දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවෝ බලය බෙදා හැරීම, යුධකාලීන අසාධාරණකම් සඳහා වගවීම, සහ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සමානාත්මක ආර්ථික සංවර්ධනය ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

රජයෙන් තවම ප්‍රතිචාරයක් නැත

වාර්තාකරණය සිදු කළ අවස්ථාව වන විට, NPP රජය මන්ත්‍රීවරයාගේ චෝදනාවලට නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි. ඉදිරි මැතිවරණ ප්‍රතිযෝගිතාවලට ඉදිරියෙන් රජයේ සුළු ජාතීන් ඇති ප්‍රතිපත්ති හා දෙමළ ඡන්දදායකයන් සමඟ රජය ගොඩ නඟා ඇති සම්බන්ධය කෙරෙහි වන සූක්ෂ්ම නිරීක්ෂණය මෙම චෝදනා තීව්‍ර කරනු ඇත.

කොළඹ හා දෙමළ ජනතාව අතර විශ්වාසය තවමත් බිඳෙනසුලු ස්වභාවයක පවතින බවත්, බලයේ සිටින්නන් විසින් මෙවැනි සිදුවීම් නොසලකා හළහොත් පවතින බෙදීම තවදුරටත් ගැඹුරු වීමේ අවදානමක් ඇති බවත් දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss