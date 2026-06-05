NPP රජය ඡන්ද ලබා ගැනීමට දෙමළ තරුණයන් රවටා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු චෝදනා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු පාලක ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, පසුගිය මැතිවරණයේදී ඡන්ද සහතික කර ගැනීමේ අරමුණින් රජය සංකල්පිතව දෙමළ තරුණයන් රවටා ඇති බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, එය සුළු ජාතීන් කෙරෙහි රජයේ හැසිරීම සම්බන්ධ නව විවාදයකට මග පෙදා ඇත.
මැතිවරණ රැවටීමේ චෝදනා
NPP බලයට පත් වූ දා සිට එම පක්ෂයට එල්ල වූ වඩාත් සෘජු විවේචනවලින් එකක් ලෙස සැලකිය හැකි මෙම අවස්ථාවේදී, සිය ප්රකාශ සඳහා කිසිදා ඉටු කිරීමට අදහස් නොකළ පොරොන්දු දෙමළ ඡන්දදායකයන්ට, විශේෂයෙන් ම තරුණ පරම්පරාවට, ලබා දුන් බවට රජයට චෝදනා කරමින් මන්ත්රීවරයා කෙළින් ම ප්රකාශ කළේය. NPP ඡන්දදායක සහාය ලබා ගැනීම සඳහා නිසි ප්රතිපත්ති කැපවීම් නොව, ඡන්�සහාය ජනනය කිරීමේ අරමුණින් ම දෙමළ තරුණයන් ඉලක්ක කරගත් බව එම චෝදනාවෙන් ඇඟවේ.
දෙමළ ජනතාව දිගු කලක් තිස්සේ කොළඹ රජයන්ගෙන් අර්ථවත් දේශපාලන නිරූපණයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටි ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන වාතාවරණය තුළ මෙවැනි චෝදනාවලට ඉමහත් බරක් හිමිවේ.
දෙමළ-රජය සම්බන්ධතාවලට පුළුල් ඇඟවීම්
ජනවාර්ගික සංහිඳියාව හා සුළු ජාතීන් කෙරෙහි NPP ගේ ප්රවේශය සම්බන්ධ විවාදය ප්රකාශ නැවත අවුල් කර ඇත. මැතිවරණ ව්යාපාරවලදී දෙමළ ඡන්දදායකයන් ඇදගෙන, කැපවීම් ඉෂ්ට කිරීමට අසමත් වීම කිහිප ආණ්ඩු කිහිපයකම පුනරාවර්තනය වූ රටාවක් බවත්, ප්රතිසංස්කරණ කේන්ද්ර කරගත් ප්රතිරූපය ඇති NPP ද ඊට වෙනස් නොවන බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.
දෙමළ දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවෝ බලය බෙදා හැරීම, යුධකාලීන අසාධාරණකම් සඳහා වගවීම, සහ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සමානාත්මක ආර්ථික සංවර්ධනය ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්රායෝගික ක්රියාමාර්ග ගැනීමට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
රජයෙන් තවම ප්රතිචාරයක් නැත
වාර්තාකරණය සිදු කළ අවස්ථාව වන විට, NPP රජය මන්ත්රීවරයාගේ චෝදනාවලට නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි. ඉදිරි මැතිවරණ ප්රතිযෝගිතාවලට ඉදිරියෙන් රජයේ සුළු ජාතීන් ඇති ප්රතිපත්ති හා දෙමළ ඡන්දදායකයන් සමඟ රජය ගොඩ නඟා ඇති සම්බන්ධය කෙරෙහි වන සූක්ෂ්ම නිරීක්ෂණය මෙම චෝදනා තීව්ර කරනු ඇත.
කොළඹ හා දෙමළ ජනතාව අතර විශ්වාසය තවමත් බිඳෙනසුලු ස්වභාවයක පවතින බවත්, බලයේ සිටින්නන් විසින් මෙවැනි සිදුවීම් නොසලකා හළහොත් පවතින බෙදීම තවදුරටත් ගැඹුරු වීමේ අවදානමක් ඇති බවත් දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.