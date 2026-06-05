Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලවත් විපක්ෂ බලවේගයක් ගොඩනැගීමට රනිල්-සජිත් සන්ධානයක් අවශ්‍ය බව නවීන් දිසානායක අවධාරණය කරයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
බලවත් විපක්ෂ බලවේගයක් ගොඩනැගීමට රනිල්-සජිත් සන්ධානයක් අවශ්‍ය බව නවීන් දිසානායක අවධාරණය කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ (එජාප) මහනුවර දිස්ත්‍රික් නායක සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති නවීන් දිසානායක, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යන දෙදෙනාට පක්ෂපාතී දේශපාලන බලවේග නැවත එක්සත් කිරීම සඳහා නිර්භීත අභියෝගයක් කර ඇත. ඔවුන්ගේ සංයුක්ත ශක්තිය හරහා පමණක් වර්තමාන රජයට සැබෑ විකල්පයක් ගොඩනැගිය හැකි බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

බෙදී ගිය පෙළපැත්ති එක්සත් කිරීමේ ඇරයුම

එජාප තුළ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන දිසානායක, කිසිදු කඳවුරකට තනිවම ඵලදායී දේශපාලන අභියෝගයක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ගුණාංග සමූහය නොමැති බවට තම විශ්වාසය ප්‍රකාශ කළේය. මෙම කරුණ පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින්, ඔහු සිතන ආකාරයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකත්ව සංයෝජනය කෙබඳු වනු ඇත්දැයි විචිත්‍ර ලෙස චිත්‍රනය කළේය.

රටට අවශ්‍ය වන්නේ රනිල්ගේ හිස සජිත්ගේ සිරුරට යෙදූ ආකාරයේ බලවත් ශක්තියකි — ඒ ආකාරයේ දුෂ්කර බලවේගයකට පමණක් සැබෑ වෙනසක් ඇති කළ හැකිය.

මෙම වර්ණවත් ප්‍රකාශය ඔහුගේ පුළුල් තර්කය සාරාංශ කරයි: ප්‍රේමදාස ශක්තිමත් මූල මට්ටමේ ජනාකර්ෂණයක් සහ මහජන ශක්තියක් ගෙන එන අතර, වික්‍රමසිංහ උපාය මාර්ගික ගැඹුරු බුද්ධියක් සහ පළපුරුදු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයක් ලබා දෙයි. ඒ දෙදෙනාට එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ භූ දර්ශනය නැවත හැඩගස්වා ගත හැකි දේශපාලන ශක්තියක් ගොඩනැගිය හැකි බව ඔහු තර්ක කරයි.

බෙදීමේ පසුබිම

වික්‍රමසිංහ සහ ප්‍රේමදාස කඳවුරු අතර ඇති බිඳීම, මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම-දක්ෂිණ දේශපාලනයේ නිර්වචනාත්මක ලක්ෂණයක් වී තිබේ. සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්ජේබී) පිහිටුවීම සඳහා එජාපයෙන් වෙන් වූ අතර, ඉන් පසු එය පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය ලෙස තමා ස්ථානගත කර ගත්තේය. වික්‍රමසිංහ 2022 දේශපාලන කළඹාලුවෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ධුරය හෙබවූයේය.

දෙදෙනාම දැන් විවිධ දේශපාලන වේදිකාවලින් කටයුතු කරන බැවින්, ප්‍රතිසන්ධාන සඳහා ඇරයුම් දෙකම වෙතින් කලින් කලට නැගී ඇත. කෙසේ වෙතත්, නිල සංගමයක් කරා කිසිදු සංවිධිත පියවරක් ගෙන නොතිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන දිශාවක්

දිසානායකගේ ඇරයුම, අභ්‍යන්තර තරඟකාරිත්වයේ කාලය ගෙවී ගිය බව සංඥා කිරීම අරමුණු කොට ගෙන ඇති බව පෙනේ. රටේ වර්තමාන අභියෝගවලට විශ්වාසදායක සහ එක්සත් විපක්ෂයක් අවශ්‍ය බවත්, මධ්‍යම-දක්ෂිණ ශක්තීන්ගේ දිගින් දිගටම ඇති ඛණ්ඩනය පාලන පරිපාලනය තහවුරු කිරීමට පමණක් උපකාර වන බවත් ඔහු තර්ක කළේය.

ඔහුගේ අදහස්, අනාගත මැතිවරණ තරඟ ඉදිරිපිට අලුත් සන්ධානයක් ගොඩනැගීමේ ඉදිරිදර්ශන — සහ ප්‍රායෝගිකතා — පිළිබඳව එජාපය සහ එස්ජේබීය යන දෙකෙහිම නැවත විවාදයක් ඇවිළවීමට ඉඩ ඇත.

දිසානායකගේ ප්‍රසිද්ධ මැදිහත්වීම කිසිදු කඳවුරක නායකත්වයෙන් නිල ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරයිද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නරඹනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.